Как безопасно снять гель-лак дома - простая пошаговая инструкция

Простые советы помогут снять гель-лак дома / Instagram

У маникюра гель-лаком целая свита поклонниц, так как он долговечен и завораживает своим блеском.

Но в условиях жесткого карантина многие женщины столкнулись с проблемой – как снять гель-лак в домашних условиях.

Дело в том, что гель-лак, как правило, удаляют в маникюрном салоне, ведь его нельзя снять с помощью обычного средства для снятия лака.

В то же время в соцсетях появилась масса знатоков, как выполнить эту процедуру быстро.

Девушки, которые когда-то раз или два раза видели, как снимать гель-лак в салоне красоты, возомнили себя экспертами, и раздают налево и направо рекомендации.

Не спешите!

Какими бы сладкими словами не описывали процесс снятия гель-лака в домашних условиях, вы должны осознавать, что можете серьёзно повредить ногти, ведь вы удаляете не только цвет!

Неудачная процедура - и потом обнаружите, что ваши ногти расслаиваются, так как стали тонкими и слабыми. Затем ногти начнут ломаться.

Хорошей новостью является то, что вы действительно можете безопасно снять гель-лак дома.

Главред подготовил простую пошаговую инструкцию, которая поможет вам быстро снять гель-лак самостоятельно дома, при этом ваши ногти не будут повреждены и сохранят здоровье.

Как снять гель-лак в домашних условиях – пошаговая инструкция

Для того, чтобы снять гель-лак, вам понадобится средство для снятия лака с ацетоном 100%, ватные диски, пилочка, маникюрные палочки и фольга.

Шаг 1

Нужно удалить верхний слой каждого ногтя пилкой средней или крупной зернистости. Вы должны полировать каждый ноготок до тех пор, пока не исчезнет блеск. Как только вы решите, что сняли последний слой, поместите руку под свет и осмотрите руки. Любые оставшиеся блестящие пятна – это то, что нужно удалить, на них и ориентируйтесь.

ВАЖНО: если вы видите пятна натурального ногтя, то вы перестарались. Поэтому старайтесь не слишком усердно работать пилкой.

Шаг 2

Подготовьте 10 кусочков фольги, которыми вы обмотаете каждый кончик пальца. Затем залейте ватные диски чистым ацетоном и поместите их поверх каждого ногтя. Нужно начинать с большого пальца, так как большому ногтю может потребоваться больше времени для замачивания, чем остальным.

Шаг 3

Оберните каждый ноготок и хлопок фольгой. Держите хлопок и фольгу в течение 5-10 минут, прежде чем снимать. Фольга удерживает тепло тела, чтобы ацетон работал более эффективно.

Шаг 4

После того, как все снято, гель-лак должен быть достаточно мягким, чтобы соскрести его маникюрной палочкой - или, если необходимо, металлическим скребком. Только будьте предельно нежными. Начинать нужно с кутикулы и постепенно вычистить ноготь. Если в каком-то месте нужно царапать, не делайте это палочкой или скребком – возьмите хлопок, капните на него ацетон и дайте ему возможность еще немного поработать.

Все, прощай, гель-лак!

Чтобы ногти были здоровыми и крепкими, используйте немного масла для кутикулы после удаления.

Читайте такжеМаникюр на короткие ногти дома - маникюр марсала и красные ногти: фотоНапомним, ранее сообщалось, цвет спелой малины напоминает нам о лете, и оно, смеем надеется, будет прекрасным. Обычно такой лак для ногтей сложно вписать в повседневный образ – сам по себе цвет очень живой, импульсивный и даже можно сказать взрывной. Но сейчас, когда эмоций не хватает – малиновый маникюр станет настоящей находкой.