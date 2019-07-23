Самая модная стрижка осени 2019 – каре с ровным срезом: кому подходит и что делать с челкой

Осенью 2019 года в моде будет каре с ровным срезом. Брутальность и небрежность в стрижках уходит в прошлое. Четкий контур под прямым углом станет абсолютным трендом грядущей осени, убеждены стилисты.

Каре с ровным срезом обладает фантастической универсальностью. Эта стрижка отлично смотрится на волосах любого типа, как прямых, так и от природы уложенных в кудри.

А строгая и графичная "рамка", которую задает её силуэт, удачно оформляет овал лица и позволяет не только подчеркнуть его достоинства, но и подкорректировать недостатки.

Каре с ровным срезом: длина

Обратите внимание и на то, что каре с ровным срезом может быть любой длины, за исключением ультракороткой – на средние волосы, длинные и до линии скул. Кроме того, приветствуется асимметрия. Особенно хорошо смотрится диагональ на круглых лицах, которым недостаточно вытянутости.

Прямой, с четкой линией среза рисунок этой прически считается в индустрии красоты настоящим индикатором стиля. Он наиболее точно и безошибочно подчеркивает структуру волос, а простые линии фасона выглядят в любой ситуации безупречно.

Каре с ровным срезом: нужна ли челка

Каре с ровным срезом с челкой – это особая изящность. Очень эффектно смотрится короткое прямое каре с самыми разными фасонами модных челок. Но тут важно вот что: нужно не фасон челки выбирать, а обратить внимание на то, подходит ли этот фасон вашему типу лица. Иначе можно испортить стрижку, передает u-f.ru.

Каре с ровным срезом: укладка

Прическа достаточно требовательна, и освежать её контур придется не реже чем раз в месяц, особенно это важно для коротких, красиво открывающих шею вариантов с челкой.

И учтите, стрижку каре с ровным срезом стоит доверить только опытному мастеру. У вас не возникнет проблем с ежедневной укладкой, если вы еще на этапе её создания обсудите с мастером способ оформления кончиков прядей. Наиболее удачно и элегантно смотрятся слегка подвитые, благодаря деликатной градуировке локоны.

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