В моду вернулись угги: с чем носить популярные сапоги из "нулевых" - фото

В моду вернулись угги / Instagram

Мода ностальгирует по прошлому. Иначе и не объяснишь то, что в трендах то и дело мелькает одежда и обувь родом из прошлого. И очень часто мы приятно удивляемся тому, какие теплые чувства и радостные эмоции у нас возникают, когда возвращаются культовые вещи, которые когда-то были настолько популярными, что сложно было найти тех, у кого их не было. Так в "нулевых" мечтой многих женщин были удобные сапоги из овечьей шерсти – угги. И вот они опять с нами – чтобы согревать и подарить нам комфорт, который стал в последнее время главным критерием при выборе обуви и не только. Справедливости ради отметим, что возрождение уютных сапог началось не сейчас – начиная с 2017 года угги в необычных вариациях стали появляться в коллекциях разных дизайнеров. В частности, в 2018 году мир удивил парижский бренд Y/Project, который сделал угги высокими и даже добавил им высокие каблуки.

Хотя угги – не единственный "привет" из прошлого. В 2020 году из "лихих" 90-х в моду вернулись ботфорты – в нашем материале В моде сапоги из 90-х: как в ботфортах не выглядеть старомодно можете подробнее о них узнать.

Так вот, угги вернулись, но изменились акценты. Если в начале "нулевых" считалось эталоном стиля – угги в сочетании с узкими джинсами скинни, то сегодня модно носить угги с удобными спортивными костюмами, которые на фоне бесконечных карантинов основательно разместились на вершине модного Олимпа.

Угги снова стали стильными, и будут рядом с нами и в 2021 году. Обувь, которую в течение последних десяти лет модницы называли "ужасной", наконец избавилась от этого титула, и получила новый шанс стать обожаемой. Конечно же, не последнюю роль в этом процессе сыграла пандемия, ведь в этом году было модно только то, что вписалось в реалии.

Модные угги 2021 / Instagram

Модные угги 2021 выглядят очень стильно. Они очень пушистые и завораживают красивыми пастельными оттенками. Дизайны – тоже самые разные. Недаром UGGS стали чрезвычайно популярными в Instagram.

Читайте такжеВ моду на 2021 год входят любимые кроссовки принцессы Дианы - фотоИх носят с высокими яркими носками. Таким "дуэтом" сегодня уже никого не удивить – после летних сандалий с носками угги воспринимаются как что-то обычное, поэтому удивленных взглядов на улице не ждите.

Мы собрали для вас фотогалерею самых модных вариантов сапог угги – обязательно посмотрите, они великолепны!