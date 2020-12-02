УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

В моде необыкновенная женская стрижка до плеч блант боб: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

2 декабря 2020, 04:15

Линия среза – это главная деталь стрижки тупой боб. Она должна быть очень ровной и аккуратной.

  • Стрижка блант боб 2021 Instagram
  • Стрижка блант боб 2021 Instagram
  • Стрижка блант боб 2021 Instagram
  • Стрижка блант боб 2021 Instagram
  • Стрижка блант боб 2021 Instagram
  • Стрижка блант боб 2021 Instagram
  • Стрижка блант боб 2021 Instagram
  • Стрижка блант боб 2021 Instagram
  • Стрижка блант боб 2021 Instagram
  • Стрижка блант боб 2021 Instagram

Ищете лучшую стрижку для холодных зимних месяцев? Это точно длина до плеч. И волосы подстрижены ровно, словно под линейку. Блант боб – идеальная стрижка на зиму 2021. Кроме того, эта потрясающая женская стрижка очень популярна, ведь не требует от женщин особых усилий для укладки, а это, согласитесь, в современном мире крайне важно.

Блант боб – это одна из вариаций знаменитой стрижки боб, которая уже много лет подряд держится на передовой моды. В нашем материале Стрижка асимметричный боб с эффектом омоложения снова в моде можете узнать об еще одном актуальном варианте стрижки на зиму 2021.

Стрижку блант боб многие называют просто – тупой боб. А все потому, что срез очень акцентный – он выглядит шикарно и утонченно, и обладает невероятным эффектом - делает волосы визуально более густыми. Все те, у кого тонкие волосы, могут взять эту стрижку на заметку – она станет для вас реальным спасением!

Прическу блант боб можно украсить любыми модными заколками - на фоне прямого среза они будут смотреться фантастически. Кроме того, она удачно смотрится под шапкой – ровные линии среза подчеркивают глаза, вытягивают овал лица и загадочно манят, словно маяк в ночном океане.

Не без преувеличения будет сказано - стрижка тупой боб, или блант боб – одна из немногих, которую обожают мировые звезды и модные блогеры, потому что она добавляет образу особого шарма.

Мы сегодня расскажем вам об особенностях женской стрижки тупой боб, а в нашей фотогалерее можете посмотреть актуальные образцы для вдохновения.

Модная стрижка зима 2021 блант боб – на что обратить внимание

Линия среза – это главная деталь стрижки тупой боб. Она должна быть очень ровной и аккуратной. Линия среза проходит на уровне плеч, но возможны варианты немного выше – на уровне подбородка, и ниже. Важно, чтобы вы себя с той или иной длиной чувствовали уверенно, комфортно и привлекательно.

Обратите внимание, что этот оригинальный эффектный срез дарит волосам объем не только на кончиках, а в целом делает объемной всю шевелюру.

Стрижка блант боб 2021 / Instagram

Если любите рваные пряди или асимметрию – эта стрижка точно не для вас. Кроме того, стрижка до плеч блант боб красиво сочетается с редкой прямой челкой.

Кому подходит стрижка блант боб?

Благодаря тому, что модная стрижка 2021 боб с тупым срезом подходит женщинам с лицом любой формы, то ее можно назвать универсальной.

Возраст тоже не имеет значения – и девочки, и девушки, и женщины солидного возраста могут ориентироваться на эту стрижку, и точно будут довольны результатом.

Читайте такжеГрибной блонд – самое модное окрашивание волос на осень-зиму 2020: фотоИ совершенно не важно – красите вы волосы, или предпочитаете свой естественный цвет - стрижка блант боб ни на миг не потеряет своего обаяния, силы и волшебства.

Как укладывать модную стрижку блант боб?

Блант боб зима 2021 – словно холст для художника, открывает широкое поле для действий, в том числе позволяет сделать шикарную вечернюю прическу.

В идеале волосы нужно просто красиво высушить. А дальше – создавайте на голове все, что хотите – в этом сезоне приемлемы и легкие локоны, и идеально гладкие волосы, и лохматость, то есть можно обойтись вообще без укладки волос.

