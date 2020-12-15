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Черный новогодний маникюр 2021 – феерические идеи дизайна ногтей: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

15 декабря 2020, 04:27

Черный маникюр на Новый год 2021 вне конкуренции, ведь любые блестящие элементы на черном фоне выглядят эффектно и впечатляюще.

  • Черный новогодний маникюр 2021 Instagram
  • Черный новогодний маникюр 2021 Instagram
  • Черный новогодний маникюр 2021 Instagram
  • Черный новогодний маникюр 2021 Instagram
  • Черный новогодний маникюр 2021 Instagram
  • Черный новогодний маникюр 2021 Instagram
  • Черный новогодний маникюр 2021 Instagram
  • Черный новогодний маникюр 2021 Instagram
  • Черный новогодний маникюр 2021 Instagram
  • Черный новогодний маникюр 2021 Instagram
  • Черный новогодний маникюр 2021 Instagram
  • Черный новогодний маникюр 2021 Instagram
  • Черный новогодний маникюр 2021 Instagram
  • Черный новогодний маникюр 2021 Instagram
  • Черный новогодний маникюр 2021 Instagram
  • Черный новогодний маникюр 2021 Instagram
  • Черный новогодний маникюр 2021 Instagram
  • Черный новогодний маникюр 2021 Instagram
  • Черный новогодний маникюр 2021 Instagram

Вы все еще считаете черный маникюр мрачным и скучным? Тогда вы просто не следите за трендами и новинками в нейл-арте. Дело в том, что в последнее время черный цвет вышел за рамки варианта для девушек, которые хотят произвести впечатление и казаться дерзкими и сильными. С легкой подачи мастеров маникюра черный лак стал основой самых модных, стильных и элегантных вариантов дизайна ногтей. А Новый год 2021 – отличная возможность сделать роскошный черный маникюр!

Так как мы будем встречать год Белого металлического Быка, то ваш новогодний маникюр 2021 может быть соткан из серебра. В нашем материале Самый модный зимний маникюр 2020 - серебристый маникюр и синие ногти можете подробнее узнать о стильных вариантах дизайна ногтей на зиму.

Но черный маникюр на Новый год 2021 вне конкуренции. Во-первых, любые блестящие элементы на черном фоне выглядят эффектно, красиво и очень празднично. Во-вторых, в качестве основы вы можете использовать глянцевый или матовый лак.

Кроме того, черные ногти можно украсить всем, чем хотите. Их можно разнообразить, используя узоры, вензеля или акриловую пудру с блестящей структурой. Эффектным и фантастическим дополнением к черному маникюру на Новый год 2021 станет техника битого стекла.

Мы сегодня расскажем вам о самых модных вариантах черного новогоднего маникюра 2021, а в нашей фотогалерее вы найдете яркие и впечатляющие образцы для вдохновения.

Черный новогодний маникюр 2021 – на что обратить внимание

Маникюр на Новый год 2021 черный с золотом и серебром

Самый простой, но самый удачный вариант дизайна ногтей для празднования Нового года 2021 и встречи его владельца – Быка – это покрыть ногти черным лаком, и при помощи серебристого или золотистого лака нарисовать силуэт елочки, подарка, снеговика, елочной игрушки, снежинки и даже бычка. Можно просто добавить немного блеска на черные ногти – получится скромно, но со вкусом.

Черный новогодний маникюр 2021
Черный новогодний маникюр 2021 / Instagram

В любом случае в моде лаконичность. А ручная роспись сделает ваши ногти неповторимыми и оригинальными. Также можете использовать для украшения ногтей стразы – именно для новогоднего праздника они будут очень уместны!

Черный новогодний маникюр с рисунками

Модный новогодний маникюр 2021 – это также черные ногти, украшенные снежинками и всевозможными тематическими наклейками, посвященными долгожданному празднику. Только не добавляйте слишком много рисунков.

Черный новогодний маникюр 2021
Черный новогодний маникюр 2021 / Instagram

Можно немного оживить черный маникюр – для этого покрасьте несколько ногтей белым или нюдовым лаком, и используйте их, словно холст для рисования. Вы можете рисовать разные зимние или посвященные праздникам картинки, используя красный, синий, зеленый, белый и любой другой лак.

Черный французский маникюр на Новый год 2021

Френч – тоже отличный вариант для того, чтобы встретить 2021 год. Особенно такой маникюр подойдет тем, кто наденет элегантное платье. Главное, добавить детали. Например, черный французский маникюр можно дополнить серебристым или золотистым лаком с глиттером.

Черный новогодний маникюр 2021
Черный новогодний маникюр 2021 / Instagram

Кроме того, для чудесного настроения украсьте ваш новогодний френч снежинками или крохотными звездочками. На первый взгляд, банально, но это классика, и она сейчас актуальна, как никогда.

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