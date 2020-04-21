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Маникюр 2020 новинки: терракотовый маникюр и бирюзовые ногти - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

21 апреля 2020, 04:20

Все ждут лета и путешествий. Иначе сложно объяснить такой неожиданный всплеск любви к бирюзовому маникюру.

  • Весенний маникюр 2020 новинки Instagram
  • Весенний маникюр 2020 новинки Instagram
  • Весенний маникюр 2020 новинки Instagram
  • Весенний маникюр 2020 новинки Instagram
  • Весенний маникюр 2020 новинки Instagram
  • Весенний маникюр 2020 новинки Instagram
  • Весенний маникюр 2020 новинки Instagram
  • Весенний маникюр 2020 новинки Instagram
  • Весенний маникюр 2020 новинки Instagram
  • Весенний маникюр 2020 новинки Instagram
  • Весенний маникюр 2020 новинки Instagram
  • Весенний маникюр 2020 новинки Instagram
  • Весенний маникюр 2020 новинки Instagram
  • Весенний маникюр 2020 новинки Instagram
  • Весенний маникюр 2020 новинки Instagram
  • Весенний маникюр 2020 новинки Instagram
  • Весенний маникюр 2020 новинки Instagram
  • Весенний маникюр 2020 новинки Instagram
  • Весенний маникюр 2020 новинки Instagram
  • Весенний маникюр 2020 новинки Instagram

Маникюр 2020 несмотря на карантин живее всех живых. Правда, он изменился.

Скажем, сейчас в моду должны были вернуться длинные ногти – по крайней мере, вначале года некоторые арт-мастера сулили такую тенденцию на весну 2020.

Зато теперь весенний маникюр пропитан временем. Он настоящий, и полностью отображает настроение этой поры, а также то, чего в ней не хватает.

Ногти стали маленькой отдушиной в жизни женщин, которые вынуждены все время находиться дома.

Инстаграм сегодня стал ярмаркой тщеславия – женщины всего мира демонстрируют свои маникюрные достижения, новые умения и…как ни странно, тренды. Маникюр на короткие ногти сегодня переживает период настоящего возрождения.

Вот там сегодня все, чего хотят женщины, все новинки маникюра и тенденции в дизайне ногтей.

Главред собрал фотогалерею самых свежих вариантов маникюра 2020 весна - посмотрите обязательно, а вдруг появится желание сделать красоту и на своих ногтях.

Весенний маникюр 2020 новинки

Зеленый маникюр

Нам мерещатся неспешные прогулки по паркам, поэтому в моде сейчас зеленый маникюр. Не важно, какой оттенок вы выберете, но ориентируйтесь на весенний зеленый цвет, сотканный из цвета молодой травы, листьев первых тюльпанов и мяты. Кстати, о мяте – если хотите нежный маникюр, то мятный цвет для этого отлично подойдет.  Украшений – по минимуму, или полное их отсутствие.

Терракотовый маникюр

Цвет кирпича, черепицы и молодильных яблок, терракотовый в сезоне весна 2020 оказался в центре внимания. Он начал набирать популярность в преддверии весны в одежде и влюбил в себя многих, поэтому терракотовый маникюр в тренде. Сделать терракотовый маникюр в домашних условиях не составит труда – сам по себе цвет очень насыщенный, ему "дружба" в виде украшений не нужна. Можно, правда, добавить черные элементы – получится невероятно красивый маникюр на короткие ногти, или длинные, если таковы у вас.

Бирюзовый маникюр

Все ждут лета и путешествий. Иначе сложно объяснить такой неожиданный всплеск любви к бирюзовому маникюру. Ногти цвета морской волны с различными оттенками зеленого и голубого цветов вызывают приятные волнения и улучшают настроение. Весенний маникюр бирюзового цвета отлично сочетается с нюдовыми оттенками, розовым, белым и черным. Свежая модная тенденция – один-два ноготка покрыть белым лаком, остальные бирюзовым, при этом на белом рисуется морская волна. Получается роскошный маникюр 2020 весна и лето.

Читайте такжеКрасивый маникюр дома – в моде ногти цвета сирени и лимонный маникюр: фотоНапомним, ранее сообщалось, французский маникюр родом из 90-х внезапно стал фаворитом моды 2020 и вошел в этот год через открытую дверь под громкие овации. Дело в том, что у френча огромная свита поклонниц, которые не отказывались от него даже тогда, когда этот маникюр считался дурным тоном. Поэтому его возвращению радовались многие.

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