В моде боевые сапоги и ботинки с микросумкой: с чем носить самую грубую обувь 2021

Мода зима 2021 вознесла до небес удивительную обувь, которая в итоге должна обязательно появиться в каждом шкафу на постоянной основе. Название говорит само за себя - боевые сапоги. В эту холодную пору они быстро завоевали сердца поклонниц во всем мире, потому что подарили многим такое важное ощущение защищенности и силы. В них легко, удобно, а еще - вырастают крылья и появляется уверенность в себе. Именно поэтому боевые сапоги – это намного больше, чем просто сезонный тренд. Они актуальны всегда, и никогда не надоедают, ведь обладают невероятным магнетизмом.

Правда, боевые сапоги – не одиноки на вершине моды 2021. Посреди зимы после небольшого затишья в моду вернулись комфортные угги – в нашем материале В моду вернулись угги: с чем носить популярные сапоги из "нулевых" можете подробнее об этом узнать.

Но благодаря своей практичности боевые сапоги – вне конкуренции. И если вы ищете обувь, которая послужит вам долго, и в которой не один сезон вы сможете выглядеть стильно, то боевые сапоги – это очень выгодное вложение. Кроме того, у них есть еще одно важное преимущество – их можно сочетать и с юбкой или платьем, и с брюками. Более того, любая верхняя одежда в дуэте с боевыми сапогами – это всегда удачный ансамбль.

И даже несмотря на то, что половина зимы – позади, эти сапоги заслуживают внимания, ведь даже весной точно будут дни, когда они понадобятся. Хотя и не стоит ограничиваться тем, чтобы носить их лишь тогда, когда погода угрожает дождем и лужами. Красота этой обуви состоит в ее универсальности и способности гармонично сочетаться и с повседневной одеждой, и с изысканными нарядами.

Мы сегодня расскажем вам о самых модных боевых сапогах зима 2021, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы – обязательно посмотрите, ведь впереди сезон распродаж, а знать в лицо то, что заслуживает внимания, вам точно не помешает.

Боевые сапоги зима 2021 – на что обратить внимание

Сегодня в моде множество разных моделей сапог. Это и классические боевые ботинки со шнуровкой и танковой подошвой в стиле 80-х, и версии с платформой, и ботинки челси с боковой резинкой на грубой подошве, и потрясающие ботинки в стиле знаменитых Beatle от Prada. Каждый найдет для себя что-то особенное.

Модные боевые сапоги 2021 – это модели не только черного, но и белого, бежевого, карамельного, табачного или коричневого цвета. Хотя если все же ищете обувь на долгие годы, тогда лучше отдать предпочтение черным сапогам.

Модная обувь зима 2021 / Instagram

Горячим трендом зимы 2021 стали боевые ботинки с прикрепленными к ним микросумками. Вряд ли что-то в такую сумочку поместится, за исключение ключей – но зато эффект невероятный.

Модная обувь зима 2021 / Instagram

Боевые ботинки 2021, как и сапоги, визуально делают нас выше и стройнее. Поэтому все те, кто недоволен своим ростом и фигурой, могут взять их на вооружение и использовать все "бонусы" во благо.

Боевые сапоги не терпят скромности и предсказуемости. Поэтому лучшее, что вы можете сделать – это вместе с ними впустить в свою жизнь эксперименты. Сейчас модно сочетать несочетаемое, поэтому боевые сапоги любого силуэта отлично "подружатся" с нежным платьем, в том числе и с цветочным принтом.

Еще одно удачное сочетание - черные боевые ботинки с суперженственным нарядом тоже черного цвета.

Читайте такжеНеобычайно широкие брюки в стиле 30-х станут горячим трендом весны-лета 2021Кроме того, можно носить боевые сапоги с прозрачными платьями, которые входят в моду на весну-лето 2021. А если мини-юбка для вас не табу, то позвольте себе носить ее с грубыми сапогами - это очень сильный и стильный образ.