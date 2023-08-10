Какие джинсы носить в 2023 году: Андре Тан показал 5 самых актуальных моделей

Какие модели джинсов остаются актуальными в 2023 году, рассказал дизайнер Андре Тан.

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Андре Тан рассказал, какие джинсы носить в 2023 году / Коллаж: Главред, фото: pixabay, instagram.com/andre_tan_official ​

Хорошие джинсы – удобный предмет гардероба, при помощи которого всегда можно создать стильный образ. Украинский дизайнер Андре Тан показал модные джинсы 2023.

Джинсы с низкой посадкой

"Да, это те же джинсы с низкой талией, которые еще недавно считались устаревшими. Настоящие модницы уже знают – они снова в тренде. Не бойтесь низкой посадки, она очень круто смотрится при правильном комбинировании вещей", - написал дизайнер на своей странице в Instagram.

Джинсы с низкой посадкой снова в моде / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Прямые джинсы

Джинсы с прямыми штанинами - это беспроигрышная, универсальная и всегда стильная модель. Такие джинсы можно назвать неизменной классикой, поэтому обязательно нужно иметь такую пару в гардеробе.

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Прямые джинсы должны быть в гардеробе у каждой женщины / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Мешковатые джинсы

"Дизайнеры на неделях моды громко и прямо заявили, что джинсы скинни больше не являются трендом. Однако широкие джинсы мешковатого кроя, хоть и не новый тренд, но остаются безусловными фаворитами будущего сезона. Здесь вам и карго, и палаццо, и moms. Выбор очень велик", - написал Тан.

Мешковатые джинсы будут актуальны и в новом сезоне / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Печворк

Джинсы в стиле "деним на деним" благодаря популярности экологических тенденций обрели новую жизнь. Многие бренды пытаются использовать неиспользованные ткани и подержанные изделия для создания новых вещей.

"Это действительно замечательное решение! Мне очень импонирует этот тренд", - отметил дизайнер.

Джинсы в стиле пэчворк - очень интересный тренд / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Цветные джинсы

Кроме традиционных оттенков джинсов – голубого, синего и серого, в новых коллекциях можно увидеть также цветной деним.

Такие джинсы - яркий и интересный вариант. Он на 100% разнообразит ваши образы.

Цветные джинсы разнообразят ваши образы / Фото: instagram.com/andre_tan_official

"Помните, правильные джинсы – это те, которые подходят именно вам! Обращайте внимание, насколько вы в них удобно себя чувствуете. Но не забывайте также и об актуальности моделей", - резюмировал Андре Тан.

Ранее дизайнер назвал Топ-5 вещей, которые старят женщину.

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