Красивый маникюр дома – в моде ногти цвета сирени и лимонный маникюр: фото

Вас, наверное, уже можно поздравить – вы стали начинающим мастером маникюра. Обстоятельства, которые всем уже очень сильно надоели, заставили многих женщин взять на себя ответственность за красоту своих рук и ногтей.

Во всей этой истории есть один плюс – карантин заставил нас учится чему-то новому и больше заботится о себе. Скажите честно – разве вы не стали смотреть на свои ногти чаще?

Обычно, в жизни до карантина, вы едва успевали записаться на маникюр и выкроить для этой процедуры время, а выбор дизайна ногтей ограничивался чем-то более-менее нейтральным, чтобы под разную одежду подходило, чтобы не слишком напрягало и не слишком много внимания привлекало.

Наконец-то все оковы сорваны, все внутренние рамки разрушены.

Сейчас самое подходящее время, чтобы открыть в себе творческую жилку и создать на ногтях шедевр. Может, вы мечтали о маникюре со стразами, но отказывались от него по причине того, что это слишком празднично? Так создайте себе праздник! И совершенно не важно, что стразы сейчас не в моде – вы можете пробовать все, потому что главный критик – это вы, а цель – сделать то, что всегда было под грифом "это не для меня".

В общем, долой предрассудки и страхи, время создавать самый красивый маникюр 2020 дома.

Поверьте, после этого карантина нейл-искусство изменится – все женщины мира внезапно поймут, что они на самом деле хотят, и удивить их будет сложно. Ох, как уже хочется увидеть то, что нас ждет потом.

А пока что расскажем вам о свежим трендах в маникюре для дома. Главред собрал фотогалерею свежих вариантов дизайна ногтей 2020, которые вы можете легко сделать самостоятельно.

Модный весенний маникюр 2020 дома – свежие тренды

Лиловый маникюр весна 2020

Весну у нас украли, но у нас есть возможность нарисовать ее на ногтях. Цвет сирени, сотканный из бледно-розового и фиолетового, - четко ассоциируется в весной. Поэтому выбирайте оттенок, который вам ближе по душе, и вперед – создавать самый нежный маникюр 2020. Сиреневый цвет хорошо сочетается с белым, розовым, бледно-желтым, охрой, бледно-морковным, ментоловым, изумрудным, фиолетово-пурпурным и бежево-абрикосовым, поэтому в дизайне ногтей 2020 он практически никогда не одинок.

Лимонный маникюр на короткие ногти

Вообще весной желтый царит во всем, именно поэтому яркий маникюр желтого цвет достоин внимания. Сам по себе цвет лимона и шкурки банана лучше не перегружать разнообразными рисунками, а комбинировать его с черным цветом. Черный цвет смягчает яркий желтый, и подчеркивает его оттенок. Кроме того, черный добавляет изысканности и изящества. Кстати, желтый маникюр идеально смотрится на коротких ногтях, а это в наше время – огромный плюс.

Стильный розовый маникюр

Цвет, который все тщательно избегали ранее, розовый внезапно стал фаворитом многих женщин. Вопреки распространенному мнению о его простоте, розовый цвет таит в себе невероятную глубину. Палитра оттенков переходит от теплого к холодному, от скромного к вызывающему. Одним из самых удачных считается серо-розовый маникюр.

Розово-черный маникюр – сногсшибательный вариант для тех, кто любит контрасты. При этом ногти выглядят очень нежно. Добавьте на один ноготок неброский рисунок и получите стильный маникюр 2020 весна.

Читайте такжеМаникюр на короткие ногти дома - маникюр марсала и красные ногти: фотоНапомним, ранее Главред подготовил простую пошаговую инструкцию, которая поможет быстро снять гель-лак самостоятельно дома, при этом ваши ногти не будут повреждены и сохранят здоровье. Для того, чтобы снять гель-лак, понадобится средство для снятия лака с ацетоном 100%, ватные диски, пилочка, маникюрные палочки и фольга.