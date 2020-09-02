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Любовь длиной в 70 лет: леопардовый и тигровый принты вернулись - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

2 сентября 2020, 05:24

Мода 2020 опять удивила, она решила угодить одним и раздразнить других.

  • Модные принты осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные принты осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные принты осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные принты осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные принты осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные принты осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные принты осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные принты осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные принты осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные принты осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные принты осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные принты осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные принты осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные принты осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные принты осень-зима 2020-21 Instagram
  • Модные принты осень-зима 2020-21 Instagram

Есть одежда нейтральная, которая одним нравится, а другие ее не замечают. А есть то, что вызывает эмоции у всех: правда, одни в этом стиле растворяются и обожают его, а другие – испытывают раздражение и называют его дешевым. Его величество леопардовый принт стал одной из модных тенденций осени-зимы 2020-2021, а вместе с ним – и тигровый. Да-да, отпечатки диких котов игнорировать в этом сезоне не получится!

Правда, это не новинка. Справедливости ради отметим, что уже несколько лет подряд животные принты фигурировали на вершине модного, более того, они были заметными! И вот после жаркого лета, когда в трендах были цветные животные принты, мы уже думали, что это был финальный танец, а дальше какое-то время обойдемся без них.

Мода опять удивила, она решила угодить одним и раздразнить других, и опять вытащила из своего "сундука" эту необычную и всегда выразительную красоту.

Что же, встречаем детище великого Кристиана Диора, который в 1947 году впервые показал на подиуме анималистический принт. С тех пор тигровый и леопардовый принты периодически производили фурор, а в последнее время стали, можно сказать, классикой, ведь в коллекциях тех или иных дизайнеров они присутствуют постоянно.

В 2020 году тигровые и леопардовые принты продолжают оставаться частью модного образа. Мы будем носить их и в следующем сезоне. Таким образом каждый может уже сегодня залезть в свой шкаф и поискать там некогда любимые (или не очень) вещи с животными принтами.

Чтобы выглядеть этой осенью и зимой в вещах с животным принтом сногсшибательно, нужно быть очень креативными.

Мы собрали для вас фотогалерею модной одежды осень-зима 2020-21 с леопардовым и тигровым принтами – посмотрите, это то, что действительно заслуживает внимания.

Модная женская одежда осень-зима 2020-21 с животными принтами – что и с чем носить

Животные принты сегодня украшают модные кардиганы и блейзеры. Ключ к стильному образу спрятан в… черном. Чтобы выглядеть сногсшибательно, сочетайте кардиган с черными или джинсовыми брюками и юбками миди или удлиненными вариантами.

Модный паблик Инстаграм буквально перегружен фотографиями платьев, юбок и топов с животными принтами. Фасоны – самые разные. Такие вещи будут выглядеть эффектно, если их сочетать с другой одеждой, но не более чем двух разных оттенков.

А если ищете верхнюю одежду, то для вас в моду вернулись пальто и шубки с леопардовым принтом – они станут изюминкой вашего образа, в них будете выглядеть стильно и модно даже в самый мрачный день, когда солнце спрячется за тучами, а земля начнет укрываться под белым пушистым одеялом.

Читайте такжеВ моду на осень пришли грубые ботинки челси из 60-х с английским шармом - фотоНапомним, прелесть моды в том, что она плавно переносит вещи из одного сезона в другой, и позволяет нам не слишком раскошеливаться на обновки, и носить вещи несколько лет подряд. Это "хранители" моды и нашего спокойствия, которые актуальны и не заставят нас выглядеть нелепо. Так вот, из 60-х и 70-х годов осенью и зимой продолжат с нами свое яркое путешествие джинсы клеш, огромные солнцезащитные очки, блузы с бантами и вещи из замши.

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