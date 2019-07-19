Макияж для голубых глаз: главные правила, советы и хитрости

19 июля 2019, 04:32

Визажисты уверяют, что девушкам с голубыми глазами повезло – с ними фактически сочетаются все оттенки теней.

Голубоглазые девушки - счастливицы, считают визажисты

Девушки с голубыми глазами – счастливицы, утверждают визажисты, ведь им идут практически все цвета и оттенки, и они смело могут экспериментировать с тенями.

Однако, и для них существуют правила нанесения макияжа глаз для их большей выразительности, красоты и создания легкого, игривого взгляда.

Макияж для голубых глаз: главные правила подбора и нанесения теней.

1. Цвет теней

Цвет глаз можно как красиво подчеркнуть, так и потерять, выбрав неправильный оттенок теней. Визажисты утверждают: больше всего голубоглазым девушкам идут теплые оттенки, например, бронзовый, медный, золотистый, персиковый, кофейный, желто-оранжевый, оттенки молочного шоколада, рыжий, лиловый или пудровый.

Однако, специалисты не ограничивают голубоглазых красоток в цветовой гамме – путем экспериментов можно выяснить, что ярко-зеленый или графитный усилит глубину цвета.

/ instagram/amelia.szczepaniak

2. Тени цвета глаз – табу?

Главное правило при выборе теней цвета глаз – подобрать тот оттенок, который не будет сливаться и "терять" на лице глаза, а будет наоборот их подчеркивать. Так, визажисты советуют избегать приглушенных оттенков, ведь они могут придать уставший вид, а благодаря контрастным цветам (например, ультрамарин) можно добавить образу яркости.

/ instagram/amelia.szczepaniak

3. Карандаш или подводка

Девушкам с голубыми глазами можно вовсю экспериментировать с цветом карандаша или подводки: обычный черный заменить на синий, коричневый, серый, либо вовсе пойти ва-банк и накраситься красным.

/ instagram/amelia.szczepaniak

4. Эксперименты с цветом

Визажисты призывают не только голубоглазых девушек примерить тени ярких необычных оттенков. Например, голубые глаза хорошо подчеркнет лавандовый, фиолетовый цвет, для вечернего макияжа можно рискнуть и подобрать глубокий сливовый.

/ instagram/amelia.szczepaniak

5. Правило дневного макияжа

Эксперты в один голос твердят: днем стоит выбирать нейтральные оттенки, которые подчеркнут красоту глаз, и не сделают взгляд "тяжелым". Днем подойдут светло-коричневый, розовый, терракотовый оттенки. К слову, можно не бояться выбирать тени с шиммером.

/ instagram/amelia.szczepaniak

Макияж для голубых глаз и светлых волос

1. Блондинкам больше всего подойдут нежно-розовые и светло-лиловые оттенки – только здесь стоит не перестараться, чтобы не выглядеть болезненно.

2. Светловолосым красоткам также не стоит бояться золотистых, бордовых и коричневых оттенков – они создадут ощущение праздника, при этом, не перегрузив лицо. Тени таких цветов можно использовать и в повседневном макияже, оставив акцент на глазах.

3. Тени с металлическим блеском — универсальный вариант для блондинок с голубыми глазами. Если кожа смуглая, используйте более глубокие и теплые оттенки оранжевого, медного и бронзового, а если светлая — фиолетовые, розовые и голубые. Тем, у кого волосы очень светлые, рекомендуют не использовать темные оттенки теней и текстуры выбирать полупрозрачные.

4. Блондинкам стоит избегать в макияже кричащие фиолетовые, бирюзовые, зеленые и ярко-синие тона – они часто не идут к нежному образу светловолосых девушек.

5. Классический макияж: красные губы и черные стрелки был создан для блондинок – он подчеркивает сочность губ и выразительность глаз.

Макияж для голубых глаз и темных волос

1. Брюнеткам и девушкам с русым цветом волос подойдут любые яркие цвета, но с холодным оттенком: лиловые, голубые, персиковые, серебряные или серые.

