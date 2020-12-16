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Френч на Новый год 2021: самый модный новогодний французский маникюр

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

16 декабря 2020, 04:12

К нам навстречу мчится Новый год 2021 Белого металлического Быка. Именно поэтому всяческие серебристые элементы во французском маникюре очень актуальны.

  • Новогодний французский маникюр 2021 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2021 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2021 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2021 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2021 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2021 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2021 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2021 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2021 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2021 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2021 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2021 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2021 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2021 Instagram

Если французский маникюр – ваша маленькая страсть, то вариант для новогоднего маникюра 2021 для вас, вероятно, предрешен. Хотя не обязательно быть поклонницей френча, чтобы решиться сделать этот воистину великий маникюр для празднования Нового года 2021. Этот сказочный маникюр станет вишенкой на вершине шикарного новогоднего ансамбля, а также важным элементом вашего прекрасного образа, который войдет вместе с вами в Новый год. Кроме того, когда вы проснетесь, красивые ногти напомнят вам о празднике! Именно поэтому уделите немного времени в предновогодней суете и сделайте модный французский маникюр на Новый год 2021.

Для тех, кто пока не определился с вариантом дизайна ногтей для Нового года, советуем обратить внимание на черный маникюр – в нашем материале Черный новогодний маникюр 2021 – феерические идеи дизайна ногтей найдете целую фотогалерею потрясающих образцов.

Главным достоинством френча является то, что он красиво выглядит на ногтях любой длины и формы. И даже те, у кого короткие ногти, могут сделать новогодний френч 2021.

Но независимо от того, какие у вас ногти, новогодний французский маникюр 2021 – это всегда сочетание вечной классики и стильного современного дизайна. Поэтому результат всегда завораживает и вызывает восхищение.

Мы сегодня расскажем вам о самых модных вариантах французского маникюра на Новый год 2021, а в нашей фотогалерее вы найдете яркие образцы.

Новогодний французский маникюр 2021 – на что обратить внимание

Серебристый новогодний френч

К нам навстречу мчится Новый год 2021 Белого металлического Быка. Именно поэтому всяческие серебристые элементы в маникюре как никогда актуальны. Чтобы создать модный новогодний френч, нужно "улыбки" покрасить серебристым лаком. Даже если вы больше не будете ничем украшать ногти, то все равно получите чудесный маникюр для праздника.

Новогодний французский маникюр 2021 / Instagram

Как вариант, можете сделать классический маникюр френч, а один ноготок покрасить блестящим серебристым лаком. Получится стильно, со вкусом и очень лаконично.

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Французский маникюр со "свитером"

Модный французский маникюр на Новый год 2021 – это классический дизайн ногтей с вкраплением исключительно зимнего декора – так называемого свитера. Вязанные элементы на ногтях – это всегда очень красиво, ведь появляется ощущение комфорта и уюта. Для всех тех, кто из-за пандемии коронавируса будет праздновать в узком семейном кругу, такой новогодний френч станет находкой.

Новогодний французский маникюр 2021 / Instagram

Маникюр кошачий глаз плюс френч

Так как серебристый цвет – один из главных, то он стал основой потрясающего маникюра на Новый год Быка. С одной стороны, создают модный маникюр кошачий глаз в серебристом цвете. А с другой – дорисовывают "улыбки", которые усиливают сияние "серебра".

Новогодний французский маникюр 2021 / Instagram

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