В моде необыкновенная женская стрижка до плеч блант боб: фото

Ищете лучшую стрижку для холодных зимних месяцев? Это точно длина до плеч. И волосы подстрижены ровно, словно под линейку. Блант боб – идеальная стрижка на зиму 2021. Кроме того, эта потрясающая женская стрижка очень популярна, ведь не требует от женщин особых усилий для укладки, а это, согласитесь, в современном мире крайне важно.

Блант боб – это одна из вариаций знаменитой стрижки боб, которая уже много лет подряд держится на передовой моды. В нашем материале Стрижка асимметричный боб с эффектом омоложения снова в моде можете узнать об еще одном актуальном варианте стрижки на зиму 2021.

Стрижку блант боб многие называют просто – тупой боб. А все потому, что срез очень акцентный – он выглядит шикарно и утонченно, и обладает невероятным эффектом - делает волосы визуально более густыми. Все те, у кого тонкие волосы, могут взять эту стрижку на заметку – она станет для вас реальным спасением!

Прическу блант боб можно украсить любыми модными заколками - на фоне прямого среза они будут смотреться фантастически. Кроме того, она удачно смотрится под шапкой – ровные линии среза подчеркивают глаза, вытягивают овал лица и загадочно манят, словно маяк в ночном океане.

Не без преувеличения будет сказано - стрижка тупой боб, или блант боб – одна из немногих, которую обожают мировые звезды и модные блогеры, потому что она добавляет образу особого шарма.

Мы сегодня расскажем вам об особенностях женской стрижки тупой боб, а в нашей фотогалерее можете посмотреть актуальные образцы для вдохновения.

Модная стрижка зима 2021 блант боб – на что обратить внимание

Линия среза – это главная деталь стрижки тупой боб. Она должна быть очень ровной и аккуратной. Линия среза проходит на уровне плеч, но возможны варианты немного выше – на уровне подбородка, и ниже. Важно, чтобы вы себя с той или иной длиной чувствовали уверенно, комфортно и привлекательно.

Обратите внимание, что этот оригинальный эффектный срез дарит волосам объем не только на кончиках, а в целом делает объемной всю шевелюру.

Стрижка блант боб 2021 / Instagram

Если любите рваные пряди или асимметрию – эта стрижка точно не для вас. Кроме того, стрижка до плеч блант боб красиво сочетается с редкой прямой челкой.

Кому подходит стрижка блант боб?

Благодаря тому, что модная стрижка 2021 боб с тупым срезом подходит женщинам с лицом любой формы, то ее можно назвать универсальной.

Возраст тоже не имеет значения – и девочки, и девушки, и женщины солидного возраста могут ориентироваться на эту стрижку, и точно будут довольны результатом.

Читайте такжеГрибной блонд – самое модное окрашивание волос на осень-зиму 2020: фотоИ совершенно не важно – красите вы волосы, или предпочитаете свой естественный цвет - стрижка блант боб ни на миг не потеряет своего обаяния, силы и волшебства.

Как укладывать модную стрижку блант боб?

Блант боб зима 2021 – словно холст для художника, открывает широкое поле для действий, в том числе позволяет сделать шикарную вечернюю прическу.

В идеале волосы нужно просто красиво высушить. А дальше – создавайте на голове все, что хотите – в этом сезоне приемлемы и легкие локоны, и идеально гладкие волосы, и лохматость, то есть можно обойтись вообще без укладки волос.