Модные стрижки и прически осень-зима 2019-2020: прямой пробор, "под мальчика" и низкий хвост

Стрижка боб из моды пока не выходит, Marni, Genny / itsfashionably.com

Самое постоянное в жизни – это изменения. А каждой даме изменения необходимы, как свежий воздух. Модная стрижка позволит ощутить себя комфортно в мире стремительных изменений.

На что же следует обратить внимание в сезоне осень-зима 2019-2020?

Что будет эталоном стиля? К чему готовиться?

Чтобы это понять, стоит заглянуть в мир подиумов высокой моды.

Прямой пробор

Longchamp, Prada / itsfashionably.com

Прямой пробор – наглядная демонстрация того, что "все гениальное – просто". А в следующем осенне-зимнем сезоне – еще и модно, и актуально. Эта тенденция покорила буквально все: и короткие стрижки, и прически для средних и длинных волос.

Объем

Ashish, Naeem Khan / itsfashionably.com

Пышные и очень пышные волосы вновь на пике моды! Если природа сделала вам такой подарок – не стоит скромничать. Продемонстрировать всю красоту в максимальном объеме можно по-разному: крупные завитки, как у Naeem Khan, выглядят роскошно и естественно, а "кукольный" начес, как у Ashish, — очень эффектно и экстравагантно.

Гладкие волосы

Fendi, Richard Quinn / itsfashionably.com

И, как всегда, на подиуме не обошлось без крайностей. Гиперобъемам дизайнеры противопоставили совершенно гладкие, аккуратные и очень стильные прически. Так что если не можете приручить непослушные локоны – вооружайтесь гелем для волос – и экспериментируйте! Можно попробовать сделать ретроволну в духе Чикаго 30-ых годов или варианты попроще: челку-шторки, волосы, "зализанные" назад или на прямой пробор (гель наносится только у корней). Словом, вариантов – море!

Немного ретро

Badgley Mischka, Erdem / itsfashionably.com

Необычайно популярны будут осенью и зимой 2019 года всевозможные прически в стиле ретро. На подиумах тот тут, то там мелькали модели, словно сошедшие со страниц голливудских гламурных журналов 50-60-ых годов. Попробуйте и вы объемную челку с низким хвостом или локоны с прямым пробором.

Низкий хвост

Lela Rose, Oscar de la Renta / itsfashionably.com

Низкий хвост – это классика, которая из моды не выходит никогда. Такая модная прическа всегда будет уместна и на каждый день, и в особых случаях. Собранные волосы можно украсить красивой заколкой, лентой или просто обвить хвост прядью волос.

Высокий хвост

Byblos, Gcds / itsfashionably.com

Впрочем, совсем не обязательно хвост должен быть элегантной классикой. Достаточно поднять его на макушку и украсить броской заколкой или бантиком, чтобы он выглядел совсем иначе.

Волны

Halpern, The Blonds / itsfashionably.com

Мягкие волны придают прическам женственности и романтичности. Сделать такую модную и красивую укладку не сложно (вполне можно справиться и собственными силами). При этом выглядеть ваши волосы будут легко и естественно. И прекрасно впишутся в любой образ и любой стиль.

Косы

Tory Burch, Prada / itsfashionably.com

В древности говорили: коса – девичья краса. В моде косы и сегодня, будут актуальны они и в сезоне осень-зима 2019-2020. На смену сложному плетению, афрокосичкам и эпатажному креативу придут длинные классические косы, которые, при желании, можно будет подвернуть или закрутить узлом.

Украшения для волос

Versace, Emilia Wickstead / itsfashionably.com

Заколки, ободки и бархатные бантики, металлические цепочки и "шапочки" из страз — украшения для волос по-прежнему чрезвычайно популярны. Парикмахеры-стилисты используют эффектные аксессуары как для создания вечерних образов, так и в повседневных прическах.

Модные стрижки осень-зима 2019-2020

Пикси

Victoria Beckham, Simone Rocha / itsfashionably.com

Задорная стрижка "пикси" и все варианты коротких стрижек "под мальчика" осенью будут на пике моды. Образ, который она способна создать отличается одновременно мальчишеским хулиганством и романтичной кокетливостью. В зависимости от укладки, обладательницы такой стрижки способны менять свои образы, как перчатки. В основном, такая стрижка подходит энергичным девушкам, способным быстро менять обстановку и любящим экспериментировать со своей внешностью.

Боб

Anteprima, Matty Bovan / itsfashionably.com

Ставшая уже классикой стрижка "боб" из моды не выходит уже несколько десятилетий. Будущей осенью она приобретет несколько "гранжевый" вид: стилисты предлагают укоротить и челку, и длину волос (оптимально – чтобы волосы слегка прикрывали уши), передает itsfashionably.com.

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