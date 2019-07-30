"Чай с молоком" - новый модный цвет волос: кому подходит, как окрашивать

В моду врывается очень оригинальное окрашивание волос под сладким названием "чай с молоком".

Суть окрашивания "чай с молоком" в том, что смешиваются теплые и холодные оттенки. Таким образом теплый цвет плавно переходит в холодный, и наоборот.

Окрашивание "чай с молоком" придумали мастера из Японии и Сингапура. Этот вид окрашивания сейчас пользуется большой популярностью в азиатских странах.

Отметим, это окрашивание мастера выполняют в бежево-кремовых тонах, которые ассоциируются именно с вкусным чаем с молоком.

Поэтому, если вы хотите что-то в себе изменить, удивить окружающих и выглядеть сногсшибательно, модно и стильно, смело идите к стилисту и просит его покрасить ваши волосы в цвет самого свежего тренда - "чай с молоком".

И обратите внимание - молочный чай на волосах выглядит как карамельный оттенок с пепельными переливами. Это просто улет! Особенно хорошо оттенок ложится на натуральный блонд или сильное осветление.

Читайте такжеТоп-8 самых модных женских стрижек 2019 года: какую выбрать, как укладыватьИ не забудьте, что после окрашивания волосам понадобится уход лечебными масками. При использовании маски не создавайте эффект "бани" на голове надевая на волосы шапочку для душа или полотенце. Маска принесет намного больше эффекта при соприкосновении с кислородом.

Кому подходит цвет "чай с молоком"?

Окрашивание "чай с молоком" подойдет тем, у кого русые волосы, стремящиеся к блонду. Этот оттенок хорош для техники балаяж, шатуш или популярных в прошлом году "солнечных бликов".

"Чай с молоком" слегка разбавит ваш натуральный оттенок, и получится красивый перелив. Можно сделать градиент или просто добавить несколько светлых прядей посередине.

Напомним, ранее сообщалось, клубничный блонд - самый модный цвет волос лета 2019. Этот оттенок вполне заслуженно получил почетный титул Хит лета 2018, но, судя по всему, первенство отдавать он никому не собирается, так как уже стал Хитом лета 2019.

Кроме того, стилисты говорят, что благодаря тепло-розовому пигменту, этот тип окрашивания подходит даже девушкам с оливковым и темным цветом кожи, которым крайне сложно подобрать оттенок блонда.