Макияж для голубых глаз: главные правила, советы и хитрости

Голубоглазые девушки - счастливицы, считают визажисты

Девушки с голубыми глазами – счастливицы, утверждают визажисты, ведь им идут практически все цвета и оттенки, и они смело могут экспериментировать с тенями.

Однако, и для них существуют правила нанесения макияжа глаз для их большей выразительности, красоты и создания легкого, игривого взгляда.

Макияж для голубых глаз: главные правила подбора и нанесения теней.

1. Цвет теней

Цвет глаз можно как красиво подчеркнуть, так и потерять, выбрав неправильный оттенок теней. Визажисты утверждают: больше всего голубоглазым девушкам идут теплые оттенки, например, бронзовый, медный, золотистый, персиковый, кофейный, желто-оранжевый, оттенки молочного шоколада, рыжий, лиловый или пудровый.

Однако, специалисты не ограничивают голубоглазых красоток в цветовой гамме – путем экспериментов можно выяснить, что ярко-зеленый или графитный усилит глубину цвета.

/ instagram/amelia.szczepaniak

2. Тени цвета глаз – табу?

Главное правило при выборе теней цвета глаз – подобрать тот оттенок, который не будет сливаться и "терять" на лице глаза, а будет наоборот их подчеркивать. Так, визажисты советуют избегать приглушенных оттенков, ведь они могут придать уставший вид, а благодаря контрастным цветам (например, ультрамарин) можно добавить образу яркости.

/ instagram/amelia.szczepaniak

3. Карандаш или подводка

Девушкам с голубыми глазами можно вовсю экспериментировать с цветом карандаша или подводки: обычный черный заменить на синий, коричневый, серый, либо вовсе пойти ва-банк и накраситься красным.

/ instagram/amelia.szczepaniak

4. Эксперименты с цветом

Визажисты призывают не только голубоглазых девушек примерить тени ярких необычных оттенков. Например, голубые глаза хорошо подчеркнет лавандовый, фиолетовый цвет, для вечернего макияжа можно рискнуть и подобрать глубокий сливовый.

/ instagram/amelia.szczepaniak

5. Правило дневного макияжа

Эксперты в один голос твердят: днем стоит выбирать нейтральные оттенки, которые подчеркнут красоту глаз, и не сделают взгляд "тяжелым". Днем подойдут светло-коричневый, розовый, терракотовый оттенки. К слову, можно не бояться выбирать тени с шиммером.

/ instagram/amelia.szczepaniak

Макияж для голубых глаз и светлых волос

1. Блондинкам больше всего подойдут нежно-розовые и светло-лиловые оттенки – только здесь стоит не перестараться, чтобы не выглядеть болезненно.

2. Светловолосым красоткам также не стоит бояться золотистых, бордовых и коричневых оттенков – они создадут ощущение праздника, при этом, не перегрузив лицо. Тени таких цветов можно использовать и в повседневном макияже, оставив акцент на глазах.

3. Тени с металлическим блеском — универсальный вариант для блондинок с голубыми глазами. Если кожа смуглая, используйте более глубокие и теплые оттенки оранжевого, медного и бронзового, а если светлая — фиолетовые, розовые и голубые. Тем, у кого волосы очень светлые, рекомендуют не использовать темные оттенки теней и текстуры выбирать полупрозрачные.

4. Блондинкам стоит избегать в макияже кричащие фиолетовые, бирюзовые, зеленые и ярко-синие тона – они часто не идут к нежному образу светловолосых девушек.

5. Классический макияж: красные губы и черные стрелки был создан для блондинок – он подчеркивает сочность губ и выразительность глаз.

Макияж для голубых глаз и темных волос

1. Брюнеткам и девушкам с русым цветом волос подойдут любые яркие цвета, но с холодным оттенком: лиловые, голубые, персиковые, серебряные или серые.

2. Девушкам с темными волосами идеально подойдут smokey eyes – как с классическими тенями, так и яркими оттенками.

3. Брюнеткам чтобы подчеркнуть голубые глаза, достаточно добавить в образ одну яркую деталь – например, элегантную стрелку.

Макияж для голубых глаз с нависшим веком

Девушкам с нависшим веком независимо от цвета глаз сложно сделать макияж стойким, не уменьшить глаза, да и вообще постараться сделать так, чтобы его было заметно.

Визажисты поделились своими лайфхаками, как сделать макияж для голубых глаз с нависшим веком.

1. Праймер

Первый шаг - это праймер. Его нужно наносить девушкам с любой формой глаз, но красоткам с нависшим веком это – необходимость.

2. Нанесение теней

Визажисты особенно подчеркивают: при нанесении теней, а тем более – подводки, нужно держать глаза открытыми, желательно смотреть на зеркало вниз, чтобы не создавалась складочка.

3. Заметный макияж глаз

Для того, чтобы макияж глаз был виден, нужно наносить тени не только на саму складку подвижного века, но и над ней.

4. Матовые тени

Мерцающие частички в тенях могут придать нависшему веку еще большего обьема, поэтому визажисты советуют использовать матовые тени, чтобы создать глубину.

5. Водостойкие формулы

Чтобы тушь не отпечатывалась на верхнем веке, особенно летом, стоит обратить внимание на водостойкие туши.

6. "Подсвечивайте" внутренние уголки глаз

Если на все подвижное веко стоит наносить матовые тени, то уголки глаз стоит щедро обмазывать шиммером и подсвечивающими частичками – они визуально увеличат глаза.

7. Стрелки

Визажисты предупреждают: никогда не стоит опускать кончики стрелок, они всегда должны устремляться вверх.

Слева пример как не стоит делать макияж глаз

Макияж для голубых глаз повседневный

Для быстрого, простого, и немаловажно – бюджетного повседневного макияжа можно использовать всего три продукта: консилер, тени, тушь.

Макияж для голубых глаз самостоятельно можно сделать при помощи косметики Maybelline – как утверждают бьюти-гуру, это сочетание цены и качества.

Первый шаг – создать базу для ровного покрытия теней и их стойкости. Это можно сделать с основой под тени, либо же, если не хочется лишних трат, - консилером. Консилеры Maybelline New York Instant Anti-Age или Fit Me Matte одинаково хорошо справятся с задачей скрыть часы недосыпа, которые проявляются мешками под глазами и послужат неплохой базой для теней, главное – не переусердствовать.

Второй шаг – когда уже подготовлена "канва" для "творчества", можно наносить тени. Если утром нет времени наносить лайтовую нюдовую версию знаменитых smokey eyes, можно покрыть все веко бюджетными гелевыми крем-тенями однушками Maybelline Color Tattoo 24ч - без усилий и не растрачивая драгоценного времени.

Ну а завершить повседневный макияж глаз можно тушью для ресниц Maybelline Lash Sensational или ее "сестрой" - Intense black чернильно-черного оттенка.