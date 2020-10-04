90-е идут по пятам: эффектные ботинки и сапоги опять на вершине моды - фото

Обувь всегда действовала, как магнит. Особенно в ту пору, когда небо свирепеет и постоянно устраивает нам бег с препятствиями - то лужи нужно перепрыгивать, то стараться не утонуть в сугробах. Именно поэтому у нас завышенные ожидания от обуви на осень-зиму. Более того, нам важно, чтобы она была не только удобной, хорошо защищала от непогоды, но и была эффектной и красивой.

И это не только современные женщины привередливые – обувь во все времена была чем-то на подобии произведения искусства. Кроме того, нам еще в детстве заложили желание иметь изящные туфли, как у Золушки, и красные башмачки, как в сказке Ганса Христиана Андерсена.

Так вот, хотим мы этого или нет, но обувь действует на нас магически – в одних сапогах нам кажется, что у нас вырастают крылья, в других возникает невероятное ощущение силы и уверенности в себе, а третьи красивые, элегантные, модные, но…их даже мерять не хочется.

У вас, наверное, было так и не раз, что покупали обувь, послушав совета подруги или продавца в магазине, а потом эти туфли, ботинки или кроссовки годами пылились в шкафу.

Покупая обувь, нужно прислушиваться к себе, и честно ответить на простые вопросы: "Куда я буду носить эту обувь? Я смогу в этой обуви ходить весь день и насколько я буду свободна? С чем с буду сочетать обувь? Мне это и вправду нравится?".

Сегодня мы расскажем вам о том, какая женская обувь актуальна в сезоне осень-зима 2020-2021, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для понимания того, чем сейчас дышит мода.

Модная обувь осень-зима 2020-2021: тренды

Боевые ботинки – хит сезона

Если хотите выглядеть ультрамодной в этом осенне-зимнем сезоне, то уже сегодня можете искать ботинки челси высотой до икр, или классические шнуровки в стиле 80-х, или сапоги на грубой платформе в стиле 90-х. В сезоне осень-зима 2020-21 в моде почти все фасоны женской обуви на грубой подошве. Выбирайте то, в чем будете чувствовать себя наиболее привлекательно, ведь эта обувь очень драматичная, и вряд ли кто-то пройдет мимо, не оценив вашу обновку.

Читайте такжеНосите уже сейчас: необычные аксессуары из 90-х опять в моде - фотоНесмотря на внешнюю грубость, такую обувь можно и нужно сочетать и с юбками, и с джинсами.

Модная обувь осень-зима 2020-2021 / Instagram

В моде обувь со змеиным принтом

Если в одежде в моду вернулся тигровый и леопардовый принты, то в обуви правит бал змеиный рисунок. Ищите сапоги с таким принтом, если хотите выглядеть стильно и немного эпатажно. Кроме того, готовьтесь к пристальному вниманию к вашим ногам – такая обувь может одним нравиться, других раздражать, но равнодушных к ней очень мало.

Модная обувь осень-зима 2020-2021 / Instagram

Обувь с цепочками пришла в моду

Мода 90-х вошла в тренды основательно, поэтому в этом сезоне в моде ботинки и сапожки с цепочками. Конечно, цепи – это всего лишь деталь, и никакого практического применения у них нету, но если вам нравится такое украшение на обуви, и вообще, для вас важны яркие стильные элементы, то смело покупайте обувь с цепями "под золото".

Модная обувь осень-зима 2020-2021 / Instagram

Жокейские сапоги выбились в тренды

Для всех тех, кому важно визуально удлинить ноги и выглядеть спортивно, в моду пришли жокейские сапоги 2020. С одной стороны, это очень комфортная и удобная обувь на осень-зиму 2020-2021, а с другой – каждая женщина в жокейских сапогах выглядит, как правило, изящной и нежной.

Читайте такжеШикарные женские брючные костюмы ворвались в моду на осень-зиму: фотоТакие сапоги отлично сочетаются и с юбками, и с брюками или джинсами, поэтому пылиться в шкафу они точно не будут.

Модная обувь осень-зима 2020-2021 / Instagram

Пламенный привет из 90-х – ботфорты

В лихие 90-е почти все женщины носили высокие сапоги выше колена – ботфорты, и тогда этот тренд сводил всех с ума. Выбора особого не было, поэтому ботфорты стали своего рода визитной карточкой того времени. Мода осень-зима 2020-2021 щедрая, и ботфорты – это всего лишь одна из тенденций, которая тоже заслуживает внимания. При этом в моде также очень высокие ботфорты, которые выглядят как туфли с чулками.