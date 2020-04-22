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Маникюр 2020 новинки – в моде маникюр одуванчик и разные руки - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

22 апреля 2020, 05:44

Маникюр сегодня рождается из тех лаков для ногтей, которые есть под руками, но он красноречивый и жизнеутверждающий.

  • Маникюр 2020 новинки Instagram
  • Маникюр 2020 новинки Instagram
  • Маникюр 2020 новинки Instagram
  • Маникюр 2020 новинки Instagram
  • Маникюр 2020 новинки Instagram
  • Маникюр 2020 новинки Instagram
  • Маникюр 2020 новинки Instagram
  • Маникюр 2020 новинки Instagram
  • Маникюр 2020 новинки Instagram
  • Маникюр 2020 новинки Instagram
  • Маникюр 2020 новинки Instagram
  • Маникюр 2020 новинки Instagram
  • Маникюр 2020 новинки Instagram
  • Маникюр 2020 новинки Instagram
  • Маникюр 2020 новинки Instagram
  • Маникюр 2020 новинки Instagram
  • Маникюр 2020 новинки Instagram
  • Маникюр 2020 новинки Instagram
  • Маникюр 2020 новинки Instagram
  • Маникюр 2020 новинки Instagram

Маникюр 2020 наконец-то ожил. Сразу чувствуется, что женщины понемногу начали овладевать искусством создания маникюра в домашних условиях, и активно оттачивают мастерство.

Кроме того, маникюр внезапно вырвался на свободу и отдал себя тем, кто жаждет творчества, новых идей и свежего ветра.

Весенний маникюр 2020 сегодня излучает настроение всех женщин мира, впечатляет яркостью и покоряет неординарностью.

Маникюр сегодня рождается их тех лаков для ногтей, которые есть под руками, но он красноречивый, жизнеутверждающий и невероятно нежный.

Плодами своего мастерства и творчества женщины с нескрываемым удовольствием активно делятся в Инстаграм – там все тренды, мода и дух этого сложного времени.

Главред собрал свежие новинки маникюра 2020 – посмотрите нашу фотогалерею, там образцы стильных вариантов дизайна ногтей в домашних условиях.

Модный маникюр весна 2020 – новинки

Стильный маникюр надписи на ногтях

По вполне понятным причинам в моду вернулся маникюр надписи на ногтях, или письма на ногтях – кому как больше нравится. В прошлом году этот маникюр воспринимался скорее как диковинка и каприз, чем тренд. Сегодня такой вид "общения со вселенной", как маникюр с надписями получил второе дыхание. В основном надписи делают на ногтях телесных оттенков, но встречаются самые невероятные варианты. Что женщины пишут на ногтях? То, что их волнует, о чем мечтают, и что думают о происходящем.  Попробуйте, этот маникюр 2020 весна – своего рода терапия.

Красивый маникюр разные руки

Название говорит само за себя - в моде маникюр, когда на каждой руке свой цвет, свой дизайн и даже стиль. Это свежий тренд, который активно завоевывает сердца всех тех, кто хочет от мира все и сразу. Разве у вас никогда так не бывало – нравится темный лак и светлый, и никак не можете выбрать. Берите оба, пускай одна рука будет светлой, а другая – темной.  Модная тенденция – на одной руке ногти покрашены в яркий цвет без украшений, а на другой – с рисунками. Обратите внимание, маникюр разные руки – находка для тех, кому сложно левой (или правой – зависит от того, у кого какая рука главная) рисовать красоту.

Нежный маникюр одуванчик

Выбился в народные тренды удивительный маникюр одуванчик. Кстати, одуванчик – это символ солнца, света, верности и счастья. Вряд все те, кто рисует на ногтях эту красоту, задумываются о смысле, но чисто подсознательно их выбор понятен – сегодня все хотят солнца, света и побольше ощущения счастья. Что касается дизайна ногтей, то одуванчиков много не бывает – можете нарисовать на безымянном ноготке одуванчик, а можете усыпать ими все ногти. В любом случае, этот маникюр – маленький шедевр, перед которым устоять сложно. Творите и наслаждайтесь красотой на своих ногтях!

Читайте такжеКрасивый маникюр дома – в моде ногти цвета сирени и лимонный маникюр: фотоНапомним, ранее сообщалось, весенний маникюр бирюзового цвета отлично сочетается с нюдовыми оттенками, розовым, белым и черным. Свежая модная тенденция – один-два ноготка покрыть белым лаком, остальные бирюзовым, при этом на белом рисуется морская волна. Получается роскошный маникюр 2020 весна и лето.

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