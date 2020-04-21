Белые джинсы лето 2020: в моде джинсы из 60-х и рваные джинсы - фото

Если вы знаете толк в моде, то белые джинсы для вас – это нечто большее, чем просто штаны цвета невинности и чистоты.

Более того, если жизнь вас чему-то научила, то вы точно не думаете, что белые джинсы полнят, и они исключительно для худых девушек.

Так же, как и черный цвет, белый оттенок обладает эффектом похудения, плюс он заставляет вас выглядеть на несколько сантиметров выше.

А если вас всегда останавливает при покупке белых джинсов то, что они слишком выделяют фигуру, то вы просто не знаете, что плотный белый деним – это идеальное решение.

Белые джинсы в 2020 году - это не тренд, они возвращаются в моду каждый год, как только погода начинает купать нас в солнечных лучах.

Чтобы эти штаны из белого денима играли в вашу пользу, сочетайте их и модными в этом году белыми рубашками большого размера.

Главред собрал фотогалерею модных вариантов белых джинсов 2020 – присматривайтесь, выбирайте и обязательно этим летом купите себе белые джинсы.

Модные белые джинсы 2020 лето – главные тренды

Рваные белые джинсы

Рваные белые джинсы – это бомба, хотя до сих пор полно тех, кто эти дырки не понимает. Штаны, которые так стремятся зашить наши родители, это действительно яркий модный тренд 2020. Сочетайте белые джинсы лето 2020 женские с футболкой, длинным пиджаком или укороченным топом.

Белые джинсы клеши

Несмотря на то, что расклешенные джинсы женские в моде уже несколько сезонов подряд, не всем хватает смелости их носить. Но белые джинсы-клеши – это просто сногсшибательный вариант, они красиво подчеркивают фигуру, стройнят, добавляют образу некой элегантности и шарма. Позвольте себе выглядеть роскошно этим летом.

Белые джинсы свободного кроя

Самые модные джинсы лето 2020 – это белые свободные джинсы. Когда женщина надевает штаны свободного кроя, она на глазах становится более свободной, уверенной в себе, немного романтичной и женственной. Такой крой скроет любые недостатки фигуры, и в них комфортно. Обратите внимание, что сейчас в моде высокая талия, благодаря чему эту модель джинсов можно сочетать с множеством вещей.

Белые джинсы-скинни

Удивительная штука – жизнь. Когда в 60-х года появились узкие джинсы скинни на запрос молодежи, которая жаждала перемен, они буквально взорвали мир: невероятно смелые, очень сексуальные, джинсы скинни стали символом перемен в жизни. Этот шлейф тянется за этими джинсами до сих пор. В 2020 году джинсы скинни после некоторого "отпуска" опять в строю, и все так же они демонстрируют наше желание чего-то нового. Кстати, эти узкие джинсы с высокой талией очень практичны и станут основой множества стильных образов.

Читайте такжеЖенская обувь 2020 без каблука: в моде туфли из 1900-х и балетки - фотоНапомним, ранее сообщалось, мода 2020, кажись, скучает по 90-м, так как ностальгия советских времен встречается всюду, и футболки не исключение. Это привет из эпохи пожелтевших фотографий, на которых мы выглядели счастливыми и полными надежд. Это "подарок" современности от таких лихих, но родных и теплых 90-х.