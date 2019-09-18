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Макияж глаз: как не совершить пять главных ошибок

18 сентября 2019, 10:55

Красивый макияж глаз – дело непростое, поэтому важно не совершать даже элементарных ошибок.

Макияж глаз / instagram.com/tartecosmetics/

Любой макияж должен "улучшать" глаз, а не делать его меньше, придавать возраста, или грустного выражения лица.

Однако, ошибки в макияже глаз могут совершать даже девушки, которые имеют большой опыт обращения с декоративной косметикой.   

Как правильно наносить макияж глаз и каких ошибок стоит избегать при нанесении косметики, рассказали визажисты.

Макияж глаз 2019: ошибки

1. Макияж не подходит для формы глаз

Если у вас нависшее веко, стрелки - не лучший вариант / instagram.com/tartecosmetics

Первым делом, в макияже глаз стоит учитывать их форму, посадку и расстояние. Например, при широко посаженных глазах не надо использовать светлые и перламутровые тени у носа и первой трети века - это только увеличит пространство между глазами.

Обладательницам нависшего века больше подойдет смоки айс, чем стрелки. Слишком выпуклые глаза нельзя покрывать перламутровыми тенями. А при близко посаженных лучше наносить светлые тени у начала глаза на треть или две трети. 

2. Отсутствие базы под тени

Красивый макияж глаз можно создать благодаря базе под тени / instagram.com/tartecosmetics

Если ваша цель - красивый макияж глаз, то стоит обратить внимание на такой продукт, как база под тени. Кожа на веке – самая жирная, и на ней чаще всего скатываются тени. Поэтому для стойкости макияжа, хорошей пигментации и цвета, нужно использовать базу под тени.

3. Ресницы паучьи лапки

Ресницы паучьи лапки / instagram.com

Ресницы паучьи лапки – это чересчур прокрашенные слипшиеся ресницы, на которых тушь собралась явными комками. Хотя этот тренд в прошлом году покорил модные подиумы, в повседневной жизни лучше избегать такого эффекта.

Мало того, что глаза будут выглядеть заплаканно, добавят пару лет, так и вообще поставят под сомнение ваше умение краситься. Именно поэтому стоит следить за состоянием туши, ее "свежестью", и убирать излишки туши с кисточки салфетками.

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4. Неправильно прорисованная стрелка

Пример правильно нарисованной стрелки / instagram.com/sunnyohlala

Правильно нарисованная стрелка может сделать взгляд томным, сексуальным и ярким. Однако, очень просто "опустить" глаз, сделать усталый вид и испортить весь макияж.

Стоит помнить: классическая стрелка должна начинаться с тонкой линии и утолщаться к внешнему уголку. Она должна заканчиваться на пересечении с линией нижнего века или буквально на 1 мм ниже. К тому же, классический хвостик нижней линией является продолжением линии нижнего века

5. Непрокрашенное межресничное пространство

Для придания глубины глазу, стоит прокрасить пространство между ресницами / instagram.com/sunnyohlala

Для того, чтобы добавить взгляду глубину, обязательно нужно прокрашивать межресничное пространство. Самый простой лайфхак в макияже глаз, который поможет сделать взгляд глубже – это нанесение карандаша по верхней слизистой.

Это идеальный прием густых ресниц и маскировки светлых корней. Главное, постараться не моргать подольше, чтобы карандаш успел застыть и не отпечатывался на нижней слизистой, которую, к слову, красить не стоит – только на отдельные вечерние мероприятия.

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