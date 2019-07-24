Модные стрижки и прически осень-зима 2019-2020: прямой пробор, "под мальчика" и низкий хвост

Осенью-зимой 2019-2020 года в моде будут высокий и низкий хвосты и косы.
Самое постоянное в жизни – это изменения. А каждой даме изменения необходимы, как свежий воздух. Модная стрижка позволит ощутить себя комфортно в мире стремительных изменений.
На что же следует обратить внимание в сезоне осень-зима 2019-2020?
Что будет эталоном стиля? К чему готовиться?
Чтобы это понять, стоит заглянуть в мир подиумов высокой моды.
Прямой пробор
Прямой пробор – наглядная демонстрация того, что "все гениальное – просто". А в следующем осенне-зимнем сезоне – еще и модно, и актуально. Эта тенденция покорила буквально все: и короткие стрижки, и прически для средних и длинных волос.
Объем
Пышные и очень пышные волосы вновь на пике моды! Если природа сделала вам такой подарок – не стоит скромничать. Продемонстрировать всю красоту в максимальном объеме можно по-разному: крупные завитки, как у Naeem Khan, выглядят роскошно и естественно, а "кукольный" начес, как у Ashish, — очень эффектно и экстравагантно.
Гладкие волосы
И, как всегда, на подиуме не обошлось без крайностей. Гиперобъемам дизайнеры противопоставили совершенно гладкие, аккуратные и очень стильные прически. Так что если не можете приручить непослушные локоны – вооружайтесь гелем для волос – и экспериментируйте! Можно попробовать сделать ретроволну в духе Чикаго 30-ых годов или варианты попроще: челку-шторки, волосы, "зализанные" назад или на прямой пробор (гель наносится только у корней). Словом, вариантов – море!
Немного ретро
Необычайно популярны будут осенью и зимой 2019 года всевозможные прически в стиле ретро. На подиумах тот тут, то там мелькали модели, словно сошедшие со страниц голливудских гламурных журналов 50-60-ых годов. Попробуйте и вы объемную челку с низким хвостом или локоны с прямым пробором.
Низкий хвост
Низкий хвост – это классика, которая из моды не выходит никогда. Такая модная прическа всегда будет уместна и на каждый день, и в особых случаях. Собранные волосы можно украсить красивой заколкой, лентой или просто обвить хвост прядью волос.
Высокий хвост
Впрочем, совсем не обязательно хвост должен быть элегантной классикой. Достаточно поднять его на макушку и украсить броской заколкой или бантиком, чтобы он выглядел совсем иначе.
Волны
Мягкие волны придают прическам женственности и романтичности. Сделать такую модную и красивую укладку не сложно (вполне можно справиться и собственными силами). При этом выглядеть ваши волосы будут легко и естественно. И прекрасно впишутся в любой образ и любой стиль.
Косы
В древности говорили: коса – девичья краса. В моде косы и сегодня, будут актуальны они и в сезоне осень-зима 2019-2020. На смену сложному плетению, афрокосичкам и эпатажному креативу придут длинные классические косы, которые, при желании, можно будет подвернуть или закрутить узлом.
Украшения для волос
Заколки, ободки и бархатные бантики, металлические цепочки и "шапочки" из страз — украшения для волос по-прежнему чрезвычайно популярны. Парикмахеры-стилисты используют эффектные аксессуары как для создания вечерних образов, так и в повседневных прическах.
Модные стрижки осень-зима 2019-2020
Пикси
Задорная стрижка "пикси" и все варианты коротких стрижек "под мальчика" осенью будут на пике моды. Образ, который она способна создать отличается одновременно мальчишеским хулиганством и романтичной кокетливостью. В зависимости от укладки, обладательницы такой стрижки способны менять свои образы, как перчатки. В основном, такая стрижка подходит энергичным девушкам, способным быстро менять обстановку и любящим экспериментировать со своей внешностью.
Боб
Ставшая уже классикой стрижка "боб" из моды не выходит уже несколько десятилетий. Будущей осенью она приобретет несколько "гранжевый" вид: стилисты предлагают укоротить и челку, и длину волос (оптимально – чтобы волосы слегка прикрывали уши), передает itsfashionably.com.
Читайте такжеТоп-8 самых модных женских стрижек 2019 года: какую выбрать, как укладыватьНапомним, ранее сообщалось, самая модная стрижка осени 2019 – каре с ровным срезом.