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Глаза будут сиять как топазы: назван идеальный цвет волос для серых глаз

Анна Ярославская
9 февраля 2025, 01:20
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Серые глаза имеют удивительную способность менять оттенок. Чтобы не допустить тусклости, нужно правильно подобрать цвет волос и макияж.
какой цвет волос подходит к серым глазам
Какой цвет волос подходит к серым глазам / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой идеальный цвет волос для серых глаз
  • Стоит ли сероглазым краситься в блонд

Обладательницы серых глаз знают, что у них есть особенность - они меняют оттенок в зависимости от цвета волос и макияжа. Некоторые цвета заставят глаза сиять как топазы, а некоторые - наоборот, могут сделать общий вид бледным и безжизненным.

Кстати, знали ли вы, что характер человека можно определить по цвету глаз. Детальнее читайте в материале: Точность теста вас удивит: как определить характер человека по цвету глаз.

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Какой цвет волос подходит к серым глазам

Если воспользоваться принципом выбора цвета волос при помощи "цветовой звезды", то получится, что самый идеальный вариант для серых глаз - это рыжие оттенки.

Причем макияж также желательно делать "медным" либо с красным или желтым оттенками. Это придаст внешности еще больший колорит.

Какой цвет волос подходит серым глазам
Какой цвет волос подходит серым глазам / скриншот

Если у вас серые глаза, то холодные и пепельные оттенки волос - это не самый хороший вариант, особенно, если цвет кожи бледный. Такой коже обязательно нужно соседство с медными оттенками, тогда произойдет компенсация недостатка теплого оттенка в коже.

Если вы хотите сделать более натуральный цвет волос, то в любом случае должны присутствовать красные оттенки. Например, коричневый цвет наполовину состоит из красного. При таком цвете волос цвет глаз станет более холодным, ближе к голубому.

Рыжий цвет и серый глаза - довольно спорное сочетание, поскольку не всем нравится яркая шевелюра. В этом случае можно поиграть с коричнево-золотистыми цветами.

Если вас не смущает яркий цвет волос, то одним из самых удачных вариантов для серых глаз и бледной кожи будет медно-красный цвет волос.

Серый цвет глаз также может отлично сочетаться с блондинистым цветом волос. Но в этом случае желательно выбирать золотистые оттенки. Правда, стоит учесть, что глаза станут более прозрачными. При этом блонд отлично подойдет тем женщинам, у которых в коже присутствует красный оттенок.

С черным цветом волос и серыми глазами цвет кожи будет однозначно белее, бледнее. В этом случае стоит выбирать макияж в розовых или персиковых тонах.

Ранее Главред писал, какой макияж больше всего подойдет для голубых глаз. Для девушек с таким цветом глаз существуют правила нанесения макияжа для их большей выразительности, красоты и создания легкого, игривого взгляда.

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