Это уже не модно: макияж, с которым стыдно появляться на людях - фото

31 июля 2019, 06:47

Забудьте о смоки-айс, загаре и прорисованных бровях. Это дурновкусие.

Слишком много оттенков в макияже - это уже не модно / instagram.com

Девушки постоянно грешат, используя для макияжа те элементы, которые уже давно вышли из моды и являются показателем ужасного вкуса.

Отметим, в моде - естественный макияж с натуральными оттенками и тонами. Поэтому если вы не хотите привлекать к себе удивленные взгляды окружающих и нарываться на критику, обратите внимание на то, что уже изрядно изжило себя в макияже.

Уже не в моде - широкие прорисованные брови

Сейчас часто можно встретить девушек с таким типом бровей, хотя сейчас в приоритете ваша естественная форма с еле заметной прорисовкой волосков. Брови — это 70% оформленности лица, очень важно, какой формы и длины они у вас будут. Поэтому, если вы следуете новинкам в мире красоты, не стоит делать выбор в сторону широких с четким контуром бровей, а отдать предпочтение естественной плавной и ухоженной форме.

Широкие прорисованные брови - не модно
Широкие прорисованные брови - не модно / instagram.com

Уже не в моде - плотный тон

До сих пор многие накладывают слишком плотный тон, в то время как сегодня актуально тонкое и незаметное покрытие с легкой структурой. Нанесение тона очень важно, но главное — не перегрузить лицо большим количеством тонального крема, чтобы не производить вид заштукатуренного лица. Крем нужно выбирать на водной основе и наносить его тонким слоем, чтобы кожа имела естественный вид.

Плотный тон - дурной вкус
Плотный тон - дурной вкус / instagram.com

То же самое относится к переизбытку румян на лице. Нужно лишь легкими движениями придать свежие нотки на скулы, а не переусердствовать в этом вопросе. Контуринг тоже вышел из моды. На фото это выглядит очень красиво, но вот в реальной жизни уже потерял свою актуальность. Также не стоит налегать на хайлайтер, он создает чрезмерное сияние, что делает лицо неестественным.

Уже не в моде - слишком много оттенков

Очень важно не перебарщивать в цветовых решениях и расставлении акцентов в макияже. Многоцветность уже вышла из моды, поэтому темная подводка на глазах, широкие темные брови, светлый оттенок с блеском в верхней части века, цветные тени и яркая губная помада уже являются перебором. Это не значит, что теперь надо полностью отказаться от цвета, а отдавать предпочтение натуральной гамме или соблюдать меру: если вы сделали акцент на глазах, губы уже не должны быть яркими и наоборот.

Слишком много оттенков - дурной тон / из открытых источников

Исключением является лишь монохромный макияж, который, как правило, выполняется в одной цветовой гамме или даже одним средством, например, помадой, тинтом или румянами. Наносите один оттенок на губы, скулы и веки — модный макияж готов.

Уже не в моде - загар

Раньше загар был очень актуальным и считался признаком особой красоты. Быть слишком загорелой уже не актуально, более того, вредно. Это также касается использования бронзаторов. Часто его неправильно наносят, и это производит очень неестественный вид.

Загар уже не в моде / скриншот

Уже не в моде - смоки-айс

Курс на естественность вытесняет и привычный smoky-eyes. Яркий черный макияж глаз в придачу с накладными или нарощенными ресницами считается уже пережитком прошлого и редко используется в индустрии красоты.

Смоки айс уже не в моде / скриншот

Отличная альтернатива — нанесения яркого пигмента на веки, например, синего, фуксии или изумрудного — то, что надо для лета, передает wday.

Напомним, ранее сообщалось, в моду врывается очень оригинальное окрашивание волос под сладким названием "чай с молоком".

Суть окрашивания "чай с молоком" в том, что смешиваются теплые и холодные оттенки. Таким образом теплый цвет плавно переходит в холодный, и наоборот.

Читайте такжеВ моде прическа мальвина из 90-х: какую выбрать, как уложитьОкрашивание "чай с молоком" придумали мастера из Японии и Сингапура. Этот вид окрашивания сейчас пользуется большой популярностью в азиатских странах.

Отметим, это окрашивание мастера выполняют в бежево-кремовых тонах, которые ассоциируются именно с вкусным чаем с молоком.

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