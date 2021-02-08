Необычные туфли на массивной подошве врываются в моду на весну-лето

После того, как в прошлом году ботинки на высокой подошве поселились на вершине моды и произвели настоящий фурор среди ценителей стильной обуви, вполне логичным можно назвать появление в сезоне весна-лето 2021 лоферов на такой же подошве. Поэтому сегодня вряд ли для вас станет сюрпризом то, что ваши любимые туфли на массивном каблуке без шнурков, украшенные эффектным полукруглым швом, будут выглядеть немного грубо и нетрадиционно.

Но если в повседневной суете вы пропустили этот яркий тренд, который все еще актуален, то подробности можете найти в нашем материале В моде боевые сапоги и ботинки с микросумкой: с чем носить самую грубую обувь 2021.

Тем не менее, весна уже идет нам навстречу, и самое время подумать о том, в чем мы ее встретим и пойдем на свой первый легкий моцион залитыми солнцем улицами. Идеальным вариантом станут именно лоферы на тракторной подошве, ведь они модные, удобные и безумно привлекательные: вы даже не представляете, как привлекают внимание туфли, которые выглядят очень необычно!

Конечно, лоферы 2021 ушли далеко от тех классических вариантов, которые все мы привыкли видеть и носить в теплую пору. Купив однажды пару, лоферы верой и правдой могли служить нам несколько сезонов подряд. Но в этом весенне-летнем сезоне для того, чтобы выглядеть модно, ваши лоферы должны быть на массивной подошве, похожей на гусеницы танка.

Модные лоферы 2021 / Instagram

Несмотря на то, что этот тренд был ожидаемым, все же он новый, а это значит, что в ближайшие несколько лет модные женские лоферы будут непременно на толстой подошве. Этот момент должны учесть те, кто ищет обувь, в которую можно выгодно вложить деньги и потом долго наслаждаться покупкой.

Эти удивительные туфли из 40-х с английским шармом в 2021 году сильно похожи на мужскую обувь, но в плане сочетания с одеждой никаких изменений не произошло. Вы можете смело носить лоферы с джинсами, широкими брюками, мини-юбками и пышными платьями.

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Модные лоферы 2021 / Instagram

И еще. Многие лоферы называют мокасинами. Это так сложилось традиционно. Но на самом деле лоферы и мокасины имеют принципиальное отличие - у мокасинов нет каблука, как у лоферов, и подошва более мягкая.