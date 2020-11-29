УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Как избавиться от прыщей в домашних условиях: советы, которые работают

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

29 ноября 2020, 04:25

Если переходный возраст позади, а прыщи продолжают вас беспокоить, то для начала попытайтесь понять причину их появления.

Чтобы избавиться от прыщей, нужно для начала понять причину их появления / Instagram

Наши знания о прыщах зачастую поверхностны. К тому же многим из нас еще в детстве вложили в голову ложные убеждения, например, что они пройдут после переходного возраста, или после загара, или после того, как у вас появятся дети – хотя проходят годы, рождаются дети, а прыщи продолжают "атаковать" нас. Еще один очень популярный миф – что прыщи появляются из-за неправильного питания и "уйдут" вместе с приходом в вашу жизнь диеты.

Так или иначе, их появление на лице в любом возрасте расстраивает нас и заставляет нервничать перед зеркалом – особенно этот "сюрприз" неприятен перед важной встречей. Кроме того, прыщи могут появиться в результате ношения маски для лица, поэтому разговоры об акне стали сейчас актуальными даже для тех, кто, казалось, навсегда попрощался с проблемой – в нашем материале Как маски для лица уродуют наше лицо можете более подробно об этом узнать.

Причины появления прыщей у взрослых

Если переходный возраст позади, а прыщи продолжают вас беспокоить, то для начала попытайтесь понять причину их появления. Конечно, вы можете записаться к врачу и проконсультироваться с ним. Но если вы намерены попытаться решить эту проблему самостоятельно, то остановитесь на миг и подумайте, почему появляются прыщи на вашем лице – нижеперечисленный список поможет вам понять, что посылает прыщам "пригласительные" на ваше лицо.

Прыщи появляются, если вы:

  • Мало спите
  • Много нервничаете
  • Плохо питаетесь
  • Пьете мало воды
  • Есть проблемы с гомонами
  • Используете неподходящие косметические средства
  • Используете грязные кисточки и спонжи для макияжа
  • Редко или вообще никогда не протираете смартфон
  • Трогаете лицо руками
  • Вы слишком тщательно умываетесь
  • Забываете смывать макияж на ночь.

Когда вы поняли причину – а если вы внимательно подумаете, что точно поймете, почему прыщи появляются, то можете приступать к решению проблемы.

Виды прыщей

Прыщи, или как говорят медики – акне – это заболевание кожи, и проявляется оно по-разному. У одних людей прыщи появляются в результате бактериальной инфекции – как правило, от них можно более-менее легко избавиться. Бывают ситуации сложные, когда прыщи возникают быстро, убивают ткани и напрямую связаны с системными заболеваниями.

Какие бывают прыщи:

  • Открытые комедоны – это черные точки.
  • Закрытые комедоны – это те же черные точки, но под кожей.
  • Папулы – это крохотные красные шишки без белых пятен на них. Они часто болят.
  • Пустулы – классические прыщи с белым стержнем (гноем), который нельзя выдавливать.
  • Нодулы – это когда на лице твердые болящие прыщи, которые спрятаны глубоко под кожей.
  • Кисты – это самая сложная ситуация, когда нодулы глубоко, и их очень много. После таких прыщей часто появляются шрамы.

Как избавиться от прыщей в домашних условиях

Чтобы кожа стала чистой, гладкой и красивой, обратите в первую очередь внимание на некоторые важные моменты.

Дайте лекарству от прыщей минимум 4 недели, чтобы оно подействовало. Плохая идея – купить много разных средств от прыщей и каждые несколько дней пробовать то одно, то другое. Запомните – за три дня никакие лекарство не сотворит чуда. Быстрое избавление от прыщей в домашних условиях – это миф. Результат лечения акне можно реально увидеть минимум через 4 недели.

