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Французская коса 2020 и ее лучшие варианты на лето

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

11 мая 2020, 06:33

Французская коса способна произвести фурор в самый неожиданный момент.

Французская коса сейчас в моде / Instagram

Французская коса – идеальное решение для тех, у кого длинные волосы и появилось желание что-то в себе изменить. Кроме того, в придачу с прической вы получите небольшой бонус в виде визуального омоложения.

Какие-то прически приходят в моду, какие-то уходят, а французская коса вечна, хотя бывают периоды, когда и о ней забывают. Тем нее менее, в последние несколько лет косы в тренде. Единственное, что вам понадобится – немного упорства и терпения, но как только вы овладеете искусством плетения самой модной косы 2020, вы быстро сможете научиться плести ее варианты, а потом и потрясающие голландские косы.

Конечно, французская коса – это прическа, которую не плетут каждый день – многим будет казаться, что вы "застыли" в одном образе. Но она способна произвести фурор в самый неожиданный момент.  

Главред собрал самые модные варианты французской косы 2020 – посмотрите фотографии, вполне возможно, что-то вам понравится, и вы захотите воплотить эту красоту в жизнь.

Модная французская коса 2020 – варианты на лето

Классическая французская коса        

Самое главное: перед началом плетения любого варианта французской косы нужно вымыть волосы – не слушайте тех, кто скажет вам, что коса лучше всего держится, если волосы грязные – это стереотип, ведь "жирная" коса сразу бросается в глаза. Для того, чтобы зафиксировать косу, используйте средства для укладки.

Заплести французскую косу легко. Вначале отделите прядь у лба и разделите ее на три равные части. Потом по очереди переплетите каждую из крайних прядей с центральной. Добавьте по одной свободной боковой пряди в прическу, и так плетите до самого затылка. Волосы ниже затылка плетите как обычную косу. Все!

Классическая французская коса  / Instagram

Рыбий хвост, или колосок

Французская коса рыбий хвост красиво смотрится на гладких волосах, поэтому если у вас волосы кудрявые или волнистые прежде, чем заплетать эту косу, постарайтесь выпрямить утюжком волосы. Вариантов плетения косы масса – вы можете сделать хвостик, а потом заплести колосок, или заплести его с подхватом.

Как заплести косу рыбий хвост: нужно выбрать в теменной части треугольную прядь волос и разделить ее на две равные части. Одна прядь станет своего рода основой косы, то есть вы ее не перебрасываете. Потом нужно отделить тонкую прядь в правой части головы, переложить ее в левую - через эту прядь, которая в центре. Потом нужно взять прядь слева и перебросить ее в правую часть – тоже через ту, которая в центре. Кстати, важно отделять пряди одинаковой толщины. Таким образом вы постепенно захватываете и перебрасываете пряди с одной стороны в другую – а центральная прядь служит основой.

Рыбий хвост, или колосок / Instagram

Коса водопад

Если у вас красивые волнистые или прямые волосы, тогда французская коса водопад - для вас. При ее создании нужно периодически высвобождать из общей косы пряди, которые потом выглядят как "струйки" водопада на фоне остальных волос. Вы можете заплести две косы с каждой стороны, и закрепить их посредине, а также одну слева или справа, пустив ее вниз где-то по центру. Кроме того, вы можете заплести непрерывную косу вокруг головы.

Коса водопад / Instagram

Половинчатая коса

Если вам нравятся ваши длинные волосы, и вы  не хотите их прятать в косу, возьмите по центру пучок волос и начните плести двойную французскую косу, а потом ее закрутите в "булочку". Главное в этом варианте французской косы – оставить часть волос распущенными. А спереди вы можете даже поделить волосы на секции – получится романтично и эффектно.

Половинчатая коса / Instagram

Коса-корона

Этот вариант французской косы пользуется особым спросом на вечеринки, выпускные вечера, свадьбы и другие торжества – на работу такие прически не носят, так как они слишком праздничные. Самый простой способ заплести косу-корону – это с каждой из сторон начать плести французскую косу, а когда они будут готовы – перебросить их на противоположные стороны, сформировать на голове корону и закрепить косы.

Коса-корона / Instagram

Читайте такжеВ моду вернулась эффектная женская стрижка бродячий боб из 1920-х: фотоНапомним, ранее сообщалось, женская стрижка лоб (с англ. сокращенно lob от long bob – удлиненный боб) – это одна из вариаций знаменитой стрижки боб. Все то же самое – затылок короче, чем пряди спереди. Но акцент на длине этих прядей.

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