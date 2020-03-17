Мир захватил новый тренд – в моде медицинские маски с принтами: фото

Очередное доказательство того, что мода – очень чувствительная старушка, мы с вами можем наблюдать уже сегодня, когда мир стоит на ушах из-за смертоносного китайского коронавируса.

Пандемия коронавируса, который "убил" свыше 6500 человек, заставила многих именитых дизайнеров задуматься над тем, как проводить модные показы в новых условиях. Некоторые дизайнеры додумались до того, что стали раздавать на модных показах маски. В частности, это сделал Дрис ван Нотен.

А потом за эту идею уцепились многие, и медицинская маска стала новым модным трендом. Тем более, что весь мир столкнулся с нехваткой медицинских масок.

Именитые дизайнеры одежды пофантазировали, и начали выпускать модные медицинские маски. Более того, они дополнили этим аксессуаром свои показы. Таким образом, самым главным трендом 2020 – это для истории! – стали модные медицинские маски.

Правда, важно все же отметить, что защита от таких дизайнерских медицинских масок условная – разве что вы руками лишний раз не полезете в нос и не занесете вирус.

Тем не менее, мода 2020 открыла объятия красивым и ярким медицинским маскам, которые добавляют образу загадочности и драматичности, и этот тренд набирает бешеных оборотов.

Наверное, только ленивый дизайнер или творческий человек сегодня не создал оригинальную защитную маску для лица. Более того, многие артисты появляются на публике в модных масках, а соцсети завалены всевозможными вариантами стильных масок с оригинальным дизайном.

Читайте такжеМода 2020 весна – в моде одежда цвета красных маков и фисташек: фотоМодные медицинские маски настолько впечатляют, что притягивают взгляды, словно магнит. Ничто так не привлекает внимание, как медицинская маска с мрачным или веселым принтом.

Наша жизнь изменилась, и многие пока еще не поняли, насколько. Ужасная уханськая зараза не собирается останавливаться и атакует Европу. А Европа отвечает – модными медицинскими масками.

Главред собрал фотогалерею самых модных медицинских масок - посмотрите, как мир сходит с ума. А если вы сейчас на карантине, и у вас есть достаточно свободного времени, то вы можете сами пошить себе крутую медицинскую маску. Тем более, что в продаже их днем с огнем не найти.

Читайте такжеМода 2020: в моду вернулись сексуальные джинсы из 60-х: фотоНапомним, ранее сообщалось, модный тренд предстоящего лета - купальники с бахромой на трусиках или на лифе, которая кокетливо свисает и привлекает внимание. Или, наоборот, отвлекает внимание.