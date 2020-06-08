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Эта летняя одежда красивая, но сейчас она не в моде

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

8 июня 2020, 05:22

Продавцы часто заманивают покупателей скидками на старые коллекции, но если хотите выглядеть стильно, постарайтесь не соблазняться на то, о чем нужно забыть.

  • Эти вещи вышли из моды Instagram
  • Эти вещи вышли из моды Instagram
  • Эти вещи вышли из моды Instagram
  • Эти вещи вышли из моды Instagram
  • Эти вещи вышли из моды Instagram
  • Эти вещи вышли из моды Instagram
  • Эти вещи вышли из моды Instagram
  • Эти вещи вышли из моды Instagram
  • Эти вещи вышли из моды Instagram
  • Эти вещи вышли из моды Instagram
  • Эти вещи вышли из моды Instagram

На карантине у всех нас было время пересмотреть содержимое своих шкафов и оценить свои "запасы" на лето. Только было слишком холодно, грустно и в воздухе витала неопределенность – поэтому, скорее всего, вы просто аккуратно сложили все вещи обратно в шкафы, а избавились вы только от того, во что не влезли, и от чего морально устали. Конечно, порой вещи втягивают настроение определенной ситуации, в которой мы оказались, и если она была не очень приятной, то вещь для нас теряет свою привлекательность, даже если мы ее купили недавно и она все еще в моде.

Как вы уже заметили, лето буквально наскочило на нас и из курток и плащей мы на бегу вынуждены переодеваться в легкие платья и сандалии. Но чтобы выглядеть стильно и чувствовать себя уверенно, вам все же нужно опять провести ревизию шкафа на предмет того, нет ли в нем вещей, которые вышли из моды.

Мы собрали для вас подборку того, о чем на это лето стоит забыть – мода 2020 показала им красную карточку, и они не актуальны. Обязательно ознакомьтесь с ним, чтобы случайно не купить то, что носить сейчас не желательно. Обратите внимание, продавцы часто заманивают покупателей огромными скидками на старые коллекции, но если вы хотите выглядеть стильно, постарайтесь не ошибиться и не соблазняться на то, о чем следует забыть.

Лучше сегодня сожалеть о том, что вы отказались от выгодной покупки, чем завтра сильно расстроиться из-за того, что вы промахнулись и купили одежду, за которой тянется шлейф из уже отыгравшей свой сольный концерт моды прошлых лет.

Летняя одежда, которая вышла из моды

Прощайте, вещи с V-образным вырезом

Мода 2020 "прогнала" платья и топы с глубоким V-образным вырезом декольте. На смену им пришло французское квадратное декольте, которое было особенно популярно в 90-е, а также вырез декольте в форме сердца, который окутает образ романтизмом. На самом деле, вырез недооценивать нельзя – летом он красноречив, как никогда. Обратите внимание, что квадратное декольте требует лаконичных украшений.

Платье с V-образным декольте уже не в моде / Instagram

Забудьте о джинсах скинни на лето

Выбрасывать джинсы скинни не нужно, они периодически возвращаются в моду, но летом к ним лучше не притрагиваться. Хотя в начале года некоторые модные обозреватели предрекали узким джинсам первые места на модном олимпе, но не случилось. Кроме того, пока еще в моде джинсы, шорты и брюки с высокой линией талии – места для низкой посадки просто не нашлось.

Джинсы скинни вышли из моды / Instagram

Не ведитесь на велосипедки!

Сегодня в интернете вы найдете массу статей о том, что шорты-велосипедки в моде. Но не верьте всему, что пишут в Сети. Их выставляют на продажу продавцы в Инстаграм, но это не тренд! Если вы не ищете шорты для дома или поездок на велосипеде, то даже не смотрите в их сторону. Кроме того, свое последнее лето доживают удлиненные шорты-бермуды - на их смену пришли короткие женские шорты.

Велосипедки вышли из моды / Instagram

"Сладкий зефир" уже всем приелся

Несколько лет назад одежда розового цвета была желанной – всех женщин мира манил цвет сладкого зефира, он излучал чистоту и нежность, и в шкафах миллионов оказалась масса милых розовых платьев, топов и спортивных костюмов. Сегодня в продаже такие вещи тоже есть – но это не то, на что стоит ориентироваться, ведь розовый цвет не в моде. В моде одежда цвета шафрана, океана и семги, а также малиновый цвет – для тех, кто не может без розового.

Розовый цвет уже не в трендах / Instagram

Леопардовый принт нельзя выбросить

Пока одни стилисты убеждают всех, что леопардовый принт всегда в моде, и 2020 год не исключение, другие настаивают на том, что это лето не заслуживает платьев и топов с животным принтом. Классика - утверждают первые, прошлый век - категоричны другие. А мы считаем так – одежду цвета леопарда или любят, или нет, и если это часть вашего стиля – то носите: модно ли нет – значения не имеет, ведь если кому-то не нравится, то он всегда будет тыкать в вашу сторону пальцем, а те, кто любит – будут смотреть с восхищением.

Леопардовый принт не для всех / Instagram

Читайте такжеМы не знаем, каким будет лето, но в моде потрясающие платья из 90-х: фотоНапомним, ранее Главред подготовил подборку женских сумок, которые никогда не выйдут из моды. Например, это деловая сумка среднего размера с жестким дном и короткими ручками.

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