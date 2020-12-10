Очаровательная стрижка лоб с эффектом омоложения – находка для зимы 2021: фото

Стрижка удлиненный боб – это всегда очень красивые линии среза, которые добавляют образу привлекательности и магнетизма.
Если вы недовольны своей прической и ищете модный вариант на зиму, то, считайте, вы нашли то, что вам нужно. Это женская стрижка лоб, или удлинённый боб (а еще ее называют лонг боб) в тенденциях зимы 2020-2021 заняла ключевое место. Она очень женственная, а еще очень удобная, так как позволяет завязать волосы в стильный низкий хвост, завить локоны и сделать вечернюю прическу.
Но самым главным преимуществом стрижки лоб является то, что она универсальна и подходит всем. То есть совершенно не важно, сколько вам лет, какой формы у вас лицо и какие у вас волосы – эта стрижка станет для вас самой любимой, стоит только попробовать. Хотя есть еще один вариант боба, который тоже подходит многим. В нашем материале В моде необыкновенная женская стрижка до плеч блант боб можете подробнее об этом узнать.
Кроме того, стрижка лоб обладает омолаживающим эффектом. Наверное, ни одна женская стрижка так не освежает образ и не работает на то, чтобы замедлить процесс старения. Даже не сомневайтесь, стрижка запросто может как добавить лишних 10 лет, так и убрать их.
А еще модная стрижка лоб 2021 – потрясающее решение для всех тех, кто наконец решился изменить имидж, но все еще не хочет прощаться с волосами. Как не крути, а когда боковые пряди не слишком короткие, то лицо выглядит более мягко, а черты лица становятся гармоничными.
Кроме того, прическа лонг боб способна на чудеса – например, если у вас круглое лицо, то она визуально вытянет его и сделает вас стройнее.
Женская стрижка удлиненный боб – это всегда очень красивые линии среза, которые добавляют образу привлекательности и магнетизма.
Мы сегодня расскажем вам об особенностях женской стрижки лоб 2021, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для вдохновения.
Модная женская стрижка лоб 2021 – на что обратить внимание
Не бойтесь, стрижка на средние волосы лонг боб не сделает вас похожей на всех, кто тоже остановит свой выбор на ней. Дело в том, что каждая маленькая деталь – челка и силуэт - превращает эту стрижку в уникальный шедевр.
Если хотите скрыть морщины на лбу, то сделайте короткую челку на бок. Хотя этот вариант подходит всем, ведь он беспроигрышный.
Линия среза может быть разной в зависимости от задач, которые перед вами стоят. Если хотите добавить образу легкости, а волосам объема, то создавайте градуированный лоб.
Читайте такжеЧарующая женская стрижка шапочка из 60-х вернулась в моду - фотоДля всех тех, кто хочет сместить акценты и подчеркнуть свою креативность и творческую личность – находкой станет стрижка 2021 асимметричный лоб. Но если пока не решитесь на этот эксперимент, сделайте для начала асимметричную челку.
Обратите внимание на то, что стрижка лоб отлично смотрится даже без укладки. Тем более, что в тренде гладкие волосы. Локоны тоже можете сделать, при желании, но "мир наелся" этой слащавой укладки волос, поэтому лучше ориентируйтесь на прямые волосы. Для такой укладки высушите волосы и выпрямите их при помощи утюжка.