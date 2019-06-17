В моде двойная челка из 90-х: кому подходит и как носить

Каждая девушка рано или поздно задумывается над тем, а стоит ли делать челку. В последнее время многие модницы игнорировали этот важный элемент стрижки.

А моде сейчас не просто челка, а двойная челка, которая выгодно подчеркивает глаза. Да-да, это та самая челка из 90-х. Зря многие считают ее излишне броской.

Двойная челка осовременит любую скучную стрижку. И это самый лучший вариант для обладательницы тонких волос.

Кроме того, двойная челка подходит обладательницам прямоугольного, круглого и квадратного лица, а также девушкам с заметным носом и подбородком.

Стилисты именуют двойную челку многослойной или многоуровневой. И понятно, почему. Эффект такой челки достигается за счет разных уровней длины.

Вначале готовятся верхние пряди "контрольной" длины, а потом каждый следующий слой укорачивается. За счет такой манипуляции ножницами челка выглядит пышной и красиво оформленной.

Кстати, есть еще разновидность двойной челки – это когда не длина разная, а форма срезов. При таком оформлении прямые пряди переходят в косые срезы. Налицо получается изысканная асимметрия.

Читайте такжеНоски с челкой Трампа: вице-губернатор Луизианы отличился на важной встречеЕсть еще современный вариант двойной челки. Это когда мастер допускает массу всевозможных сочетаний - фактуры, техники и длины.

Также обратите внимание, что очень эффектно смотрится двойная челка с косыми прядями сверху, сообщает u-f.ru.

Напомним, ранее сообщалось, Регину Тодоренко раскритиковали за новый образ "с колхозной челкой".

Также ранее Маша Ефросинина лишилась длинных волос и сделала челку.