2. Девушкам с темными волосами идеально подойдут smokey eyes – как с классическими тенями, так и яркими оттенками.

3. Брюнеткам чтобы подчеркнуть голубые глаза, достаточно добавить в образ одну яркую деталь – например, элегантную стрелку.

Макияж для голубых глаз с нависшим веком

Девушкам с нависшим веком независимо от цвета глаз сложно сделать макияж стойким, не уменьшить глаза, да и вообще постараться сделать так, чтобы его было заметно.

Визажисты поделились своими лайфхаками, как сделать макияж для голубых глаз с нависшим веком.

1. Праймер

Первый шаг - это праймер. Его нужно наносить девушкам с любой формой глаз, но красоткам с нависшим веком это – необходимость.

2. Нанесение теней

Визажисты особенно подчеркивают: при нанесении теней, а тем более – подводки, нужно держать глаза открытыми, желательно смотреть на зеркало вниз, чтобы не создавалась складочка.

3. Заметный макияж глаз

Для того, чтобы макияж глаз был виден, нужно наносить тени не только на саму складку подвижного века, но и над ней.

4. Матовые тени

Мерцающие частички в тенях могут придать нависшему веку еще большего обьема, поэтому визажисты советуют использовать матовые тени, чтобы создать глубину.

5. Водостойкие формулы

Чтобы тушь не отпечатывалась на верхнем веке, особенно летом, стоит обратить внимание на водостойкие туши.

6. "Подсвечивайте" внутренние уголки глаз

Если на все подвижное веко стоит наносить матовые тени, то уголки глаз стоит щедро обмазывать шиммером и подсвечивающими частичками – они визуально увеличат глаза.

7. Стрелки

Визажисты предупреждают: никогда не стоит опускать кончики стрелок, они всегда должны устремляться вверх.

Слева пример как не стоит делать макияж глаз

Макияж для голубых глаз повседневный

Для быстрого, простого, и немаловажно – бюджетного повседневного макияжа можно использовать всего три продукта: консилер, тени, тушь.

Макияж для голубых глаз самостоятельно можно сделать при помощи косметики Maybelline – как утверждают бьюти-гуру, это сочетание цены и качества.

Первый шаг – создать базу для ровного покрытия теней и их стойкости. Это можно сделать с основой под тени, либо же, если не хочется лишних трат, - консилером. Консилеры Maybelline New York Instant Anti-Age или Fit Me Matte одинаково хорошо справятся с задачей скрыть часы недосыпа, которые проявляются мешками под глазами и послужат неплохой базой для теней, главное – не переусердствовать.

Второй шаг – когда уже подготовлена "канва" для "творчества", можно наносить тени. Если утром нет времени наносить лайтовую нюдовую версию знаменитых smokey eyes, можно покрыть все веко бюджетными гелевыми крем-тенями однушками Maybelline Color Tattoo 24ч - без усилий и не растрачивая драгоценного времени.

Ну а завершить повседневный макияж глаз можно тушью для ресниц Maybelline Lash Sensational или ее "сестрой" - Intense black чернильно-черного оттенка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Тени глаза советы голубые макияж
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

