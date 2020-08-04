В моду на осень вернулась обувь на платформе из 90-х и туфли Мэри Джейн

Все самое лучшее начинается с новой модной обуви, потому что наша походка влияет на наше настроение, а когда мы счастливы – мы красивы.

А еще в детстве нас приучили, что на пороге осени нужно покупать обувь – во-первых, нога за лето выросла, во-вторых, уже традицией стало начинать очередной школьный год в обновках.

Конечно, сейчас наши ноги уже не растут, но как только в воздухе ощущаем приближение золотой поры, всевозможные магазины обуви манят нас и притягивают, словно мощный магнит.

Сегодня мы расскажем вам о том, какая женская обувь по замыслу знаменитых дизайнеров займет лидирующие позиции на модном олимпе. Забегая немного вперед, хотим с радостью сообщить вам, что мода 2020 учла самые разные вкусы и предпочтения, и не загоняет нас в жесткие рамки – каждый найдет что-то свое: оригинальные каблуки, низкую подошву и платформу.

Читайте такжеЗавяжи меня: в моду входят умопомрачительные платья и юбки из 50-хОбязательно посмотрите нашу фотогалерею – там собраны варианты модной обуви на осень 2020, которые станут для вас ориентиром.

Модная женская обувь осень 2020 – самые главные тренды

Ищите банты

В моду на осень вернулись банты, при этом они будут украшать не только одежду, но и обувь. Многие дизайнеры украсили туфли бантами – крупными или мелкими, но безумно притягательными. Вообще модель обуви не имеет значения – если есть банты, то этого более чем достаточно, чтобы идти в ногу с модой.

Модная обувь осень 2020 / Instagram

Привет, 90-е, мы вас заждались!

Если вы любите обувь на широкой грубой подошве с ушками, то успокойтесь, на осень 2020 она останется в трендах. В то же время новинкой сезона станет обувь на платформе в стиле 90-х, но более женственных силуэтов и ярких расцветок – сама платформа может быть высокой, но она при этом очень изящная и аккуратная. Кроме того, в трендах плоская подошва.

Модная обувь осень 2020 / Instagram

Пушистая обувь для тех, кто любит удивлять

В последние несколько сезонов в моде обувь с мехом. И, честно говоря, уже казалось, что этот тренд изжил себя. Но нет, этот немного дикий, но очень яркий стиль развивается и "падать" в бездну не собирается – на осень нас ждут комфортные и теплые туфли и мюли с мехом, в том числе и искусственным.

Модная обувь осень 2020 / Instagram

Броги для эффектного образа

Одним из самых ярких трендов осеней обуви 2020 станут броги – очень удобная обувь с декоративной перфорацией. При этом готовьтесь не к скучным классическим вариантам (хотя они всегда в моде), а к оригинальным моделям в стиле металлик и вариантам с оригинальными каблуками.

Модная обувь осень 2020 / Instagram

Острый носок опять на высоте

Мода крутится в бесконечном танце, поэтому одни тренды уходят в прошлое, а другие из него возвращаются. На осень 2020 в моду пришла женская обувь с острым носком – после квадратных носков, которые царили летом, такой элегантный носок станет для многих своего рода спасением.

Модная обувь осень 2020 / Instagram

Ох уж эти туфли Мэри Джейн, как же без вас!

Если ищете эффектную и немного романтичную обувь на осень 2020, обратите внимание на туфли с ремешками, которые называют "Мэри Джейн". Эти туфли со столетней историей хорошо сидят на ноге и при этом выглядят потрясающе. В моде туфли с ремешком на маленьком каблучке, почти как детские, и всевозможные варианты на высоких каблуках.

Модная обувь осень 2020 / Instagram

И уже можете присматривать сапоги выше колен

Когда осень окончательно попрощается с летом, а дни станут прохладными, на пике моде окажутся фантастические сапоги выше колена. Высота – это единственное, что имеет значение, если для вас важно быть в тренде, в остальном за вами последнее слово, потому что вам эту обувь носить, и что вам больше подходит по стилю, то и носите.