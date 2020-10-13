В моде ботфорты из 90-х: как в высоких сапогах не выглядеть старомодно - фото

Прямиком из далеких 90-х в моду на осень-зиму к нам пришли ботфорты. Старушка мода широко распахнула для них двери и позволила занять центральные места на передовой женской обуви осени-зимы 2020-2021.

Удобные и эффектные, высокие сапоги притягивают к себе внимание, поэтому крайне важно правильно сочетать их с одеждой. В этом кроется секрет удачного гардероба и стильного образа.

И если универсальные черные высокие сапоги из эпохи "лихих" и даже 80-х, когда они только появились в наших широтах, многие женщины умеют красиво комбинировать с одеждой, то ботфорты из цветных материалов чаще всего остаются сапогами мечты, ведь их просто не покупают, или они выглядят так раздражающе, словно красная тряпка для быка.

Мы сегодня расскажем вам, как правильно носить ботфорты и с чем их сочетать, чтобы выглядеть на миллион долларов. Также мы собрали для вас фотогалерею модных ботфортов сезона осень-зима 2020-2021 – обязательно оцените то, что уже сегодня можно найти в продаже.

Ботфорты осень-зима 2020-2021 – с чем сочетать

Если вы следите за модой, то должны были заметить, что земляные тона сейчас в тренде. Поэтому вместо черных, которые выглядят немного старомодно, стоит взять коричневые или бордово-красные высокие сапоги. Они гармонично сочетаются с бежевой юбкой свободного кроя, коричневой сумкой и свитером оверсайз цвета кофе с молоком.

Модные ботфорты 2020-2021 / Instagram

Любые высокие ботфорты - и на каблуке, и без каблука - отлично сочетаются с узкими джинсами. Добавьте модный свитер с высоким воротником и получится повседневный, но очень стильный и модный образ.

Для тех, у кого цель – выглядеть гламурно, могут сочетать ботфорты с платьем. Но важно уравновесить образ, и с этой задачей лучше всего справится модный тренч. Кроме того, не забудьте об аксессуарах – крупная цепь не только украсит образ, но и станет его завершающим штрихом.

Сапоги выше колена в сочетании с хорошим пальто – это классика, проверенная временем. Но если хотите выглядеть более современно, вместо черных ботфортов возьмите коричневые - они подарят вашему наряду теплых красок и создадут потрясающее осеннее настроение.

А еще коричневые сапоги могут стать находкой для тех, кто обожает романтический стиль. С такими сапогами красиво сочетается любое платье с цветами. Не беда, что осень – поверх платья можете накинуть укороченный кардиган, пиджак мягкого оттенка или куртку.

Модные ботфорты 2020-2021 / Instagram

Модная обувь осень-зима 2020-2021 – о чем сообщалось ранее: