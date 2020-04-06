Женская обувь 2020 без каблука: в моде туфли из 1900-х и балетки - фото

Сегодня, когда в силу обстоятельств наша жизнь кардинально изменилась, и будни наполнены работой дома, или домашними делами и непродолжительными выходами в магазин за продуктами, обувь на каблуках может даже не надеяться на то, что ее звездный час в этом сезоне наступит.

Все надежды на лето и осень – вот там, соскучившись по каблуках, будем дефилировать.

Но чтобы лишний раз не расстраиваться, лучше всего присмотреть себе легкую обувь без каблука и при возможности прибрести – так или иначе, пользы будет больше – впереди лето, а вместе с ним обязательно придут пешие прогулки по городу, в парк или на природу. Придут-придут, даже не сомневайтесь!

Кстати, выглядеть потрясающе в удобной обуви без каблука сегодня проще простого – индустрия моды давно поняла, что правила – правилами, а современная женщина стала очень активной, и даже под платье и элегантный костюм хочет что-то практичное.

Главред собрал самые модные тренды женской обуви на весну и лето без каблука – в нашей фотогалерее образцы того, на что нужно ориентироваться, о чем, возможно, мечтать, или что покупать. Смотрите и вдохновляйтесь!

Модная легкая обувь без каблука весна 2020 – тренды

Ретро-кроссовки из 80-х

В моду 2020 вернулись скромные, без излишеств, не громоздкие и чаще всего однотонные ретро-кроссовки из 80-х. Это кроссовки бегуны и теннисные кроссовки, которые очень практичны, аккуратно выглядят на ноге, что позволяет сочетать с многими вещами. Эти кроссовки пришли на несколько сезонов, поэтому можете себе их внести в список обязательных покупок на ближайшее время – они послужат вам долго.

Модная обувь 2020 / Instagram

Туфли Мэри Джейн без каблука из 1900-х

Весной этого года туфли Мэри Джейн вернулись на модный олимп, но самыми выигрышными, как видим, станут плоские варианты – они чем-то похожи на те знаменитые туфли из 1900-х на детском широком каблуке героев комикса Ричарда Ауткольта. Туфли Мэри Джейн без каблука – удачная покупка, ведь они безумно элегантны благодаря эффектному ремешку и очень удобны.

Модная обувь 2020 без каблука / Instagram

Ищите балетки с закругленным носком

Самая модная обувь 2020 на весну – это балетки, в которых всегда чувствуешь себя так, словно вырастают крылья. Только учитывайте одно правило – если вы выбираете черные балетки, тогда старайтесь надеть что-то яркое. Также в моде балетки с завязками, напоминающие балетные пуанты. Такое сходство получилось благодаря шнуркам, которые завязываются вокруг щиколоток или икр.

Модная обувь 2020 без каблука / Instagram

Элегантные плоские лоферы – яркий тренд 2020

Лоферы тоже в тренде. Правда, в 2020 году они выходят из ранга душной офисной моды. Ищите плоские лоферы с красивыми пряжками, лоферы без застежки или вариант с тоненькими ремешками. Кроме того, о лакированных лоферах на время можно забыть – на смену (весну-лето 2020) пришли тканевые лоферы.

Модная обувь 2020 без каблука / Instagram

Уродливые "папины" сандалии на лето 2020

Удобство – превыше всего, поэтому так называемые "папины" сандалии входят в моду. В предстоящем летнем сезоне то, что должны оценить многие женщины - это липучка, толстые подошвы и ортопедические стельки. Не думайте, насколько это грубо или уродливо со стороны, главное, что в них комфортно. Это самая модная легкая обувь без каблука лето 2020.

Модная обувь 2020 без каблука / Instagram

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