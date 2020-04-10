В моду вернулось эффектное окрашивание волос в стиле 90-х: фото

Если вы, глядя на себя в зеркало расстраиваетесь, так как волосы давно просят краски, то спешим вас успокоить – отросшие корни в моде! И произошло это вовсе не потому, что карантин, все салоны красоты закрыты, а мастера по окрашиванию, как и вы, - дома.

Еще вначале года, когда в деталях обсуждались предстоящие модные тенденции, стилисты упоминали о том, что в моду входит окрашивание волос в стиле 90-х. Только тогда мало кто готов был цепляться за этот тренд.

Конечно, нужно быть достаточно смелым, чтобы после идеального окрашивания в технике балаяж появиться вдруг на работе с отросшими корнями и чувствовать себя при этом комфортно.

А сейчас этот модный тренд, словно цветок в весеннем саду, расцветает.

Кроме того, в моду вернулись крупные блики из 90-х годов и уже стали одной из самых ярких тенденций 2020. Спасибо за этот подарок из прошлого мы должны сказать знаменитостям, которые облюбовали этот вариант окрашивания.

Отметим, что это не полная копия того, что было в моде тогда, когда многие из нас были детьми. Нет-нет. Современная вариация более сексуальная, интересная и роскошная.

Главред собрал главные модные тренды в окрашивании волос 2020 на весну и лето – в нашей фотогалерее найдете свежие образцы для вдохновения.

Модное окрашивание 2020 весна-лето: главные тренды

Привет, 90-е!

Окрашивать волосы нужно блоками. Блики должны быть широкими, как ленты. Визуально они должны быть "грубыми" и тяжелыми, и довольно контрастными. Как правило, такие "ленты" делают при помощи фольги – каждую прядь заворачивают в кусочек фольги. Но некоторые стилисты говорят, что такое окрашивание можно сделать и при помощи техники балаяж. Важно: все внимание должно быть сосредоточено спереди.

Пшеничный блонд – и для блондинок, и для брюнеток

Это самый классический весенний оттенок. Он и не слишком прохладный, и не слишком теплый. Преимуществом такого цвета является то, что он может "приютить" столько других оттенков блонда, сколько захотите. Кроме того, этот цвет не только для блондинок. Пшеничный блонд можно адаптировать и для брюнеток, добавляя каплю тепла в волосах.

В моде чистые насыщенные цвета

Модные волосы 2020 – это однотонные, яркие, лаконичные цвета. Красный, рыжий, черный, шоколадный, блонд в чистом виде – все это без примеси других красок стало модной тенденцией, за которую все, кто сегодня на карантине, говорят моде 2020 спасибо, так как такой вариант окрашивания вполне можно сделать в домашних условиях.

Натуральный балаяж, или цвет волос "плюшевый мишка"

Если вы хотите стать темнее или оживить свой естественный оттенок брюнетки весной или летом, подумайте о цвете волос, который уже окрестили как "плюшевый мишка". Такое окрашивание выполняют в технике балаяж. На выходе получается потрясающий оттенок, который соединяет в себе тепло горячей брюнетки и блики золотистой блондинки.

Яркое двойное окрашивание волос

Мир покоряет оригинальный модный тренд - двойное окрашивание волос. Мега-популярными стали контрасты – черный верх, белый низ, половина головы блонд, половина черная, половина головы одного цвета, половина - другого цвета. Главное, не бояться, а позволить себе быть свободной – хотя бы в окрашивании волос.

Окрашивание волос в стиле Билли Айлиш

Мега-популярная певица подарила миру яркий тренд – неоновое окрашивание. Суть его в том, что корни красят в яркий неоновый цвет, который опускается к центру волос и постепенно растворяется. Концы оставляют более естественными, и чаще всего это более темный цвет, чтобы контраст действительно был хорошим.

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