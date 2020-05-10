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Модное окрашивание волос для женщин после 50 лет - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

10 мая 2020, 06:33

Очень часто, когда женщины 50+ приходят к тому, что нужно красить волосы, они выбирают свой природный оттенок.

  • Окрашивание волос для женщин 50+ Instagram
  • Окрашивание волос для женщин 50+ Instagram
  • Окрашивание волос для женщин 50+ Instagram
  • Окрашивание волос для женщин 50+ Instagram
  • Окрашивание волос для женщин 50+ Instagram
  • Окрашивание волос для женщин 50+ Instagram
  • Окрашивание волос для женщин 50+ Instagram
  • Окрашивание волос для женщин 50+ Instagram
  • Окрашивание волос для женщин 50+ Instagram
  • Окрашивание волос для женщин 50+ Instagram
  • Окрашивание волос для женщин 50+ Instagram
  • Окрашивание волос для женщин 50+ Instagram
  • Окрашивание волос для женщин 50+ Instagram
  • Окрашивание волос для женщин 50+ Instagram
  • Окрашивание волос для женщин 50+ Instagram

Окрашивание волос – это всегда выбор. В 20 лет вы можете покраситься в любой цвет, удивить мир оригинальностью и даже заявить о себе. Когда вам 30 или 40, вы, например, можете не красить волосы, так как цените естественную красоту и не хотите выглядеть, как все – это тоже своего рода протест. И даже когда вам 50+, то вы тоже сами решаете – что делать со своей сединой. 

В любом случае главное не усугублять ситуацию и не ставить на своей внешности крест, ведь все только начинается – в любом возрасте.

Если ваш выбор - окрашивание, или вы только пытаетесь сделать этот важный шаг в жизни, переступить через черту, которая сдерживала ваши порывы (а они точно были!) и позволить себе быть стильной, то важно обращать внимание не только на всеобщие тренды, но и на то, что подходит вам по возрасту – то, что приемлемо в 20, будет выглядеть неуместно в 50.

Зато если вы удачно подберете цвет волос, то сразу ощутите прилив сил и энергии: красота практически всегда исцеляет душу и помогает нам жить!

Главред собрал самые актуальные варианты окрашивания для женщин 50+, а в нашей фотогалерее – лучшие образцы для вдохновения.

Модное окрашивание волос 2020 для женщин после 50 лет – тренды

Возвращение в прошлое

Очень часто, когда женщины 50+ приходят к тому, что нужно красить волосы, они выбирают свой природный оттенок. Те, у кого были светлые волосы, вполне могут найти идеальное решение для себя – сегодня в продаже полно красок натуральных оттенков, даже бежать к парикмахеру не придется – если четко следовать инструкции, то вы можете покраситься дома.

Правда, те, кто хочет вернуть свой темный цвет волос, должны понимать, что очень быстро корни будут портить общую картину. Чтобы избежать подобной проблемы, лучше выбирайте бронзовый шоколадный оттенок или карамельный брюнет.

Окрашивание волос для женщин 50+
Окрашивание волос для женщин 50+ / Instagram

Найти свой идеальный блонд

Наверное, вы уже это слышали: чем старше становится женщина, тем более светлыми должны быть у нее волосы. Можно долго спорить, но это правило работает, и светлые волосы действительно молодят лицо и освежают образ!

Самое сложное в этом вопросе – найти свой идеальный оттенок блонда – медовый, пшеничный, платиновый, клубничный, карамельный, - который будет гармонично смотреться в сочетании с цветом ваших глаз и оттенком кожи – это важно! А когда вы найдете свой цвет волос, тогда жить станет легче – вам придется только периодически подкрашивать корни в домашних условиях.

Есть еще один вариант: можно взять холодный и теплый оттенок блонда, скажем, карамель и пепельный блонд, и покрасить ими волосы, чередуя пряди и создавая плавные переходы. Только такое сложное окрашивание под силу только профи.

Окрашивание волос для женщин 50+
Окрашивание волос для женщин 50+ / Instagram

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Балаяж – красиво, но дорого

В 2020 году в моде насыщенные цвета без добавления других оттенков – это правда. Таким образом для всех тех, кто хочет и любит красить волосы дома, наступило лучшее время – можно легко обновить цвет и быть модной.

В то же время популярное окрашивание волос балаяж хотя и сдало позиции, но пока осталось в трендах. Поэтому, если вы ищете что-то более оригинальное, цвет волос, сотканный из нескольких оттенков, вы хотите переходы цвета и блики для объема, или хотите темные волосы со светлыми бликами – балаяж вам в этом поможет.

Но вы должны понимать, что эта процедура требует времени (в объявлениях мастера указывают среднее время 90 минут) и финансовых затрат – цена окрашивания балаяж в Киеве начинается от 1000 гривен до 2000 в зависимости от длины волос и количества оттенков, которые вы хотите. Кроме того, самостоятельно откорректировать окрашивание, когда отрастут корни, вы не сможете.

Окрашивание волос для женщин 50+ / Instagram

Красные и рыжие волосы для активных

Мы уже упоминали выше, что цвет глаз имеет значение при выборе цвета краски. Если у вас от природы каштановые волосы, а глаза – голубые или зеленые, тогда медные волосы – это находка для вас.

Кроме того, если вы довольно активная, то волосы красных оттенков, а также цвета корицы позволят вам чувствовать себя на высоте, и, что самое важное, помолодевшей.

Также работает правило – если хотите больше энергии в жизнь, покрасьте волосы в яркий красный цвет – сами удивитесь, как цвет меняет натуру.

Окрашивание волос для женщин 50+
Окрашивание волос для женщин 50+ / Instagram

Читайте такжеМодная короткая стрижка пикси и ее 10 лучших вариантов на лето: фотоНапомним, ранее сообщалось, модные волосы 2020 – это однотонные, яркие, лаконичные цвета. Красный, рыжий, черный, шоколадный, блонд в чистом виде – все это без примеси других красок стало модной тенденцией, за которую все, кто сегодня на карантине, говорят моде 2020 "спасибо", так как такой вариант окрашивания вполне можно сделать в домашних условиях.

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