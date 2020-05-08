Некрасивый маникюр 2020, который повторять нельзя - фото

Весенний маникюр 2020 на карантине пережил много взлетов и падений - благодаря упорству женщин, которые неустанно оттачивают мастерство, он обогатился шедеврами, стал более ярким, живым и вдохновляющим.

Уже в прошлом тот ужас, с которым девушки смотрели на свои ногти после того, как закрыли салоны красоты и стало понятно, что на маникюр в ближайшее время записаться не получится. Конечно, одни научились делать красивый маникюр сразу, другие – с трудом, но уже могут создать неплохой дизайн ногтей. А есть и те, кто делает некрасивый маникюр и хвастается этим.

Инстаграм стал сего рода ярмаркой тщеславия – там вы найдете образцы всевозможных вариантов маникюра. "Ассортимент" увеличился во время карантина, когда все женщины мира стали делиться своими успехами и поражениями с другими – в надежде получить позитивную оценку своего таланта.

Но талант есть не у всех. Это нужно признать. Честно говоря, некоторые образцы маникюра вызывают недоумение, ведь кто-то это сделал на своих руках и с этим живет, готовит еду и ходит в магазин.

Главред собрал самые ужасные варианты маникюра в домашних условиях, который повторять нельзя!

Ногти стилеты из 1940-х

Если не хотите оказаться объектом насмешек, никогда не наращивайте экстравагантные ногти стилеты. Не важно, какую форму вы выберете – пика, сворд или готический стиль – они само воплощение вульгарности, и даже самый нежный лак ситуацию не спасет – получится дикий маникюр. Говорят, что такие ногти визуально вытягивают и делают более изящными короткие пальцы. Ну и пусть говорят. Мы в 2020-м, а сейчас в моде натуральные ногти и естественная длина ногтей.

Ногти-гробы

Форму ногтей в виде гробов, или пуантов балерины переоценили. Конечно, для эффектной фотосессии, для образа женщины вамп, для тематической вечеринки они идеальны – эпатаж, драматизм, как же без них. Но для повседневной жизни маникюр балерина – это ужас, который со стороны вызывает только чувство сострадания.

Стразы на ногтях

В 2020 году в моду действительно вернулись камушки, но стилисты рекомендуют приклеивать по одному камушку на руку – один на средний палец, а другой на мизинец. А кто-то считает, что чем больше камней, тем круче маникюр. Так ногти обрастают камнями, словно кирпичами. Не повторяйте такой дизайн ногтей – это безвкусица.

Цветочный маникюр

Многим нравятся цветы на ногтях, и это прекрасно, ведь цветы позволяют создать самый нежный маникюр. Только некоторые усыпают ногти цветами настолько щедро, что в итоге получается страшный маникюр. Кроме того, есть немало женщин, которые любят украшать цветочками французский маникюр – им кажется, что френчу чего-то не хватает. Ошибкой являются также объемные цветы – в маникюре они уместны исключительно для особого случая – на один вечер, не более.

Маникюр с глиттером

Если цель – испортить маникюр, тогда достаточно взять глиттер и украсить им несколько ногтей. Конечно, это самый простой и надежный способ добавить ногтям яркости, но также не стоит забывать о том, что Новый год не скоро, и блистать, как елка – сейчас не к месту. Маникюр с глиттером весной и летом – это скучно и банально.

Читайте такжеМаникюр весна 2020 новинки: бабочки на ногтях и маникюр фуксия - фотоНапомним, ранее сообщалось, бирюзовый маникюр отлично сочетается с нюдовыми оттенками, розовым, белым и черным. Свежая модная тенденция – один-два ноготка покрыть белым лаком, остальные бирюзовым, при этом на белом рисуется морская волна. Получается роскошный маникюр 2020 весна и лето.