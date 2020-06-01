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Идеальный вариант: женские сумки, которые никогда не выйдут из моды

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

1 июня 2020, 04:02

Иногда в погоне за модой в нашем шкафу оказывается сумка, которая очень быстро превращается в признак дурного вкуса.

  • Сумки, которые не выйдут из моды Instagram
  • Сумки, которые не выйдут из моды Instagram
  • Сумки, которые не выйдут из моды Instagram
  • Сумки, которые не выйдут из моды Instagram
  • Сумки, которые не выйдут из моды Instagram
  • Сумки, которые не выйдут из моды Instagram
  • Сумки, которые не выйдут из моды Instagram
  • Сумки, которые не выйдут из моды Instagram
  • Сумки, которые не выйдут из моды Instagram
  • Сумки, которые не выйдут из моды Instagram
  • Сумки, которые не выйдут из моды Instagram
  • Сумки, которые не выйдут из моды Instagram

Сумки для женщин важны. И дело вовсе не в пустоте, которая без них возникает. Сумка красноречива, словно лицо женщины – по ней можно понять, чего хочет ее обладательница, что она любит и… сколько она зарабатывает. Именно поэтому сумкам уделяют так много внимания, они становятся объектом желания, восхищения и, конечно же, зависти.

Но порой в погоне за модой в наш шкаф попадает сумка, которая уже спустя год становится признаком дурного вкуса. Ох, как же такая сумка потом раздражает, но что поделать – мода быстротечна и беспощадна: сегодня она радует вас блестящими цепочками, а завтра эту красоту не признает.

Но есть сумки, которые всегда в моде и вряд ли из нее выйдут, потому что они уже стали классикой. Более того, они универсальны и подходят всем. Посмотрите нашу подборку – в будущем вы сможете сделать выгодную покупку. Кроме того, вполне возможно, что какая из этих сумок у вас уже есть - будете знать, что ее надо беречь.

Стильные женские сумки, которые никогда не выйдут из моды

Удобная сумка через плечо

Это одна из самых удобных женских сумочек – она небольшая, жесткая, носить ее можно и на плече, через плечо. Главное преимущество в том, что руки остаются свободны, и в то же время все нужные вещи — под рукой.

Сумки, которые не выйдут из моды
Сумки, которые не выйдут из моды / Instagram

Вместительная каркасная сумка

Если обратите внимание на деловую сумку среднего размера с жестким дном и короткими ручками – то получите один из самых удобных вариантов на годы. Главное, не вестись за модными расцветками и текстурами – лучше всего покупать деловую сумку нейтральных, или классических оттенков – белую, черную, коричневую, серую, бежевую. Также избегайте моделей с яркими украшениями и намеком на тренд года.

Сумки, которые не выйдут из моды
Сумки, которые не выйдут из моды / Instagram

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Сумка-тоут для повседневной жизни

Еще одной сумкой на все времена стала довольно вместительная модель прямоугольной или трапециевидной формы с двумя практичными ручками средней длины. Такую сумку можно носить и на плече, и в руке. Не имеет значения, сумка на замке или верх открытый – она из моды не входит.

Сумки, которые не выйдут из моды
Сумки, которые не выйдут из моды / Instagram

Клатч, чтобы не перегружать образ

Если вы купите клатч не из атласа, бархата или блестящей кожи, то вы получите элегантную сумочку для повседневной жизни. Эта мягкая сумочка в виде конверта, которую носят обхватив ладонью или под мышкой - идеальный вариант для тех случаев, когда не хочется перегружать образ лишними деталями, и в то же время носить в руках гаджеты и косметичку.

Сумки, которые не выйдут из моды
Сумки, которые не выйдут из моды / Instagram

Дизайнерская сумка – выгодная инвестиция

Если позволяют возможности, можно купить дизайнерскую сумку – как правило, такие сумки имеют историю, их создавали для определенной иконы стиля. Это особенная, всегда узнаваемая форма, текстура и лаконичный дизайн – например, стеганые сумки Шанель, или мечта миллионов – сумка Гермес с историей длинной в 130 лет.

Сумки, которые не выйдут из моды
Сумки, которые не выйдут из моды / Instagram

Читайте такжеМодные сумки 2020 лето – в моду вернулись ретро-сумки из 1950-х: фотоНапомним, ранее сообщалось, прямиком из 1960-х к нам пришел яркий тренд – сумки под крокодиловую кожу. На лето ищите сумки ярких расцветок – фуксии, шафрана, оливковые, голубые или зеленые. Форма – какая вам больше по душе, главное – фактура.

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