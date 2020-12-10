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Очаровательная стрижка лоб с эффектом омоложения – находка для зимы 2021: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

10 декабря 2020, 03:47

Стрижка удлиненный боб – это всегда очень красивые линии среза, которые добавляют образу привлекательности и магнетизма.

  • Стрижка лоб 2021 Instagram
  • Стрижка лоб 2021 Instagram
  • Стрижка лоб 2021 Instagram
  • Стрижка лоб 2021 Instagram
  • Стрижка лоб 2021 Instagram
  • Стрижка лоб 2021 Instagram
  • Стрижка лоб 2021 Instagram
  • Стрижка лоб 2021 Instagram
  • Стрижка лоб 2021 Instagram
  • Стрижка лоб 2021 Instagram
  • Стрижка лоб 2021 Instagram
  • Стрижка лоб 2021 Instagram
  • Стрижка лоб 2021 Instagram

Если вы недовольны своей прической и ищете модный вариант на зиму, то, считайте, вы нашли то, что вам нужно. Это женская стрижка лоб, или удлинённый боб (а еще ее называют лонг боб) в тенденциях зимы 2020-2021 заняла ключевое место. Она очень женственная, а еще очень удобная, так как позволяет завязать волосы в стильный низкий хвост, завить локоны и сделать вечернюю прическу.

Но самым главным преимуществом стрижки лоб является то, что она универсальна и подходит всем. То есть совершенно не важно, сколько вам лет, какой формы у вас лицо и какие у вас волосы – эта стрижка станет для вас самой любимой, стоит только попробовать. Хотя есть еще один вариант боба, который тоже подходит многим. В нашем материале В моде необыкновенная женская стрижка до плеч блант боб можете подробнее об этом узнать.

Кроме того, стрижка лоб обладает омолаживающим эффектом. Наверное, ни одна женская стрижка так не освежает образ и не работает на то, чтобы замедлить процесс старения. Даже не сомневайтесь, стрижка запросто может как добавить лишних 10 лет, так и убрать их.

А еще модная стрижка лоб 2021 – потрясающее решение для всех тех, кто наконец решился изменить имидж, но все еще не хочет прощаться с волосами. Как не крути, а когда боковые пряди не слишком короткие, то лицо выглядит более мягко, а черты лица становятся гармоничными.

Кроме того, прическа лонг боб способна на чудеса – например, если у вас круглое лицо, то она визуально вытянет его и сделает вас стройнее.

Женская стрижка удлиненный боб – это всегда очень красивые линии среза, которые добавляют образу привлекательности и магнетизма.

Мы сегодня расскажем вам об особенностях женской стрижки лоб 2021, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для вдохновения.

Модная женская стрижка лоб 2021 – на что обратить внимание

Не бойтесь, стрижка на средние волосы лонг боб не сделает вас похожей на всех, кто тоже остановит свой выбор на ней. Дело в том, что каждая маленькая деталь – челка и силуэт - превращает эту стрижку в уникальный шедевр.

Если хотите скрыть морщины на лбу, то сделайте короткую челку на бок. Хотя этот вариант подходит всем, ведь он беспроигрышный.

Стрижка лоб 2021 / Instagram

Линия среза может быть разной в зависимости от задач, которые перед вами стоят. Если хотите добавить образу легкости, а волосам объема, то создавайте градуированный лоб.

Читайте такжеЧарующая женская стрижка шапочка из 60-х вернулась в моду - фотоДля всех тех, кто хочет сместить акценты и подчеркнуть свою креативность и творческую личность – находкой станет стрижка 2021 асимметричный лоб. Но если пока не решитесь на этот эксперимент, сделайте для начала асимметричную челку.

Стрижка лоб 2021
Стрижка лоб 2021 / Instagram

Обратите внимание на то, что стрижка лоб отлично смотрится даже без укладки. Тем более, что в тренде гладкие волосы. Локоны тоже можете сделать, при желании, но "мир наелся" этой слащавой укладки волос, поэтому лучше ориентируйтесь на прямые волосы. Для такой укладки высушите волосы и выпрямите их при помощи утюжка.

Стрижка лоб 2021 / Instagram

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