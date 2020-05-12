Модные женские вышиванки 2020 и вышитые платья в этностиле: фото

Скоро Всемирный день Вышиванки – каждый год в третий четверг мая все те, кто пытается сохранить традиции, надевают вышиванки.

Соцсети в этот день превращаются в выставку – многие в этот день наряжаются в вышиванки и выставляют на всеобщее обозрение свои фотографии – одни хвастаются старинными образцами, а другие демонстрируют современные вариации.

Обычно в этот день в разных городах проводят парад вышиванок. Учитывая то, что в этом году день Вышиванки будет 21 мая, а общенациональный карантин продлили до 22 мая, то вряд ли парад состоится.

В то же время надеть вышиванку никто не мешает. Если вы давно хотели купить вышиванку, но у вас до этого не доходили руки – сейчас самое время сделать эту приятную покупку. Вышиванка всегда приятно волнует и способна разбудить в душе теплые воспоминания о прошлом: кто-то вспомнит своих бабушек и дедушек в вышиванках, а кто-то школу и выступление в актовом зале, стихи и народные песни.

Главред узнал, какие вышиванки сегодня в тренде – то, чем дышит любимый паблик модниц Инстаграм. Интересные образцы найдете в нашей фотогалерее.

Модные женские вышиванки 2020

Обратите внимание, что цена вышиванки напрямую зависит от того, ручная это работа или машинная вышивка. Также вышиванки отличаются материалами, из которого они пошиты – сегодня можно найти изделия из конопли, хлопчатобумажных и шелковых тканей.

Вышиванка-платье

Для тех, кто хочет подчеркнуть женственность и выглядеть элегантно – в моде вышиванки в виде платья. Модные платья в этностиле прекрасны тем, что их можно надеть не только по случаю праздника – они отлично подойдут и на работу, и на любое торжественное мероприятие. Красные, черные, бежевые, белые, желтые, синие, зеленые и голубые, приталенные и пышные, с длинными руками и с короткими, с яркими узорами и едва заметными, с розами, маками и национальными орнаментами – все это сегодня в тренде. Главное – не заблудиться, ведь все платья-вышиванки потрясающие и идут всем.

И еще - если хотите быть в тренде, то выбирайте платья цвета шафрана, семги и океана - именно все оттенки желтого и оранжевого, а также бирюзовый цвет будут в моде летом. Кстати, цвет красных маков тоже в моде.

Традиционные вышиванки

Если вы мечтаете о вышиванке на подобии той, которую носили ваши предки, тогда не спешите с покупкой. Дело в том, что каждый регион Украины имеет свои характерные узоры, силуэт и цветовую гамму. Скажем, в Волынской области на вышиванках преобладают красные нитки и растительные мотивы, в Закарпатской области – многоцветные зигзаги, или "кривули", в Киевской области - геометрические узоры растений в белых, кораллово-красных или черных красках, в Кировоградской области – реалистичные мотивы.

Если хотите что-то более нейтральное, тогда выбирайте старинные украинские орнаменты – это красные и черные нитки, узоры вышивают крестиком, они лаконичные, интересные и узнаваемые.

Современные вышиванки

Вышиванка – это не всегда желание идентифицировать себя. Порой это просто дань моде. Поэтому сегодня можно найти вышиванки с неожиданными узорами и невероятными цветами. Кроме того, это могут быть и рубашки с вышивкой, и блузки з модными рукавами-фонариками, и даже вышиванки с фатином. Современные вышиванки, как и платья, бывают разных цветов – все ограничивается только фантазией мастера и вашими возможностями, ведь чем более оригинальный взгляд на вышиванку, тем она дороже.

Читайте такжеМода 2020 после карантина – одежда цвета шафрана, семги и океана: фотоНапомним, ранее сообщалось, элегантные длинные летние платья из струящегося шёлка с открытыми плечами – это модный тренд на лето 2020. Открытые плечи одновременно добавляют образу загадочности и свободы. Обращайте внимание на принт - ищите нежные цветы.