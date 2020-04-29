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Модные сумки 2020 лето – в моду вернулись ретро-сумки из 1950-х: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

29 апреля 2020, 05:57

Самая лучшая летняя сумка та, которая вызывает чувство восторга

  • Модные сумки лето 2020 Instagram
  • Модные сумки лето 2020 Instagram
  • Модные сумки лето 2020 Instagram
  • Модные сумки лето 2020 Instagram
  • Модные сумки лето 2020 Instagram
  • Модные сумки лето 2020 Instagram
  • Модные сумки лето 2020 Instagram
  • Модные сумки лето 2020 Instagram
  • Модные сумки лето 2020 Instagram
  • Модные сумки лето 2020 Instagram
  • Модные сумки лето 2020 Instagram
  • Модные сумки лето 2020 Instagram
  • Модные сумки лето 2020 Instagram
  • Модные сумки лето 2020 Instagram
  • Модные сумки лето 2020 Instagram
  • Модные сумки лето 2020 Instagram

Когда наступает лето, первое, что хочется сделать – это поменять сумку. А летом 2020 после сложной весны, которая многих лишила планов и такого порой целебного шопинга, новая сумка женская – это необходимость.

От летней сумки женщины обычно хотят света и позитива, поэтому цвет имеет первостепенное значение.

Кроме того, летняя сумка должна быть яркой и эффектной. Самая лучшая летняя сумка та, которая вызывает чувство восторга. Конечно, тут важно отметить, что вкус у каждого разный, тем не менее, сумка красноречиво показывает, кто ее хозяйка. Более того, стильная сумка способна вытянуть любой образ, поэтому недооценивать этот важный аксессуар в гардеробе ни в коем случае нельзя, особенно летом, когда все видно, словно под микроскопом.

В общем, если говорить простыми словами, то летняя сумка должна быть крутой. Уже сейчас можете присмотреть себе классную сумку на лето, а для того, чтобы не заблудиться в колоссальном количестве вариантов сумок, представленных на рынке, Главред собрал для вас самые главные тренды. 

В нашей фотогалерее найдете варианты актуальных летних сумок 2020, на которые можно и нужно ориентироваться при выборе аксессуара.

Модные сумки 2020 лето – тренды

Стеганные сумки – классика, которая заслуживает внимания

В этом году у вас есть шанс купить сумку, которая послужит вам много лет, потому что стеганные сумки – это уже классика. Поэтому если хотите модную сумку на лето 2020 – выбирайте стеганую сумку любого размера, а лучше – через плечо: такая сумка освободит руки, и будет выглядеть уместно и под платье, и под джинсы. Сумки с двумя ручками тоже в тренде, поэтому и они могут стать вашим любимым аксессуаром в предстоящем летнем сезоне.

Сумки с цепями для эффектного образа

Когда мода 2020 открыла свои планы, в глаза сразу бросились крупные цепи, которые появились на изящных летних сандалиях и вьются на них змейкой. Но этого, судя по всему, старушке моде оказалось недостаточно, поэтому цепи появились и на сумках. Цепи могут идти и вместо ремешка, но чаще всего они встречаются как элемент декора сумки. Конечно, такой вариант на любителя, ведь цепи почему-то сразу напоминают далекие 90-е и малиновые пиджаки. Тем не менее, это эффектный и очень яркий тренд.

Модные сумки лето 2020
Модные сумки лето 2020 / Instagram

Сумки в стиле 1950-х и 1960-х вернулись в моду

Воспоминания позволяют нам жить и быть немного романтичнее, поэтому вопреки тому, что мода всегда устремлена вперед, из прошлого в моду всегда что-то возвращается. В 2020 году в моду пришли изящные и очень интересные сумочки из 1950-х и 1960-х годов – что-то в этом роде вы могли заметить в шкафу ваших бабушек: плоские, необычной для нас геометрической формы, чем-то похожи на клатчи с оригинальной застежкой. Справедливости ради отметим – такие сумки очень женственны и визуально смягчают образ.

Двухцветные сумки – яркий модный тренд 2020

Если вы ищете что-то действительно оригинальное и свежее, то обратите внимание на двухцветные сумочки. Правда, если говорить о модных расцветках – то предпочтение лучше отдать более сдержанным. В любом случае, фишка сумки – в контрасте цвета, чаще всего один из них – черный, что делает сумку более универсальной.

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Цветные сумочки под крокодиловую кожу – это модно

Прямиком из 1960-х к нам пришел еще один яркий тренд – сумки под крокодиловую кожу. На лето ищите сумки ярких расцветок – цвета фуксии, шафрана, оливковые, голубые или зеленые. Форма – какая вам больше по душе, главное – фактура. Такая сумка выглядит сногсшибательно, поэтому покупка точно порадует вас.

Модные сумки лето 2020
Модные сумки лето 2020 / Instagram

Большие сумки на любой случай жизни

В моде также огромные сумки, в которые можно и продукты сложить, и куртку на случай, если вдруг дождь, и даже зонтик. Если большая сумка – это ваш стиль, то выбирайте любую – в данном случае значение имеет только размер.

Сумки-коробки добавят образу изюминку

Также особого внимания заслуживают сумки-коробки в стиле 1950-х – квадратные, прямоугольные и даже круглые, которые были в моде в прошлом году. Отметим, такие сумки сильно бросаются в глаза, поэтому модель сумки подразумевает то, что вы не будете ее носить каждый день. Тем более, сумки-коробки не слишком вместительны. Но если вы ищете что-то яркое, творческое, способное произвести впечатление, что выделит вас и добавит изюминки образу, тогда эти сумки для вас.

Читайте такжеБелые джинсы лето 2020: в моде джинсы из 60-х и рваные джинсы - фотоНапомним, ранее сообщалось, самая модная обувь 2020 на весну – это балетки, в которых всегда чувствуешь себя так, словно вырастают крылья. Только учитывайте одно правило – если вы выбираете черные балетки, тогда старайтесь надеть что-то яркое.

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Сейчас вы просматриваете новость «Модные сумки 2020 лето – в моду вернулись ретро-сумки из 1950-х: фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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