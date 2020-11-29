Как избавиться от прыщей в домашних условиях: советы, которые работают

Чтобы избавиться от прыщей, нужно для начала понять причину их появления / Instagram

Наши знания о прыщах зачастую поверхностны. К тому же многим из нас еще в детстве вложили в голову ложные убеждения, например, что они пройдут после переходного возраста, или после загара, или после того, как у вас появятся дети – хотя проходят годы, рождаются дети, а прыщи продолжают "атаковать" нас. Еще один очень популярный миф – что прыщи появляются из-за неправильного питания и "уйдут" вместе с приходом в вашу жизнь диеты.

Так или иначе, их появление на лице в любом возрасте расстраивает нас и заставляет нервничать перед зеркалом – особенно этот "сюрприз" неприятен перед важной встречей. Кроме того, прыщи могут появиться в результате ношения маски для лица, поэтому разговоры об акне стали сейчас актуальными даже для тех, кто, казалось, навсегда попрощался с проблемой – в нашем материале Как маски для лица уродуют наше лицо можете более подробно об этом узнать.

Причины появления прыщей у взрослых

Если переходный возраст позади, а прыщи продолжают вас беспокоить, то для начала попытайтесь понять причину их появления. Конечно, вы можете записаться к врачу и проконсультироваться с ним. Но если вы намерены попытаться решить эту проблему самостоятельно, то остановитесь на миг и подумайте, почему появляются прыщи на вашем лице – нижеперечисленный список поможет вам понять, что посылает прыщам "пригласительные" на ваше лицо.

Прыщи появляются, если вы:

Мало спите

Много нервничаете

Плохо питаетесь

Пьете мало воды

Есть проблемы с гомонами

Используете неподходящие косметические средства

Используете грязные кисточки и спонжи для макияжа

Редко или вообще никогда не протираете смартфон

Трогаете лицо руками

Вы слишком тщательно умываетесь

Забываете смывать макияж на ночь.

Когда вы поняли причину – а если вы внимательно подумаете, что точно поймете, почему прыщи появляются, то можете приступать к решению проблемы.

Виды прыщей

Прыщи, или как говорят медики – акне – это заболевание кожи, и проявляется оно по-разному. У одних людей прыщи появляются в результате бактериальной инфекции – как правило, от них можно более-менее легко избавиться. Бывают ситуации сложные, когда прыщи возникают быстро, убивают ткани и напрямую связаны с системными заболеваниями.

Какие бывают прыщи:

Открытые комедоны – это черные точки.

Закрытые комедоны – это те же черные точки, но под кожей.

Папулы – это крохотные красные шишки без белых пятен на них. Они часто болят.

Пустулы – классические прыщи с белым стержнем (гноем), который нельзя выдавливать.

Нодулы – это когда на лице твердые болящие прыщи, которые спрятаны глубоко под кожей.

Кисты – это самая сложная ситуация, когда нодулы глубоко, и их очень много. После таких прыщей часто появляются шрамы.

Как избавиться от прыщей в домашних условиях

Чтобы кожа стала чистой, гладкой и красивой, обратите в первую очередь внимание на некоторые важные моменты.

Дайте лекарству от прыщей минимум 4 недели, чтобы оно подействовало. Плохая идея – купить много разных средств от прыщей и каждые несколько дней пробовать то одно, то другое. Запомните – за три дня никакие лекарство не сотворит чуда. Быстрое избавление от прыщей в домашних условиях – это миф. Результат лечения акне можно реально увидеть минимум через 4 недели.

Воюйте с разными причинами появления прыщей, но не со всеми сразу. Если через месяц после использования средства под условным названием №1 вы не заметите улучшения, добавьте в свой план лечения средство №2 от прыщей – но с другим составом, и компонентом, который воздействует на другую причину. А причины могут быть разные: забитые поры, воспаление, жирная кожа. То есть, если одно не помогло, через месяц пробуйте другое, потом третье.

Запомните:

Перекись бензоила от прыщей уменьшает количество бактерий.

Ретиноиды от прыщей очищают поры и уменьшают жирность.

Салициловая кислота от прыщей снимает воспаление и очищает поры.

Четко следуйте инструкциям, которые дал вам дерматолог на консультации. Если вы сами измените инструкцию, и будете использовать не все средства, не в указанном количестве и не так часто, как советует врач, тогда не удивляйтесь, что ваше лицо до сих пор в прыщах.

Умывайте лицо утром, вечером и после потоотделения. Но злоупотреблять умыванием не нужно – кожа чувствительная, и ваши усилия могут сыграть с вами в злую шутку – ситуация с акне ухудшится.

Отложите подальше скрабы. Многим кажется, что, когда их кожа жирная или грязная, обязательно нужен скраб. Но эта процедура очень сильно раздражает кожу, особенно, если она предрасположена к прыщам.

Читайте такжеКак укрепить ногти в домашних условиях: простые и эффективные способыОдной из причин появления прыщей является плохая косметика. Поэтому выбирайте не те средства, которые красиво выглядят, а те, которые не вредят коже вашего лица. Используйте средства по уходу за кожей и косметику, не вызывающие прыщей. Эти продукты имеют маркировку. На упаковке вы можете увидеть одно из следующего:

Не забивает поры

Некомедогенный

Не вызывает угрей

Без масла.

Не трогайте прыщи и не выдавливайте их, иначе на ровном месте можете найти себе дополнительные проблемы и усугубление ситуации.

Меняйте наволочки минимум дважды в неделю, протирайте смартфон, ведь он касается вашего лица, и стирайте шапку и шарф, ведь они тоже контактируют с ним.

Если вы все вышеперечисленное перепробовали, и результата нет, тогда нужно обратиться к дерматологу не просто за советами, а за реальным лечением – особенно это касается тех, у кого кисты на лице.