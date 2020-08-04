УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

В моду на осень вернулась обувь на платформе из 90-х и туфли Мэри Джейн

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

4 августа 2020, 05:27

Одним из самых ярких трендов осеней обуви 2020 станут броги в стиле металлик.

  • Модная обувь осень 2020 Instagram
  • Модная обувь осень 2020 Instagram
  • Модная обувь осень 2020 Instagram
  • Модная обувь осень 2020 Instagram
  • Модная обувь осень 2020 Instagram
  • Модная обувь осень 2020 Instagram
  • Модная обувь осень 2020 Instagram
  • Модная обувь осень 2020 Instagram
  • Модная обувь осень 2020 Instagram
  • Модная обувь осень 2020 Instagram
  • Модная обувь осень 2020 Instagram
  • Модная обувь осень 2020 Instagram
  • Модная обувь осень 2020 Instagram
  • Модная обувь осень 2020 Instagram
  • Модная обувь осень 2020 Instagram
  • Модная обувь осень 2020 Instagram

Все самое лучшее начинается с новой модной обуви, потому что наша походка влияет на наше настроение, а когда мы счастливы – мы красивы.

А еще в детстве нас приучили, что на пороге осени нужно покупать обувь – во-первых, нога за лето выросла, во-вторых, уже традицией стало начинать очередной школьный год в обновках.

Конечно, сейчас наши ноги уже не растут, но как только в воздухе ощущаем приближение золотой поры, всевозможные магазины обуви манят нас и притягивают, словно мощный магнит.

Сегодня мы расскажем вам о том, какая женская обувь по замыслу знаменитых дизайнеров займет лидирующие позиции на модном олимпе. Забегая немного вперед, хотим с радостью сообщить вам, что мода 2020 учла самые разные вкусы и предпочтения, и не загоняет нас в жесткие рамки – каждый найдет что-то свое: оригинальные каблуки, низкую подошву и платформу.

Читайте такжеЗавяжи меня: в моду входят умопомрачительные платья и юбки из 50-хОбязательно посмотрите нашу фотогалерею – там собраны варианты модной обуви на осень 2020, которые станут для вас ориентиром.

Модная женская обувь осень 2020 – самые главные тренды

Ищите банты

В моду на осень вернулись банты, при этом они будут украшать не только одежду, но и обувь. Многие дизайнеры украсили туфли бантами – крупными или мелкими, но безумно притягательными. Вообще модель обуви не имеет значения – если есть банты, то этого более чем достаточно, чтобы идти в ногу с модой.

Модная обувь осень 2020
Модная обувь осень 2020 / Instagram

Привет, 90-е, мы вас заждались!

Если вы любите обувь на широкой грубой подошве с ушками, то успокойтесь, на осень 2020 она останется в трендах. В то же время новинкой сезона станет обувь на платформе в стиле 90-х, но более женственных силуэтов и ярких расцветок – сама платформа может быть высокой, но она при этом очень изящная и аккуратная. Кроме того, в трендах плоская подошва.

Модная обувь осень 2020
Модная обувь осень 2020 / Instagram

Пушистая обувь для тех, кто любит удивлять

В последние несколько сезонов в моде обувь с мехом. И, честно говоря, уже казалось, что этот тренд изжил себя. Но нет, этот немного дикий, но очень яркий стиль развивается и "падать" в бездну не собирается – на осень нас ждут комфортные и теплые туфли и мюли с мехом, в том числе и искусственным.

Модная обувь осень 2020
Модная обувь осень 2020 / Instagram

Броги для эффектного образа

Одним из самых ярких трендов осеней обуви 2020 станут броги – очень удобная обувь с декоративной перфорацией. При этом готовьтесь не к скучным классическим вариантам (хотя они всегда в моде), а к оригинальным моделям в стиле металлик и вариантам с оригинальными каблуками.

Модная обувь осень 2020
Модная обувь осень 2020 / Instagram

Острый носок опять на высоте

Мода крутится в бесконечном танце, поэтому одни тренды уходят в прошлое, а другие из него возвращаются. На осень 2020 в моду пришла женская обувь с острым носком – после квадратных носков, которые царили летом, такой элегантный носок станет для многих своего рода спасением.

Модная обувь осень 2020
Модная обувь осень 2020 / Instagram

Ох уж эти туфли Мэри Джейн, как же без вас!

Если ищете эффектную и немного романтичную обувь на осень 2020, обратите внимание на туфли с ремешками, которые называют "Мэри Джейн". Эти туфли со столетней историей хорошо сидят на ноге и при этом выглядят потрясающе. В моде туфли с ремешком на маленьком каблучке, почти как детские, и всевозможные варианты на высоких каблуках.

Модная обувь осень 2020
Модная обувь осень 2020 / Instagram

И уже можете присматривать сапоги выше колен

Когда осень окончательно попрощается с летом, а дни станут прохладными, на пике моде окажутся фантастические сапоги выше колена. Высота – это единственное, что имеет значение, если для вас важно быть в тренде, в остальном за вами последнее слово, потому что вам эту обувь носить, и что вам больше подходит по стилю, то и носите.

