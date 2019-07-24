Не только имидж, но и новая судьба: стрижка по лунному календарю на август 2019

24 июля 2019, 01:08

Главред узнал, когда лучше стричься в августе и немного заглянул в сентябрь.

лунный календарь стрижек на август 2019 и сентябрь 2019
Лунный календарь стрижек на август-сентябрь 2019 – благоприятные дни для стрижки по календарю / 1zoom.ru

Лунный календарь стрижек на август 2019 – это календарь для стрижки согласно фазам Луны.

Стрижка по календарю поможет модницам выбрать благоприятные дни для стрижки в августе 2019, когда поход к парикмахеру не только изменит имидж, но и привлечет в жизнь полезную космическую энергию. Некоторые верят, что лунный календарь стрижек 2019 – это своего рода оракул, который, заглядывая в мир космоса, помогает человеку изменить судьбу.

Читайте такжеТоп-8 самых модных женских стрижек 2019 года: какую выбрать, как укладыватьКак утверждает такой календарь: стрижка влияет на здоровье человека, на его благополучие.

Сам август 2019 включает в себя сразу два новолуния – 1 августа (для Украины – в 06:13 по Киеву) и 30 августа (для Украины – в 13:38 по Киеву). Это новолуние – это пора обновлений. Очень часто человека в это время начинает тянуть на эксперименты, он жаждет изменений. Однако не всегда такие изменения, как показывает лунный календарь 2019, идут на пользу.

Благоприятные дни для стрижки в августе 2019

Лунный календарь стрижки на август 2019 выделил такие благоприятные дни для стрижки и не очень:

  • благоприятные: 5, 10, 12, 21 и 31 августа – стрижка пойдет на пользу волосам, придаст уверенности в себе и привлечет успех;
  • неблагоприятные: 1, 7, 15, 16, 18, 26 и 30 августа – стрижка сделает волосы ломкими и непослушными, может спровоцировать проблемы на работе и в личной жизни;
  • стоит проявить осторожность: 3, 8, 13, 17, 22 августа – стрижка грозит обернуться проблемами со здоровьем;
  • оптимальные для стрижки кончиков (то есть не новая прическа, а просто косметическая процедура или равнение челки): 4, 19, 23, 29 августа;
  • нейтральные: 2, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 25, 27, 28 августа.

И небольшой спойлер: лунный календарь стрижек на сентябрь 2019 самыми благоприятными днями для стрижки называет 3, 6, 9, 26 и 27 сентября.

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