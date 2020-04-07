Как сделать маску для лица без шитья – простая инструкция и видео

Исследователь рассказал, как сделать маску без шитья / скриншот из видео

Маска для лица пришла в нашу жизнь надолго. Во всем мире гражданам советуют не появляться в общественных местах без масок для лица, так как исследования показывают, что маска таки способна защитить от смертельного уханьского вируса.

Медицинские маски сегодня настоящий дефицит, и не только в нашей стране. Дело в том, что и в США, и в Великобритании, и в других европейских странах масок не хватает. Поэтому люди начали массово делать маски для лица своими руками.

Наверное, старушка мода 2020 счастлива как никогда, так как весь мир занят пошивом модных масок для лица: именитые дизайнеры, творческие личности, звезды, простые граждане – все они создают настоящие шедевры.

Конечно, те, кто умеет шить, могут легко пошить маску для лица в домашних условиях. А для тех, кто шить не умеет, выход тоже есть - можно сделать маску для лица без шитья.

Исследователь из Университета Сан-Франциско и соучредитель Masks 4 All Джереми Ховард объяснил, как создать свою личную безопасную маску для лица в домашних условиях без шитья.

Как сделать маску для лица своими руками без шитья - пошаговая инструкция

Шаг 1

Возьмите старую футболку, желательно из 100% хлопка – подойдет любая, только если она не слишком тонкая. Нарисуйте на футболке рисунок маски. Рисовать нужно на той части футболки, которая идет ниже от подмышек. Убедитесь, что ширины маски будет достаточно, чтобы закрыть нос и рот.

Шаг 2

Вырежьте маску по обеим сторонам футболки – таким образом ваша маска будет состоять из двух слоев.

Выкройка маски для лица без шитья / скриншот The Guardian

Шаг 3

Вставьте между двух слоев вашей маски из футболки кусок бумажного полотенца или кофейного фильтра. Это действует как дополнительный фильтр, его можно зафиксировать крохотной булавкой.

Шаг 4

Закрепите маску вокруг лица, прикрывая нос и рот. Свяжите верхние ремни под затылком и нижние ремни на верхушке головы. Это обеспечит хорошую посадку под вашим подбородком. Закрыв свой рот, вы теперь защитили и себя, и окружающих, пишет The Guardian.

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