Воюйте с разными причинами появления прыщей, но не со всеми сразу. Если через месяц после использования средства под условным названием №1 вы не заметите улучшения, добавьте в свой план лечения средство №2 от прыщей – но с другим составом, и компонентом, который воздействует на другую причину. А причины могут быть разные: забитые поры, воспаление, жирная кожа. То есть, если одно не помогло, через месяц пробуйте другое, потом третье.

Запомните:

  • Перекись бензоила от прыщей уменьшает количество бактерий.
  • Ретиноиды от прыщей очищают поры и уменьшают жирность.
  • Салициловая кислота от прыщей снимает воспаление и очищает поры.

Четко следуйте инструкциям, которые дал вам дерматолог на консультации. Если вы сами измените инструкцию, и будете использовать не все средства, не в указанном количестве и не так часто, как советует врач, тогда не удивляйтесь, что ваше лицо до сих пор в прыщах.

Умывайте лицо утром, вечером и после потоотделения. Но злоупотреблять умыванием не нужно – кожа чувствительная, и ваши усилия могут сыграть с вами в злую шутку – ситуация с акне ухудшится.

Отложите подальше скрабы. Многим кажется, что, когда их кожа жирная или грязная, обязательно нужен скраб. Но эта процедура очень сильно раздражает кожу, особенно, если она предрасположена к прыщам.

Читайте такжеКак укрепить ногти в домашних условиях: простые и эффективные способыОдной из причин появления прыщей является плохая косметика. Поэтому выбирайте не те средства, которые красиво выглядят, а те, которые не вредят коже вашего лица. Используйте средства по уходу за кожей и косметику, не вызывающие прыщей. Эти продукты имеют маркировку. На упаковке вы можете увидеть одно из следующего:

  • Не забивает поры
  • Некомедогенный
  • Не вызывает угрей
  • Без масла.

Не трогайте прыщи и не выдавливайте их, иначе на ровном месте можете найти себе дополнительные проблемы и усугубление ситуации.

Меняйте наволочки минимум дважды в неделю, протирайте смартфон, ведь он касается вашего лица, и стирайте шапку и шарф, ведь они тоже контактируют с ним.

Если вы все вышеперечисленное перепробовали, и результата нет, тогда нужно обратиться к дерматологу не просто за советами, а за реальным лечением – особенно это касается тех, у кого кисты на лице.

дерматолог как избавиться от прыщей прыщи акне
Сейчас вы просматриваете новость «Как избавиться от прыщей в домашних условиях: советы, которые работают». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В моду на зиму 2020 вошли неподражаемые женские дубленки: фотоВ моду на зиму 2020 вошли неподражаемые женские дубленки: фото Неотразимые джинсы в стиле пэчворк входят в моду на зиму 2021: фотоНеотразимые джинсы в стиле пэчворк входят в моду на зиму 2021: фото Модные ошибки, которые чрезвычайно старят женщинМодные ошибки, которые чрезвычайно старят женщин В моду на зиму 2020 вошли умопомрачительные спортивные костюмы - фотоВ моду на зиму 2020 вошли умопомрачительные спортивные костюмы - фото Самые модные женские короткие стрижки 2021 с удлиненной челкой: фотоСамые модные женские короткие стрижки 2021 с удлиненной челкой: фото
Следующий материал

