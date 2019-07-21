Клубничный блонд - самый модный цвет волос лета 2019: кому подходит, как окрашивать

21 июля 2019, 02:40

Клубничный блонд — это не рыжий, и не светлый оттенок, и уж точно не розовый.

  • Классический клубничный блонд, как у Эммы Стоун. cosmo.com.ua
  • Клубника со сливками, как у Николь Кидман. cosmo.com.ua
  • Клубничное розэ, как у Эммы Робертс. cosmo.com.ua
  • Клубнично-медный блонд, как у Кейт Босуорт. cosmo.com.ua
  • Клубничный блонд с контрастными корнями, как у Блейк Лайвли. cosmo.com.ua

Если вы блондинка или обладательница рыжих волос, но появилось огромное желание что-то в себе изменить, освежить цвет волос этим летом, то идеальное решение – перекраситься в клубничный блонд.

Отметим, что клубничный блонд в тренде уже не первый сезон. Этот оттенок вполне заслуженно получил почетный титул Хит лета 2018, но, судя по всему, первенство отдавать он никому не собирается, так как уже стал Хитом лета 2019.

Обратите внимание, что клубничный блонд — это не рыжий, и не светлый оттенок, и уж точно не розовый. Этот цвет находится где-то в промежутке между перечисленными оттенками.

Таким образом, клубничный блонд — это универсальный цвет волос, всем без исключения, ведь теплые оттенки всегда омолаживают и освежают образ.

Кроме того, стилисты говорят, что благодаря тепло-розовому пигменту, этот тип окрашивания подходит даже девушкам с оливковым и темным цветом кожи, которым крайне сложно подобрать оттенок блонда.

Все дело в том, что он акцентирует внимание на теплом пигменте кожи, поэтому оливковые тона кажутся золотистыми, а темные - бронзовыми.

Читайте такжеМодный хит лета 2019 — свободные белые джинсы: с чем носить, кому подходятНо, прежде, чем бежать к стилисту, посмотрите нашу подборку вариаций окрашивания волос в клубничный блонд.

Классический клубничный блонд, как у Эммы Стоун. Этот оттенок сочетает в себе тонкие клубничные оттенки и медовый блонд. Хотя Эмма Стоун постоянно экспериментирует с различными цветами красного, коричневого и светлого блонда, она постоянно возвращается к своему классическому клубнично-медовому оттенку. А если вы хотите подчеркнуть свой цвет волос, используйте теплые персиковые и розовые тона в макияже. Так вы будете казаться моложе своих лет.  

Клубника со сливками, как у Николь Кидман. Николь Килман как раз является примером натуральных рыжих, которые могут себе позволить монохромный клубничный блонд. Светлая кожа, голубые глаза, светло-рыжие волосы - все говорит о том, что клубничный, теплый оттенок блонда будет выглядеть вполне естественно. Но актриса все же решила разбавить медно-клубничные локоны у лица более светлыми прядями в задней части головы. И на то есть веская причина: легкого оттенка розового достаточно для того, чтобы ультра бледные оттенки кожи выглядели не так бледно. В возрасте актрисы это крайне важно, так как холодные тона блонда привлекли бы внимание к венам, а значит визуально состарили бы лицо.

Клубничное розэ, как у Эммы Робертс. Этот оттенок хорошо подходит девушкам с очень светлой кожей, как у Эммы Робертс. А все потому, что в нем идеально сочетаются клубничный и золотой. Такая цветовая комбинация позволяет окрашиванию выглядеть более естественно. Главный секрет - оставить немного натурального цвета в корневой зоне. Сплошной клубничный оттенок имеет тенденцию выглядеть очень искусственно. Поэтому, если решитесь на окрашивание, выбирайте техники вроде балаяжа или шатуша, при которых колорист оставит немного натурального цвета у корней. Однако, если у вас от природы рыжие или светлые волосы, можно смело закрашивать и корни.

Клубнично-медный блонд, как у Кейт Босуорт. Хотя Кейт Босуорт известна своей любовью к светлым локонами, в этом сезоне актриса перешла на сторону рыжих. Правда, в ярко-рыжие и красные оттенки Кейт пока не готова тонировать свои пряди, вместо этого она выбрала насыщенный модный оттенок этого лета - клубнично-медный блонд. Если вы, как и Кейт, блондинка от природы, придется окрасить брови в более темный оттенок. Светло-коричневый подойдет идеально.

Клубничный блонд с контрастными корнями, как у Блейк Лайвли. Оттенок волос Блейк Лайвли - идеальное сочетание светлого медного оттенка и клубничного блонда. А темные, контрастирующие корни придают этому оттенку окрашивания более натуральный вид. Если вы, как и актриса, от природы русая или темно-русая, можете оставить корни не окрашенными. Если ваши волосы светлее, придется придать корням более глубокий оттенок с помощью тонирующих красок. В таком случае придется чаще посещать колориста, но, глядя на локоны Блейк, поймете, что оно того стоит, передает cosmo.com.ua.

Напомним, ранее сообщалось, в моде двойная челка из 90-х - кому подходит и как носить.

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