Модная обувь осень 2020
Модная обувь осень 2020 / Instagram

мода осень 2020 мода 2020 обувь 2020 женская обувь туфли Мэри Джейн сапоги
Сейчас вы просматриваете новость «В моду на осень вернулась обувь на платформе из 90-х и туфли Мэри Джейн». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

05:27
В моду на осень вернулась обувь на платформе из 90-х и туфли Мэри Джейн
05:02
"Бедные мужики": Лобода раздвинула ноги на фото без белья
04:24
Статистика лукавит: в Украине заразившихся COVID-19 гораздо больше – эксперт Видео
03:49
Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 августа: кому светит звездная помощь Видео
03:10
В Англии выздоровела самая долго болеющая пациентка с COVID-19
02:46
Вакцина от СОVID-19 на грани провала: в ВОЗ сделали резонансное заявление
02:18
Высокий холестерин: 3 опасных продукта, которых нужно избегать
01:37
В Минздраве поведали, по какому принципу делили страну на зоны
00:55
"Такие ликвидируются": эксперт указал на провал силовиков в ситуации с захватом банка Видео
00:19
Мария Магдалина: какой сегодня праздник 4 августа, приметы, именины Видео
03 августа, понедельник
23:58
"Переговоры с марионетками": журналист пояснил опасность идеи Кравчука
23:29
В Турции бьют тревогу: коронавирус вновь набирает обороты Видео
23:05
Власть дала трещину: эксперт назвал причину краха режима Лукашенко
22:41
Задержание "зеленых человечков": Россия выдвинула жесткое требование
22:27
Захват банка в БЦ Леонардо: все, что известно о "киевском террористе" Фото Видео
22:10
В ТКГ по Донбассу предложили войти первому премьеру Украины Видео
22:07
Грозят потерей сознания: чем опасны сладкие арбузы
21:50
Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 августа: лживый совет, выигрыш и повышение Видео
21:15
"Имитация": в МВД сделали важное заявление насчет "киевского террориста" Видео
21:11
Коронавирус в Украине и мире 3 августа: число зараженных превысило отметку в 18 миллионов Видео
20:59
Киевский террорист - последствие действий Зеленского мнение
20:44
Почему силовики сами виноваты в терактах в Украине мнение
20:37
Букингемский дворец удалил биографию Меган Маркл
20:34
"Серебряной пули нет": ВОЗ ошарашила заявлением о вакцине от Covid-19
20:16
"Стадный инстинкт": Положинский ответил на проклятия "порохоботов" из-за фильма о Порошенко Видео
20:01
Била, чтобы успокоить: мать-алкоголичка в парке издевалась над младенцем Видео
19:52
Жена-расчленительница Энди Картрайта впервые обратилась к суду
19:36
"Перевоплощение" блондинки в брюнетку: в банке разъяснили ситуацию с заложницей Видео
19:15
Карантинный бунт: пассажиры заставили сделать остановку поезда в Тернополе Видео
19:09
"Я - подружка невесты": Кристина Асмус рассказала о свадьбе Харламова
18:55
Астролог сказал, когда уйдет новый глава НБУ
18:28
Особый статус Донбасса: в Раде рассказали, зачем нужен всеукраинский референдум
18:20
"Много смертей": на Киевщине произошло жуткое ДТП, опубликованы фото
18:11
В СБУ сделали неожиданное заявление о сообщнике террориста Каримова Видео
18:07
"Какая лялечка": жена Позитива впечатлила фигурой на пикантном фото
17:55
Рак кожи: неожиданный симптом, который "живет" во рту
17:48
Поставки боевикам "Л/ДНР" оружия на Донбасс: в Минобороны сделали России предупреждение
17:34
Сценарист Castlevania покидает проект из-за домогательств
17:11
Эхинация: преимущества и побочные эффекты
17:07
Во Львове заявили о минировании трех судов: стали известны подробности
17:05
Был на учете в психдиспансере: в МВД рассказали о диагнозе террориста Каримова Видео
16:59
Жена Энди Картрайта общалась с его любовницей и угрожала ей
16:51
Операция с подменой журналистов: в полиции раскрыли детали захвата террориста в Киеве
16:42
В ВОЗ назвали реальное количество людей, которые переболели коронавирусом Видео
16:34
"Бомба в сумке": сотрудница банка из БЦ Леонардо рассказала, о чем говорила с террористом Видео
16:29
Захват заложника в Киеве: у Авакова рассказали, что грозит террористу Каримову Видео
16:03
Сериал Орвилл закрывают после 3 сезона
15:59
"Всплеск терроризма в Украине": политолог назвал вероятную причину
15:53
"Им плевать на народ, относятся к людям, как к скоту": стало известно, что террорист говорил о Зеленском и власти Видео
15:44
Подозрительное авто и чемодан: в Киеве перекрыли улицы из-за минирования
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять