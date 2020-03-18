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Как пошить модную маску для лица своими руками - выкройка и фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

18 марта 2020, 05:03

Маски для лица – самый свежий модный тренд 2020, который навсегда записан в историю человечества.

  • Модные маски своими руками Instagram
  • Модные маски своими руками Instagram
  • Модные маски своими руками Instagram
  • Модные маски своими руками Instagram
  • Модные маски своими руками Instagram
  • Модные маски своими руками Instagram
  • Модные маски своими руками Instagram
  • Модные маски своими руками Instagram
  • Модные маски своими руками Instagram
  • Модные маски своими руками Instagram
  • Модные маски своими руками Instagram
  • Модные маски своими руками Instagram
  • Модные маски своими руками Instagram
  • Модные маски своими руками Instagram
  • Модные маски своими руками Instagram
  • Модные маски своими руками Instagram
  • Модные маски своими руками Instagram

Мы с вами потихоньку начинаем жить в новой реальности. И хотя многие в это отказываются верить, и с нетерпением ждут, когда закончатся ограничительные меры, и жизнь опять будет такой, как раньше, тем не менее, так, как было, уже не будет никогда. По крайней мере, многие эксперты громогласно заявляют о том, что все мы станем менее мобильными и будем избегать поездок на другой конец планеты, так как будет риск заболеть.

В любом случае внезапно рухнул привычный ритм жизни у многих, и отныне каждый будет думать о том, как уберечь себя и своих родных.

Теперь мы чувствуем себя более спокойно, если носим маску. Более того, к примеру, в Киеве приняли решение запретить входить в общественный транспорт без маски для лица. Поэтому нравится нам это, или нет, но в нашу жизнь вошел новый аксессуар, без которого жить будет сложнее.

А учитывая то, что в свободной продаже по доступной цене медицинские маски найти сложно, то советуем сделать маску самостоятельно. Тем более, что многие именитые дизайнеры уже внесли свою лепту, и теперь носить маску на лице – это модно. Да-да, маски для лица – самый свежий модный тренд 2020, который навсегда внесен в историю человечества.

Если у вас нет маски для лица, то уделите немного времени, и создайте для себя оригинальную маску для лица. И не переживайте, что ваша маска будет из цветной ткани – наоборот, вы будете в мировом тренде.

Есть несколько вариантов, как пошить маску с домашних условиях.

Главред подготовил несколько пошаговых инструкций, как сделать модную маску для лица и уберечь себя от всевозможных вирусов – вопреки тому, что ученые заявляют, что маска не спасает от коронавируса, но, по крайней мере, вы сами не занесете руками заразу через рот или нос путем прикасания.

Как сделать маску для лица своими руками

Хорошей альтернативой является марлевая повязка, сделанная своими руками. Конечно, о моде тут вряд ли можно говорить, но это тоже  решение.  

Маска из марли - пошаговая инструкция

  1. Возьмите кусок марли, около 90 на 60 сантиметров.
  2. Возьмите вату 15 на 15 сантиметров, толщина - 1 сантиметр.
  3. В отрезок марли заверните вату, чтобы образовалось три слоя. Верхний и нижний край аккуратно подверните.
  4. Подрежьте марлю по краям для получения 2 пар завязок.

Отметим, марлевая повязка нормально стирается, и чем больше вы ее будете стирать, тем лучше она будет работать. Потому что при стирке марля "махриться", у нее появляется больше сорбирующих волосков.

Маски своими руками
Маска из марли своими руками / Instagram

Маска из бинта своими руками – пошаговая инструкция

  1. Возьмите бинт. Отрежьте 60 см бинта.
  2. Возьмите вату – толщина 1 сантиметр.
  3. Заверните в бинт вату в 4 слоя.
  4. Завязки для маски можно сделать из оставшегося бинта. Берете 80 см ткани, разрезаете пополам вдоль и закручиваете каждый отрезок трубочкой. Затем протягиваете завязки в нижней и верхней частях повязки, и сшиваете. 
Маски своими руками
Маски из бинта своими руками / Instagram

Обратите внимание, что маски из бинта и марли нужно менять, как только они становятся влажными, поэтому лучше пошить несколько масок, а вечером их стирать и дезинфицировать.

Модные маски для лица своими руками – как пошить и выкройка

Чтобы пошить модную маску для лица – такую, которой модники хвастаются, вам понадобится не более получаса, а если есть швейная машинка, то минут 15. Если, конечно, захотите украсить свою маску, тогда чуть больше.  

  1. Для изготовления модного аксессуара – маски для лица – возьмите ткань размером 30х30 см. Ткань – на ваше усмотрение, это может быть просто черная ткань, которая смотрится очень эффектно, а также любая ткань с прикольным рисунком.
  2. Возьмите 2 куска резинки - по 20 см.
  3. Нарисуйте выкройку маски. Например, можно такую. Проводите на бумаге линию в 13 см, затем линию в 10 см перпендикулярно первой. Параллельно первой линии нужно нарисовать еще одну. Ее длина должна быть 8,5 см. Соедините параллельные линии отрезком в 13 см, который будет немного заходить за первую из них. Теперь нарисуйте дополнительные линии, которые образуют выкройку.
  4. Вырежьте выкройку. Это половина вашей маски. То есть, чтобы получить целую маску, вы эту выкройку должны приложить к ткани, сложенной вдвое. Аккуратно приложите выкройку к ткани, обведите ее. Только не забудьте добавить хотя бы сантиметр свыше - это для шитья.
  5. Вырежьте еще одну часть – это может быть эта же ткань, или другая. То есть одна часть внешняя, а другая внутренняя.
  6. Почти все. Вам нужно сшить две части вашей маски. Также нужно прошить ту часть, где будет резинка. Если нет швейной машинки, сшейте две части вручную. Ничего страшного, если получится не слишком аккуратно – главное, что у вас будет маска для лица, и такой больше ни у кого нет, а, значит, вы в тренде.
Выкройка маски для лица из ткани / УНИАН

Читайте такжеМода 2020 весна-лето: в моду вернулись "папины" сандалии и шлепанцы - фотоНапомним, ранее сообщалось, только ленивый дизайнер или творческий человек сегодня не создал оригинальную защитную маску для лица. Более того, многие артисты появляются на публике в модных масках, а соцсети завалены всевозможными вариантами стильных масок с оригинальным дизайном.

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