Последние новости

04:35
План Кремля по Беларуси: эксперт объяснил, что ждет Лукашенко
04:25
Как избавиться от прыщей в домашних условиях: советы, которые работают Видео
03:47
В Киеве в жутком ДТП погибла пассажирка такси
03:16
"Россия выжидает": Тихановская объяснила, зачем хочет встретиться с Путиным Видео
02:57
Степанов подвел итоги своей борьбы с COVID-19 Видео
Реклама
02:28
Десятки самолетов доставляют вакцину от коронавируса Pfizer по миру - WSJ Видео
01:55
Эксперт раскрыл планы Кремля на переговоры в Нормандском формате по Донбассу Видео
01:31
Гороскоп на полнолуние и затмение 30 ноября 2020: кому сулят утреннюю удачу Видео
00:55
Россия намерена заменить Лукашенко: журналист объяснил визит Лаврова в Беларусь Видео
00:14
Ермак назвал три шага для выхода из конституционного кризиса Видео
28 ноября, суббота
23:59
В Харькове произошли столкновения возле Мемориала жертвам Голодомора Видео
23:43
В Турции задержали украинцев за незаконную торговлю органами
23:25
Коронавирус в Украине 28 ноября – за сутки выявили еще более 16 тысяч больных Видео
23:20
Китайские ученые "указали пальцем" на настоящую родину коронавируса Видео
22:59
"Идеальная" дата: Арахамия спрогнозировал сроки локдауна Видео
22:58
Военный эксперт спрогнозировал расклад сил в мире после пандемии Covid-19
22:34
Двум миллионам украинцев по 8 тыс. грн: когда начнет действовать закон Зеленского Видео
22:32
Верховный суд принял решение по ложному офицерскому званию Семенченко
22:28
Гороскоп на 29 ноября для всех: закалка или уничтожение и вредитель рядом Видео
22:22
Трамп готовит сюрприз: СМИ узнали, что ждет Байдена в день инаугурации Видео
Реклама
22:15
Назван чистый капитал Диего Марадоны: что оставил после себя легендарный футболист Видео
22:11
В России заявили о перехвате над Черным морем самолета США
21:55
"Проамериканская шлюха": после скандала в прямом эфире Яценюк подает в суд на Киву Видео
21:22
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
21:17
Трюдо обвинил режим Сталина в гибели украинцев во время Голодомора Видео
21:14
Закрыть метро, школы и бизнес: в Раде раскрыли мрачный сценарий локдауна Видео
20:42
В Украине меняют цвет пассажирских вагонов в поездах
20:34
Стало известно о договореностях властей по ситуации с КСУ Видео
20:28
Американский салат Кобб – рецепт и главное правило
20:06
Горящие банки и драки с полицией: в Париже начались погромы Видео
20:02
В ЕС последовала реакция на убийство "отца иранской бомбы" Видео
19:52
План "ЛДНР" по Донбассу: Кравчук рассказал о заявлении Грызлова Видео
19:33
Элитная яхта и военный эскорт: СМИ узнали новые факты о любовнице Путина Видео
18:51
В Киеве у мемориала жертвам Голодомора на журналистку напали в прямом эфире Видео
18:47
В России мужчины украли крышку люка, провалились и попали на видео Видео
18:42
СМИ назвали дату возобновления строительства Северного потока-2 Видео
18:18
В Слуге народа распекли карантин выходного дня и призвали вводить локдаун Видео
18:12
В Польше украинские студенты получили тяжелые ранения
17:39
Во Франции сделали заявление о планах по Нагорному Карабаху Видео
17:35
"Удавка на шее диктатора": в Беларуси раскрыли новую тактику свержения Лукашенко Видео
Реклама
17:24
Погибли свыше 10 военных РФ: СМИ узнали о взрыве в Горловке
16:45
Байден намерен жестко противостоять Пекину, конфликт США и Китая неизбежен – New York Times Видео
16:30
Украину согреет тепло из Арктики: метеоролог предупредила об аномалии зимой Видео
16:25
Обалденные сочные тефтели с рисом – рецепт Видео
16:03
Врач рассказала, как лечить COVID-19 дома Видео
16:02
Военный эксперт раскрыл, каким странам грозит "война" с Байденом Видео
15:54
"Тут без вариантов": в Раде дали прогноз насчет локдауна на Новый год
15:34
"Хочу тебя целовать", "Тебя хочу": "слугу народа" в Раде застукали за пикантной перепиской Видео
15:18
Убитый в Иране физик-ядерщик занимался разработкой баллистических ракет Видео
14:51
Арахамия рассказал, что решили в Кабмине по поводу введения локдауна Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять