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В моду пришел французский маникюр из 90-х: как сделать френч дома - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

14 апреля 2020, 05:40

Весенний френч стал менее грубым – он теперь изящный, как французские женщины, завораживает сдержанностью и смелыми нотками.

  • Французкий маникюр 2020 Instagram
  • Французкий маникюр 2020 Instagram
  • Французкий маникюр 2020 Instagram
  • Французкий маникюр 2020 Instagram
  • Французкий маникюр 2020 Instagram
  • Французкий маникюр 2020 Instagram
  • Французкий маникюр 2020 Instagram
  • Французкий маникюр 2020 Instagram
  • Французкий маникюр 2020 Instagram
  • Французкий маникюр 2020 Instagram
  • Французкий маникюр 2020 Instagram
  • Французкий маникюр 2020 Instagram
  • Французкий маникюр 2020 Instagram
  • Французкий маникюр 2020 Instagram
  • Французкий маникюр 2020 Instagram
  • Французкий маникюр 2020 Instagram
  • Французкий маникюр 2020 Instagram
  • Французкий маникюр 2020 Instagram
  • Французкий маникюр 2020 Instagram
  • Французкий маникюр 2020 Instagram

Никто пока не знает, сколько времени продлится карантин. Более того, некоторые ученые говорят о второй волне пандемии и еще одном глобальном карантине ближе к зиме. Поэтому 2020 год пройдет под девизом – сидим дома.

Только это вовсе не означает, что за собой следить не нужно. Нет-нет, наоборот, сейчас самое время научится себя любить, и делать роскошный маникюр.

Обратите внимание – сейчас идеальное время для того, чтобы отточить технику.

Французский маникюр родом из 90-х внезапно стал фаворитом моды 2020 и вошел в этот год через открытую дверь под громкие овации. Дело в том, что у френча огромная свита поклонниц, которые не отказывались от него даже тогда, когда этот маникюр считался дурным тоном. Поэтому его возвращению радовались многие.

К слову, французский маникюр 2020 весна стал менее грубым – он теперь изящный, как французские женщины, завораживает сдержанностью и смелыми нотками.

Сделать французский маникюр в домашних условиях не составит особого труда. Главред подготовил простую пошаговую инструкцию, как сделать френч дома самой.

В нашей фотогалерее собраны самые модные варианты френча – смотрите, изучайте, рисуйте и наслаждайтесь красотой, а еще - гордитесь собой!

Модный французский маникюр 2020 дома – пошаговая инструкция

Шаг 1

После того, когда вы привели ногти в порядок – тут пошаговая инструкция, как легко сделать маникюр дома - сделайте базовый бесцветный слой.

Шаг 2

Если у вас есть трафарет – используйте его для того, чтобы выделить "улыбку". Если трафарета нет, можете поискать дома малярский скотч или медицинский пластырь. Вы должны вырезать тоненькие полоски, которые станут своего рода границей для "улыбки". Только обратите внимание, что в 2020 году в моде очень тонкая линия "улыбки". Кстати, именно поэтому короткие ногти не помеха, и вы вполне можете сделать френч дома на коротких ногтях.

Шаг 3

Покрасьте пустую часть (так называемую улыбку) лаком любого оттенка. Вы можете кончики ногтей покрыть черным лаком, и получится очень стильный маникюр. Кончики ногтей могут также быть золотыми, серебряными, бронзовыми или металлическими. А третий вариант – настоящий фейерверк эмоций и самый лучшие весенний маникюр – цветной френч. Подбирайте цвет лака, например, под цвет теней: зеленый, оранжевый, желтый, синий – какой хотите, это все в моде.

Шаг 4

Когда лак высохнет, снимите клейкую ленту и закрепите результат глянцевым топом.

Все, модный французский маникюр 2020 готов!

Двойной французский маникюр в домашних условиях

В 2020 году, как мы уже говорили, французский маникюр преобразился, поэтому популярность набирает двойной френч. Суть его в том, что нужно создать две "улыбки": они могут быть параллельными или могут быть с противоположных сторон ногтя.

В нашей фотогалерее представлены разные варианты, которые легко можно сделать дома.

Читайте такжеМаникюр весна 2020 дома – ногти цвета спелой малины и зефира: фотоНапомним, ранее сообщалось, весной желтый царит во всем, именно поэтому яркий маникюр желтого цвет достоин внимания. Сам по себе цвет лимона и шкурки банана лучше не перегружать разнообразными рисунками, а комбинировать его с черным цветом. Черный цвет смягчает яркий желтый, и подчеркивает его оттенок. 

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