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Самые модные длинные платья на лето 2020 - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

27 апреля 2020, 06:30

Важно обращать внимание на рисунок на платье – знайте, цветочные принты всегда визуально полнят, но и делают фигуру роскошной.

  • Длинные летние платья 2020 Instagram
  • Длинные летние платья 2020 Instagram
  • Длинные летние платья 2020 Instagram
  • Длинные летние платья 2020 Instagram
  • Длинные летние платья 2020 Instagram
  • Длинные летние платья 2020 Instagram
  • Длинные летние платья 2020 Instagram
  • Длинные летние платья 2020 Instagram
  • Длинные летние платья 2020 Instagram
  • Длинные летние платья 2020 Instagram
  • Длинные летние платья 2020 Instagram
  • Длинные летние платья 2020 Instagram

Хотите вы этого или нет, но мы неизбежно движемся к лету.  Холод останется позади, а вместе с ним, будем надеться, и холод в душе, который ворвался в нашу жизнь з приходом весны.

А летом нам захочется свободы и ярких красок, цветов, нежности и платьев. Пышных платьев, которые развеваются на ветру и дарят неподкупное ощущение свободы и полета.

Мода 2020 вдохновилась далекими и романтичными 1970-ми 1980-ми, и широко открыла двери для длинных платьев макси, которые творят чудеса со всеми – словно по мановению волшебной палочки они добавляют образу нежности и женственности.

Длинные летние платья 2020 призваны подарить нам ощущение радости и комфорта, они привлекают внимание, завораживают и вдохновляют.

Отметим, многие женщины избегают длинных платьев – им кажется, что они добавляют им лишних лет. На самом деле в длинных платьях главное правильно подобрать силуэт. Если девушка небольшого роста и худенька, то нужно ориентироваться на платье с приталенным силуэтом.  Идеальным силуэтом платья для женщин с пышными формами станут слегка свободные, но не приталенные платья.

Кроме того, важно обращать внимание на рисунок – знайте, цветочные принты всегда визуально полнят, но и делают фигуру роскошной. Кроме того, платья в горошек тоже добавляют килограммов, которых на самом деле нет.  Чем меньше узор, тем лучше.

Главред собрал самые главные тренды летних платьев макси 2020, а в нашей фотогалерее - то, на что можно ориенироваться.

Модные длинные платья лето 2020

Платья-рубашки

Длинные повседневные платья в виде рубашки в моде уже несколько лет, и в прошлом году даже показалось, что мы с ними попрощались надолго. Но нет, удобство превыше всего, поэтому платья-рубашки макси опять в тренде. Только если в предыдущие годы в тренде была полоска, то сейчас это яркие принты.

Открытые плечи

Элегантные длинные летние платья из струящегося шёлка с открытыми плечами – это модный тренд на лето 2020. Открытые плечи одновременно добавляют загадочности образу, и свободы. Обращайте внимание на принт - ищите нежные цветы.

Сарафан макси

Длинные цветочные платья на бретельках – лучшее решение для жаркого лета. Правда, полностью открытые плечи любят не все, тем не менее, такое платье всегда можно дополнить, например, джинсовой курточкой.

Рюши, фонарики и воланы

Если ищете сдержанный вариант на работу, обратите внимание на длинные платья на лето в виде трапеции с рюшкой, рукавами-фонариками или воланами. Длина добавляет образу строгости, рюша – легкости, а рукава – капельку романтизма.

Цветочный принт

Мода 2020 как никогда решила усыпать нас цветами – наверное, это компенсация за весну, которую у нас украли. Мелкие принты, которые умиляют, крупные цветы, которые вызывают восторг – оба варианта в летнем сезоне будут актуальны, и помогут вам создать эффектный образ. А цветы на платье в пол – это настоящий сад, который освежает образ и визуально омолаживает.

Читайте такжеВ моду из 19-го века вернулись большие женские рубашки: фотоНапомним, ранее сообщалось, самые модные джинсы лето 2020 – это белые свободные джинсы. Такой крой скроет любые недостатки фигуры, и в них комфортно. Обратите внимание, что сейчас в моде высокая талия, благодаря чему эту модель джинсов можно сочетать с множеством вещей.

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