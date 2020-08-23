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В моду на осень пришли грубые ботинки челси из 60-х с английским шармом - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

23 августа 2020, 05:07

Ботинки челси на осень-зиму 2020-2021 во многом схожи с моделями, которые были в трендах в прошлые сезоны, но они более яркие.

  • Модные ботинки осень 2020 Instagram
  • Модные ботинки осень 2020 Instagram
  • Модные ботинки осень 2020 Instagram
  • Модные ботинки осень 2020 Instagram
  • Модные ботинки осень 2020 Instagram
  • Модные ботинки осень 2020 Instagram
  • Модные ботинки осень 2020 Instagram
  • Модные ботинки осень 2020 Instagram
  • Модные ботинки осень 2020 Instagram
  • Модные ботинки осень 2020 Instagram
  • Модные ботинки осень 2020 Instagram

Если вы хотя бы раз в жизни обували ботинки с эластичными вставками на грубой подошве челси, то наверняка влюбились в них навсегда. И это очарование вполне оправдано, ведь челси - универсальная обувь для осени и зимы: ботинки потрясающе смотрятся и в сочетании с пышными юбками, и с приталенными платьями, и с джинсами, и с шортами-бермудами, и с леггинсами.

А женщины в большинстве своем ищут именно такую обувь, которая позволяет экспериментировать и не требует определенного стиля одежды. Во-первых, это выгодно, а, во-вторых, появление такой пары обуви значительно облегчает жизнь и не приходится по утрам ломать голову над тем, что и с чем сочетать, чтобы выглядеть сногсшибательно.

Вы, наверное, не раз слышали, что женщина может быть одета в самое дешевое платье, но обувь у нее должна быть дорогая. Потому что обувь – основа образа. Если прислушаться к этому правилу, то короткие сапоги челси станут самым выгодным финансовым вложением, потому что они не загоняют нас ни в какие рамки.

Приятным бонусом является то, что в сезоне осень-зима 2021-2021 объемные ботинки челси в тренде – из модных подиумов это очарование не пропадает вот уже несколько лет подряд. Хотя, конечно же, меняются акценты.

Кстати, если вернуться к истокам, то впервые обувь с эластичными вставками появилась в 1837 году – в то время британский обувной мастер Джозеф Спарк-Холл создал ботильйоны для королевской семьи. Потом были всевозможные эксперименты, и только в 1960-м в Лондоне появились ботинки челси, которые похожи на то, что мы носим сегодня – тогда же за ними закрепилось название. Таким образом, челси буквально пропитаны элегантным английским шармом.

Читайте такжеВ моду на осень-зиму 2020 вернулись неповторимые джинсы из 70-х и 80-х: фотоСегодня мы расскажем вам о том, на что обратить внимание при выборе челси на эту осень и зиму. Кроме того, в нашей фотогалерее вы найдете модные варианты, которыми уже сегодня завален модный паблик Instagram.

Модные ботинки челси осень-зима 2020: на что обратить внимание

У ботинок челси есть еще одно важное преимущество – они чудесным образом делают ваши ноги стройнее. И чем объемнее и грубее будет подошва, тем более тонкими и изящными будут казаться ваши ноги.

Кроме того, если вы ищете обувь, которая помимо красоты и удобства еще и отлично будет беречь ваши ноги от промокания в дождевую погоду, то благодаря подошве челси с этой задачей справятся идеально. После первого осеннего дождя вы сможете этот "пункт" оценить по достоинству.

Ботинки челси на осень-зиму 2020-2021 во многом схожи с моделями, которые были в трендах в прошлые сезоны, поэтому если у вас уже есть пара, то смело носите их и будете на высоте! Но дизайн пошел немного дальше. Например, они стали яркими, и уже сегодня на полках магазинов можно найти зеленые, бордовые, синие и черно-белые челси.

А самым главным трендом осени-зимы 2020-2021 станут грубые челси. Классика, как известно, идет на тонкой подошве и носок острый. А вот современные вариации – это грубая тракторная подошва или платформа, и носок может быть круглым.

Напомним, в моду на осень вернулись банты, при этом они будут украшать не только одежду, но и обувь. Многие дизайнеры украсили туфли бантами – крупными или мелкими, но безумно притягательными. Вообще модель обуви не имеет значения – если есть банты, то этого более чем достаточно, чтобы идти в ногу с модой.

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