тренды стрижка боб тупой боб стрижки до плеч мода зима 2021 стрижка блант боб
Сейчас вы просматриваете новость «В моде необыкновенная женская стрижка до плеч блант боб: фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Модные ошибки, которые чрезвычайно старят женщинМодные ошибки, которые чрезвычайно старят женщин Теплые платья удивительной красоты пришли в моду на зиму 2021 - фотоТеплые платья удивительной красоты пришли в моду на зиму 2021 - фото В моду на зиму 2021 пришли загадочные и теплые юбки - фотоВ моду на зиму 2021 пришли загадочные и теплые юбки - фото Безумно красивые брюки из 30-х вернулись в моду на зиму 2021: фотоБезумно красивые брюки из 30-х вернулись в моду на зиму 2021: фото В моду на зиму 2020 вошли умопомрачительные спортивные костюмы - фотоВ моду на зиму 2020 вошли умопомрачительные спортивные костюмы - фото
Следующий материал

Последние новости

04:16
Войска России в Приднестровье: эксперт предупредил Украину об опасности
04:15
В моде необыкновенная женская стрижка до плеч блант боб: фото Фото
03:59
Писхолог описала участниц 5 сезона Від пацанки до панянки 2021
03:31
"Мы – пони в цирке": эксперт пояснил, почему от "Минска" нужно бежать Видео
02:51
Мигрень с аурой: симптомы, причины и триггеры Видео
Реклама
01:54
Ученые ответили, обязательно ли нужен двухнедельный карантин при COVID-19
01:38
В НАТО рассказали, как будут противостоять РФ в Черном море
01:11
Католическое Рождество 2020: сколько дней будет праздновать Украина Видео
00:57
Стало известно, почему в Верховной Раде не поддерживают решение Зеленского по КСУ Видео
00:56
В НАТО обратились к России из-за ситуации в Беларуси Видео
00:33
Гороскоп на 3 декабря для всех: быстрый роман, рабочий успех и расставание с деньгами Видео
00:25
Озвучена стоимость новогодних елок для украинцев
00:10
Снежный шторм накроет Украину: синоптики обновили прогноз погоды на декабрь​ Видео
00:08
Анастасия Волочкова без белья засветила обвисшую грудь
01 декабря, вторник
23:36
Санта Димопулос откровенно призналась, почему отдала кубок Танцев со звездами Саниной Видео
23:15
Глава ОТГ на Закарпатье оправдался за гимн Венгрии на присяге
23:02
Появились неожиданные подробности смерти Марадоны Видео
23:00
Во что поиграть этой зимой – подборка лучших игр с зимней атмосферой
22:31
Военный эксперт озвучил причины развала НАТО
22:21
Баку собрался потеснить российских миротворцев в Карабахе - эксперт Видео
Реклама
22:14
Смерть пациентов на ИВЛ во Львовской области​: появились результаты расследования Видео
22:08
Может ли быть пневмония без кашля: названы факты Видео
22:05
Ким Чен Ин вакцинировался от Covid-19 экспериментальной вакциной из Китая Видео
21:59
Коронавирус в Украине 1 декабря – за сутки выявили еще 12,5 тысячи случаев заражения Видео
21:51
НАТО обвинило Россию в нарушении чужих госграниц Видео
21:50
Шахтер дома в невероятном поединке обыграл Реал Фото
21:48
Поддержка бизнеса во время карантина:​ появилось важное разъяснение Видео
21:37
Кулеба вызвал "на ковер" посла Венгрии из-за скандала на Закарпатье Видео
21:27
Новая функция "Провести собрание" в Windows 10: как использовать и в чем особенности
21:26
Гороскоп на 2 декабря для всех: мощный союзник и моментальная любовь Видео
21:18
Netflix готовит корейский ремейк сериала Бумажный дом
21:08
Сферу обслуживания до 2021 года полностью переведут на украинский язык
21:06
Евросоюз озвучил сроки утверждения вакцины от COVID-19 Видео
20:53
Главные явления и "белые дни": подробный лунный календарь на декабрь 2020
20:36
"Локдаун не поможет​": медик озвучила сроки окончания пандемии COVID-19 в Украине​ Видео
20:34
Уруский угодил в громкий скандал из-за нарушения карантина в Турции - СМИ
20:22
Арестович назначен внештатным советником Ермака
20:16
Нежная творожная запеканка из тыквы: рецепт от эксперта
20:11
В ЕС перечислили последствия скандальных решений КСУ
20:07
Восстановление после коронавируса: простые упражнения Видео
Реклама
20:05
"Бабье лето" на Рождество: синоптик дал неожиданный прогноз погоды ​ Видео
19:56
Звезда Академии Амбрелла совершила каминг-аут как трансгендер
19:56
Врач назвал ужасные последствия коронавируса Видео
19:34
"Положили глаз": в Крыму дно высохшего водоема хотят отдать под застройку Видео
19:30
Юлия Панкова перечислила полезные свойства мандаринов
19:20
В Германии создают фонд для защиты Северного потока-2 – Bild Видео
19:14
Украину атакуют морозы: народный синоптик назвал даты Видео
19:10
Как будет работать транспорт во время локдауна​: Степанов рассказал детали Видео
19:05
Данилов рассказал, как уберечься от коронавируса и укрепить иммунитет Видео
18:55
Как избавиться и предотвратить появление растяжек: врач назвала способы Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять