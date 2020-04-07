УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Как сделать маску для лица без шитья – простая инструкция и видео

7 апреля 2020, 15:10

Исследователь из США рассказал, как создать свою личную безопасную маску для лица в домашних условиях без шитья.

Исследователь рассказал, как сделать маску без шитья / скриншот из видео

Маска для лица пришла в нашу жизнь надолго. Во всем мире гражданам советуют не появляться в общественных местах без масок для лица, так как исследования показывают, что маска таки способна защитить от смертельного уханьского вируса.   

Медицинские маски сегодня настоящий дефицит, и не только в нашей стране. Дело в том, что и в США, и в Великобритании, и в других европейских странах масок не хватает. Поэтому люди начали массово делать маски для лица своими руками.

Наверное, старушка мода 2020 счастлива как никогда, так как весь мир занят пошивом модных масок для лица: именитые дизайнеры, творческие личности, звезды, простые граждане – все они создают настоящие шедевры.

Конечно, те, кто умеет шить, могут легко пошить маску для лица в домашних условиях. А для тех, кто шить не умеет, выход тоже есть - можно сделать маску для лица без шитья.

Исследователь из Университета Сан-Франциско и соучредитель Masks 4 All Джереми Ховард объяснил, как создать свою личную безопасную маску для лица в домашних условиях без шитья.

Как сделать маску для лица своими руками без шитья - пошаговая инструкция

Шаг 1

Возьмите старую футболку, желательно из 100% хлопка – подойдет любая, только если она не слишком тонкая. Нарисуйте на футболке рисунок маски. Рисовать нужно на той части футболки, которая идет ниже от подмышек. Убедитесь, что ширины маски будет достаточно, чтобы закрыть нос и рот.

Шаг 2

Вырежьте маску по обеим сторонам футболки – таким образом ваша маска будет состоять из двух слоев.

Выкройка маски для лица без шитья / скриншот The Guardian

Шаг 3

Вставьте между двух слоев вашей маски из футболки кусок бумажного полотенца или кофейного фильтра. Это действует как дополнительный фильтр, его можно зафиксировать крохотной булавкой.

Шаг 4

Закрепите маску вокруг лица, прикрывая нос и рот. Свяжите верхние ремни под затылком и нижние ремни на верхушке головы. Это обеспечит хорошую посадку под вашим подбородком. Закрыв свой рот, вы теперь защитили и себя, и окружающих, пишет The Guardian.

Читайте такжеКак сшить правильную безопасную маску для лица – инструкция от ученых СШАНапомним, ранее Главред подготовил несколько пошаговых инструкций, как сделать модную маску для лица и уберечь себя от всевозможных вирусов – вопреки тому, что ученые заявляют, что маска не спасает от коронавируса, но, по крайней мере, маска поможет не занести руками заразу через рот или нос путем прикасания.

маска для лица как сделать маску для лица без шитья коронавирус мода 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Как сделать маску для лица без шитья – простая инструкция и видео». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:20
"Уже месяц болею": продюсер Русского радио подхватил коронавирус в Куршевеле
15:10
Как сделать маску для лица без шитья – простая инструкция и видео Видео
15:03
В Skype видеоконференцию теперь можно провести бесплатно и без скачивания приложения
14:50
Резкое изменение цен на АЗС: чего ждать украинским водителям
14:46
Глава Объединенной еврейской общины Ткач поздравил евреев Украины с Песахом
14:24
Насмехавшийся над коронавирусом Александр Алиев пожаловался на симптомы Covid-19
14:11
Заработало приложение контроля карантина, за отказ им пользоваться будут штрафовать
14:00
Маникюр весна 2020 дома – ногти цвета спелой малины и зефира: фото Фото
13:59
Когда уханьская зараза "нажрется" и отступит: прогноз экстрасенса Видео
13:58
Климат "съехал" на 400 километров: украинцев ошарашил резкий сдвиг погоды
13:54
Disney+ - график выхода сериалов на 2020-2022 годы
13:50
В новой порции слухов о Resident Evil 8 засветились полное название игры и ее особенности
13:31
Грицак избил Шокина в своем кабинете при свидетелях - Трепак
13:27
Первая смерть от Covid-19 в ВСУ: умерла сотрудница одной из частей
13:17
Коронавирус штурмует Киев: молодая смерть, штрафы и заболевшие дети Видео
13:10
Надежда Бабкина могла заразиться коронавирусом от Лещенко
12:53
Дикая пальба в Винницкой области: в ходе перестрелки ранили четверых полицейских
12:44
Чем заняться на карантине - новый челлендж захватил Украину Видео
12:39
Microsoft будет показывать все свои новинки исключительно онлайн до 2021 года
12:35
Три экс-посла США написали Трампу открытое письмо про Украину
12:28
Этот позор должен увидеть каждый: как в Киеве дезинфицируют подъезды - видео Видео
12:16
Как прошел онлайн урок по математике: учитель шокировала ошибкой в элементарной формуле вычитания Видео
12:05
"Никаких прямых переговоров": Кулеба открестился от консультативного совета с ОРДЛО
11:35
Легкие – как резина: врач раскрыла жуткие подробности о жертвах коронавируса
11:29
Ехали на эвакуацию: в Венгрии украинцы попали в страшное ДТП, много раненых
11:11
Джентльмены вышли онлайн в переводе Гоблина Видео
11:03
Как передается коронавирус: назван самый опасный способ Видео
11:00
Как правильно поздравить с Благовещением – открытки и тексты со смыслом
10:59
Радиация и едкий дым: под Киевом бушует мощный пожар
10:55
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: встреча со второй половинкой и любовные приключения Видео
10:36
Украину накроют заморозки: синоптик огорошил прогнозом на Пасху
10:27
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных COVID-19 на 7 апреля Видео
09:55
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 8 выпуск 06-04-2020 Видео
09:51
Видео уроки для 11 класса на 7 апреля: онлайн трансляция, расписание Видео
09:50
В Украине подскочило число заболевших и умерших от коронавируса: свежие данные
09:41
Видео уроки для 10 класса на 7 апреля: расписание, онлайн трансляция Видео
09:25
Уроки по телевизору для 9 класса на 7 апреля: расписание и онлайн трансляция Видео
09:21
"Манипулируют фактами": Киев ответил на скандальное заявление Тегерана
09:11
Уроки по телевизору для 8 класса на 7 апреля: расписание и онлайн трансляция Видео
08:54
Убьет коронавирус за 48 часов: ученые открыли чудо-препарат
08:54
Видео уроки для 7 класса на 7 апреля: онлайн трансляция и расписание Видео
08:48
Каждая империя уничтожала себя сама, настал черед США мнение
08:42
Уроки по телевизору для 6 класса на 7 апреля: расписание и онлайн трансляция Видео
08:29
Штрафы за нарушение карантина: адвокат объяснил, как обжаловать Видео
08:20
Видео уроки для 5 класса на 7 апреля: онлайн трансляция, расписание Видео
08:14
"Разведут, обманут, подставят": Комаровский раскрыл проблему Зеленского в борьбе с коронавирусом Видео
08:08
Когда коронавирус даст Украине передохнуть: инфекционист обнадежил прогнозом
07:50
Гороскоп всех знаков Зодиака на Благовещение 2020: кому опасаться интима Видео
07:39
Ученые выяснили, что является предвестником смерти от COVID-19
07:07
Сочная модель без трусов вывалила огромную грудь на развратном фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять