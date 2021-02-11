В моду вернулись неземные туфли из 40-х, которые подарил миру Кристиан Диор

Мысли о весне и лете всегда приятны, особенно, когда представляешь себя в красивой одежде и чудной обуви, гуляющей по залитым солнцем улицам, которые пахнут сладкими цветами. Не знаем, в чем вы себя видите в предстоящей теплой поре, но дизайнеры точно решили, что мы должны носить в сезоне весна-лето 2021 слингбеки. Даже не сомневайтесь, эти удивительные туфли родом из 40-х с закрытым носком и ремешком, который фиксирует открытую пятку, будут в ближайшее время повсюду.

Правда, если обувь на каблуке – это то, чему вы пока не готовы открыть свои двери, советуем обратить внимание на новомодные лоферы: в нашем материале Необычные туфли на массивной подошве врываются в моду на весну-лето узнаете все подробности о них.

А если вы готовы довериться вкусу вершителей моды, тогда готовьтесь носить соблазнительные полуоткрытые туфли, которые покорят своим удобством и красотой, и готовьте пятки, ведь их в этой обуви не скрыть.

Подарил миру эту неземную обувь неподражаемый и всегда особенный Кристиан Диор в 1947 год. Тогда легендарный кутюрье обул моделей своей коллекции платьев под названием new look, которая навсегда вошла в историю моды, в туфли с открытой пяткой и ремешком. Это была настоящая революция и потрясение для мира моды!

Для того, чтобы слингбеки вернулись в моду и стали огромной тенденцией сегодня, в них много души вложил дом моды Valеntino. Если вы посмотрите внимательно коллекцию одежды Валентино весна-лето 2021, то увидите, какие красивые, дерзкие и в то же время очень женственные слингбеки мы будем носить уже очень скоро.

Модные туфли-слингбеки весна-лето 2021 от Valеntino – это настоящий взрыв. Неожиданностью для многих станет острый носок, а рок шпильки, которыми они щедро декорированы, не оставят равнодушными всех тех, кто обожает обувь с особенной изюминкой.

Кроме того, все те, кто ценим удобство, будут довольны, ведь самые модные слингбеки – на комфортной кошачьем каблуке, высота которого не превышает 5 сантиметров.

Читайте такжеБосоножки на "кошачьем" каблуке и сабо возвращаются в моду на весну-лето: фотоО том, что мир стоит на пороге огромного модного взрыва, красноречиво свидетельствует и Instagram – уже сегодня в нем вы найдете фотографии десятков тысяч роскошных, удивительных, необычных и оригинальных туфель с открытой пяткой и ремешком.

Туфли-слингбеки 2021 / Instagram

Эта соблазнительная обувь не на шутку решила взять штурмом вершину моды 2021, и покоряет сердца всех женщин мира ярким дизайном, комфортным каблуком и универсальностью: вы смело можете носить слингбеки с джинсами, платьем любого фасона и юбкой любой длины.

Туфли-слингбеки 2021 / Instagram

Мы собрали для вас фотогалерею модных туфель весна-лето 2021 – посмотрите, какие обворожительные и воистину заслужающие внимание слингбеки нас ждут в этом году.