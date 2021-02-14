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В моду на весну-лето вернулись ретро-кроссовки в стиле 70-х: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

14 февраля 2021, 06:24

Кроссовки позволяют нам выделиться из толпы, проявить свой характер, подчеркнуть свою творческую личность или, наоборот, очаровать лаконичностью.

  • Модные кроссовки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные кроссовки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные кроссовки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные кроссовки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные кроссовки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные кроссовки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные кроссовки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные кроссовки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные кроссовки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные кроссовки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные кроссовки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные кроссовки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные кроссовки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные кроссовки весна-лето 2021 Instagram

Кроссовки уже давно стали полноценным элементом повседневного гардероба, а времена, когда их носили только в спортзал или на пробежку, канули в лету. Правда, сегодня в продаже найдёте столько разных моделей, что порой сложно сделать выбор в пользу какой-то одной пары. Поэтому те, кто носит кроссовки, и ощутил все их преимущества, не могут спокойно пройти мимо яркой модной модели и отказать себе в удовольствии пополнить свой обувной шкаф.

Если кроссовки для вас стоят на одном пьедестале с туфлями, то советуем ознакомиться с вариантами, которым прочат огромную популярность в предстоящем весенне-летнем сезоне – в нашем материале В моду вернулись неземные туфли из 40-х, которые подарил миру Кристиан Диор можете подробнее о них узнать.

Однако есть огромный плюс в том, что мода 2021 щедрая и абсолютно не зациклена на кроссовках определенной модели. Нет ничего хуже, чем одна модель, в которой ходит половина города. Именно поэтому кроссовки позволяют нам выделиться из толпы, проявить свой характер, подчеркнуть свою творческую личность или, наоборот, очаровать лаконичностью.

На пороге весенне-летнего сезона мы расскажем вам о самых модных кроссовках, а в нашей фотогалерее вы найдете яркие образцы из Instagram.

Модные кроссовки весна-лето 2021 – горячие тренды сезона

В моде кроссовки тренеры

На смену безразмерным и немного уродливым папиным кроссовкам пришли тренеры. Они немного похожи на папины кроссовки, только это ретро-вариант, при этом очень функциональный – в них очень удобно бегать! Кроссовки тренеры – огромная модная тенденция сезона весна-лето 2021, которая без преувеличения заслуживает внимания. Их можно носить и в сочетании с платьем, и с джинами, и в спортзал или на пробежку в парк.

Модные кроссовки весна-лето 2021
Модные кроссовки весна-лето 2021 / Instagram

Высокие кроссовки опять в тренде

Одной из самых яркий и, конечно же, горячий модных тенденций весны-лета 2021 станут высокие кроссовки. При этом не просто высокие кроссовки, а именно белые высокие кроссовки. Это отличная альтернатива классическим белым кроссовкам, которые уже несколько лет находятся на вершине Моды. Но если обычными белыми кроссовками уже никого не удивить, то высокие модели в сочетании с платьем или юбкой произведут настоящий фурор и станут находкой для тех, кто любить быть в центре внимания.

Модные кроссовки весна-лето 2021
Модные кроссовки весна-лето 2021 / Instagram

Кеды актуальны, как никогда

Весной и летом вполне естественно "оживают" кеды. Но в этом году интерес к ним заметно оживился после того, как мир узнал о пристрастии вице-президента США Камалы Харрис к кедам Converse, в которых она появлялась даже на публичных выступлениях. Этот тренд с нами надолго, поэтому станет находкой для тех, кто любит классический стиль одежды.

Модные кроссовки весна-лето 2021
Модные кроссовки весна-лето 2021 / Instagram

Кроссовки в стиле 70-х вернулись в моду

Без ретро-кроссовок 2021 год сложно представить. В моду вернулись потрясающие кроссовки в стиле 70-х с резиновой подошвой и круглым носком. Правда, модели этого года не такие яркие, как их предшественники: в моде спокойные и нейтральные оттенки.

Модные кроссовки весна-лето 2021
Модные кроссовки весна-лето 2021 / Instagram

Читайте такжеНеобычные туфли на массивной подошве врываются в моду на весну-летоМодные кроссовки весна-лето 2021 – на что еще обратить внимание:

В моде белые кроссовки.

В моде яркие цветные кроссовки.

кроссовки женская обувь мода 2021
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