04:32
Макияж для голубых глаз: главные правила, советы и хитрости
04:15
Хоть в купальнике: Дорофеева засветила свои тату на интимном месте
03:45
Названы привычки, которые тормозят похудение Видео
03:01
В Германии на тренировке умер футболист
02:15
"Боль и разочарование": эксперты спрогнозировали, когда лопнет пузырь биткоина Видео
01:50
"Политическое самоубийство": журналист оценил союзников по коалиции для Слуги народа Видео
01:27
Психолог назвала качества лучших наставников
01:11
Ученые озвучили особенное свойство оливкового масла
00:56
Глава КИУ объяснил, каких проблем надо ждать украинцам на выборах в Раду 2019 Видео
00:26
Как похудеть и не потерять грудь: эксперты дали дельные советы
00:02
В МИД Венгрии обвинили Германию и Францию в торговле с Россией
18 июля, четверг
23:39
В Москве в тяжелом состоянии госпитализировали Инну Чурикову
23:16
В Офисе президента предложили обменять Вышинского на Сенцова
22:53
Бизнес-партнеры Зеленского вернули РФ деньги за фильм и расторгли контракт
22:29
Сидел на галерке: для Порошенко не нашлось места в Европарламенте Видео
21:57
"Это не высшая математика": журналист пояснил, станут ли артисты политиками
21:45
Главные новости 18 июля: новый скандал в оборонке, перепалка Зеленского и Парубия и свежие рейтинги Видео
21:30
"Срочно сделайте": Зеленский поставил три задачи мэру Запорожья Видео
20:59
Стали известны имена политиков, пригласивших Медведчука в Европарламент Видео
20:56
Сийярто ответил Киеву: участие иностранных политиков в избирательных кампаниях - это естественно Видео
20:27
Резкое похолодание: в Киеве зафиксировали температурный антирекорд Видео
20:09
"Сдалась бандерлогам": Борисову отчитали соотечественники после визита в Киев
19:56
"Разогнали шоблу": Парубий ответил Зеленскому и заговорил о "предвыборном шоу" Видео
19:40
В Киеве школьник поплатился за травлю другого ученика штрафом в 100 тысяч гривен
19:33
"Поступок с*чки крашеной": Слепаков в стихах пошутил над конфликтом Леди Гаги и Ирины Шейк Видео
19:23
"Припарка известному персонажу": эксперт спрогнозировал "околонулевой эффект" от новых пошлин на топливо РФ
19:04
Погибший в Одессе ведущий предсказал свою смерть: при чем тут масоны и магия чисел
18:58
Адвокат рассказал о трех сценариях освобождения захваченных украинских моряков Видео
18:39
Виноват судья-скандалист: партию Порошенко пытаются снять с выборов
18:33
Заменила Купера: Ирина Шейк с новым бойфрендом засветились на прогулке
18:30
"Зеленский готов отдать приказ": в команде президента оценили военный сценарий освобождения Донбасса Видео
18:06
В Грузии уволили грозящегося мочиться в вина гендиректора Рустави 2
17:57
Слуга народа – в лидерах, ЕС теряет позиции: социологи дают последние прогнозы перед выборами Видео
17:56
Новое пари Зеленского: еще один чиновник пообещал уволиться, если не отремонтирует мост Видео
17:45
"Мейвезер умоляет о бое с Хабибом" - менеджер Нурмагомедова
17:43
Встреча кумовьев: Медведчук и Путин поговорили о мире на Донбассе
17:43
Пожар в Kyoto Animation: найден поджигатель студии аниме
17:32
Украина скорбит из-за смерти народной артистки
17:29
Порошенко возглавил рейтинг самых отвратительных политиков – опрос
17:27
"Пукнул с трибуны": Тука оценил реакцию Зеленского, Рады и силовиков на скандальный телемост Украина-Россия Видео
17:16
Экс-форвард Ливерпуля погорел на ставках
17:09
Журналист рассказал, куда разбежались избиратели Порошенко
16:58
Убийство ребенка копами на Киевщине: суд арестовал еще одного подозреваемого Видео
16:30
Двойные выборы не пошатнули гривну: Смолий объяснил почему
16:26
Динамика и интим: астрологи рассказали, как изменяться отношения Украины с Россией и чего ждать людям Видео
16:21
"Черный ящик" с неизвестным содержимым: журналист рассказал о сюрпризах на выборах Видео
16:15
Четыре украинки попали в основную сетку US Open
15:55
Кабмин ответил на удар России по Украине: ввел спецпошлины на два вида топлива Видео
15:53
У Меган Маркл проблемы с принцем Гарри
15:41
Зять Медведчука будет строить небоскребы в центре Москвы
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять