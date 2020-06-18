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Как маски для лица уродуют наше лицо

18 июня 2020, 04:01

Только вы можете решить, что для вас важнее – красота маски или защита, которую она вам даст. Но вы должны знать о новой проблеме масок.

  • Маски для лица на лето Instagram
  • Маски для лица на лето Instagram
  • Маски для лица на лето Instagram
  • Маски для лица на лето Instagram
  • Маски для лица на лето Instagram
  • Маски для лица на лето Instagram
  • Маски для лица на лето Instagram
  • Маски для лица на лето Instagram
  • Маски для лица на лето Instagram
  • Маски для лица на лето Instagram
  • Маски для лица на лето Instagram
  • Маски для лица на лето Instagram

Пандемия коронавируса не только украла у всех нас весну и приятные эмоции, которые с ней связаны. Она еще пришла к нам с "подарком", который с приходом лета стал для многих реальной проблемой. Речь о прыщах и раздражении от ношения защитной маски, и этому явлению уже дали название МАСКНЕ, то есть вид акне, который возникает из-за маски для лица.

Об этом сообщает The New York Times.

Медицинские работники и все те, кто работает в маске, подвергаются наибольшему риску, потому что маски плотно облегают их лицо, и они носят их дольше.

В исследовательском письме, опубликованном в журнале Американской академии дерматологии, сообщается, что, по меньшей мере, 83 процента работников здравоохранения в провинции Хубэй, Китай, страдают от проблем с кожей лица. И, как ни странно, врачи сообщают об увеличении числа угрей у людей, которые не имеют отношения к медицине.

"Беседы о прыщах достигли рекордного уровня в моей практике и в моем окне для прямых сообщений в Instagram", - говорит доктор Уитни Боу, дерматолог из Манхэттена. Это потому, что маски могут ухудшить проблемы с кожей, которые уже существуют, или вызвать новые. Добавьте летнюю жару и влажность, и вы получите чашку Петри для исследований.

Безопасная маска для лица на лето – какую выбрать

Только вы можете решить, что для вас важнее – красота маски или защита, которую она вам даст, но дерматологи считают 100-процентный хлопок хорошим компромиссом, поскольку он позволяет коже немного дышать. Когда температура поднимается, и вы больше потеете, вам нужно держать маску в чистоте.

"Вы должны относиться к маске для лица как к нижнему белью и часто стирать ее", - говорит доктор Кэндрис Хит, доцент кафедры дерматологии в Медицинской школе им. Льюиса Каца в Университете Темпл. "Вы не хотите, чтобы весь этот жир, пот и грязь, которые налипают на маску, потом попадали на ваше лицо".

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Как ухаживать за лицом под маской

Дерматологи призывают уменьшить количество косметических средств.

"Меньше ингредиентов - лучше, чем больше", - говорит доктор С. Тайлер Холлмиг, директор по дерматологической хирургии в Медицинской школе Dell в Техасском университете. По его словам, маска для лица усилит попадание косметического продукта в вашу кожу.

Пускай косметика идет в отпуск!

Если вы наносите макияж для видеозвонка, то подумайте о том, чтобы снять его, когда выходите на улицу. Доктор Кэндрис Хит мягко ругает пациентов, которые появляются на экране во время телепрограмм и носят полный макияж.

"Это время, чтобы действительно смягчить это", сказала она. Для тех, кто абсолютно не может избавиться от этой привычки, она предлагает тонированный увлажняющий крем с солнцезащитным эффектом.

Если вы потеете под маской, то доктор Шари Марчбейн, дерматолог из Нью-Йорка, предлагает использовать мицеллярную воду и увлажняющий крем.

Что делать, если появились прыщи

Если то, что у вас на лице, выглядит как сыпь или заставляет вас царапать лицо, возможно, ваша проблема на самом деле не угревая сыпь. У вас может быть контактный дерматит, который возникает из-за металлических или резиновых частей масок и некоторых тканей (которые при стирке могут выделять формальдегид, вызывающий раздражение) и красителей.

Крем гидрокортизона может помочь, хотя вы должны обратиться к дерматологу для правильной диагностики и лечения.

Если вы попробовали все вышеперечисленное и ваши прыщи не проходят, вы можете рассмотреть две другие причины возникновения прыщей: стресс и еда.

Напомним, ранее Главред подготовил несколько пошаговых инструкций, как сделать модную маску для лица и уберечь себя от всевозможных вирусов, а также узнал, какие маски для лица шьют американцы, и подготовил пошаговую инструкцию, основанную на рекомендациях Медицинского центра Университета Вандербильта и Медицинского колледжа Froedtert & Wisconsin.

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