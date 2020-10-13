УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Стрижка асимметричный боб с эффектом омоложения снова в моде - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

13 октября 2020, 04:13

Изюминкой асимметричной стрижки боб является то, что прическа освежает и омолаживает образ – можете быть уверенны, что визуально сбросите лет 10.

  • Стрижка асимметричный боб 2020-2021 Instagram
  • Стрижка асимметричный боб 2020-2021 Instagram
  • Стрижка асимметричный боб 2020-2021 Instagram
  • Стрижка асимметричный боб 2020-2021 Instagram
  • Стрижка асимметричный боб 2020-2021 Instagram
  • Стрижка асимметричный боб 2020-2021 Instagram
  • Стрижка асимметричный боб 2020-2021 Instagram
  • Стрижка асимметричный боб 2020-2021 Instagram
  • Стрижка асимметричный боб 2020-2021 Instagram
  • Стрижка асимметричный боб 2020-2021 Instagram
  • Стрижка асимметричный боб 2020-2021 Instagram
  • Стрижка асимметричный боб 2020-2021 Instagram

Осень – лучшее время не только для того, чтобы подстричь челку. В то время, когда даже природа избавляется от всего, что накопилось за год, можно экспериментировать со стрижками. Асимметричная стрижка – это то, чем вы можете порадовать себя и удивить окружающих, ведь вряд ли удастся оставаться незамеченной.

Именно поэтому асимметричные стрижки выбирают те женщины, которые всегда хотят быть центром Вселенной. Но не обязательно. Честно говоря, иногда стрижка – это всего лишь маленькое перевоплощение женщины, небольшое путешествие в миру других эмоций и новой себя. Потому что стрижка всегда наполняет женщину энергией, а новая необычная стрижка еще и позволяет раскрыть себя, узнать себя лучше и… увидеть немного солнца в холодной воде осени!

Одной из самых популярных женских стрижек с асимметрией является боб. Это потрясающая возможность создать стильный образ. Чтобы сделать самый удачный вариант стрижки, попросите своего парикмахера обрезать одну сторону стрижки боб на уровне подбородка, а другую - на уровне рта. Сзади ваши волосы должны постепенно переходить от одной длины к другой. Получится эффектно и необычно.

Изюминкой асимметричной стрижки боб является то, что прическа освежает и омолаживает образ – можете быть уверенны, что после похода в салон красоты сбросите лет 10 точно.

Читайте такжеОмолаживающая стрижка итальянка из 80-х опять пришла в моду - фотоМы сегодня расскажем вам о модных вариантах асимметричного боба 2020-2021, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для вдохновения.

Модная стрижка асимметричный боб 2020-2021 – на что обратить внимание

Если вы пока не можете решиться сделать одну сторону волос длинной, а вторую – короткой, то не стоит волноваться, ведь выход есть. Вы можете сделать асимметричную челку. Будете удивлены, как сразу сместятся акценты и насколько сногсшибательно вы будете выглядеть.

Если все же решитесь сделать именно асимметричный боб, то знайте, что прямая челка, словно толстый маркер, подчеркнет контраст длины волос с двух сторон.

Волнистые волосы – это не помеха для стрижки с асимметрией. Особенностью волнистого асимметричного боба является то, что волосы кокетливо торчат в разные стороны, а вы при этом выглядите, как голливудская звезда. Такая стрижка подходит и девушкам, и женщинам 50+, для которых она станет находкой, ведь прическа чудесно молодит.

Если не хватает объема, то добавьте слоев. Асимметричный многослойный боб - отличный выбор для стильного образа с акцентом на естественность. Такая слегка лохматая асимметрична стрижка добавит вам легкости и ощущения, что у вас появились крылья.

Стрижка асимметричный боб 2020-2021
Стрижка асимметричный боб 2020-2021 / Instagram

В сезоне осень-зима 2020-2021 в моду вернулись гладкие волосы – обратите на это внимание, и не стремитесь каждый день подкручивать волосы. Асимметричный боб – стрижка в меру эксцентричная, а в сочетании с гладкими волосами она будет выглядеть элегантно.

Читайте такжеВ моде французская стрижка паж из 70-х, в которую влюбила мир Мирей Матье - фотоМодный асимметричный боб 2020 выглядит традиционно сзади, то есть никаких контрастов, а спереди одна сторона короче другой. При этом длина обеих сторон постепенно уменьшается, пока не достигнет самой высокой точки на затылке. Такая стрижка выглядит роскошно и стильно.

Есть еще один вариант асимметричного боба, который понравится многим – это яркая стрижка тупой боб с асимметрией, или блант боб с асимметрией. Тупые концы образуют четкую линию, которая подчеркивает две разные длины по сторонам. Кроме того, визуально такая стрижка добавляет волосам объема.

Стрижка асимметричный боб классический – это длина на уровне подбородка и ключицы. Но вы вполне можете сделать модную в сезоне осень-зима 2020-2021 длину до плеч – удлиненный асимметричный лоб (удлиненный боб) станет находкой для тех, кому важно сохранить женственность и мягкие линии.

тренды стрижка боб асимметричный боб мода 2020 асимметричные стрижки асимметричные челки стрижки до плеч мода осень 2020 мода осень зима 2020 2021
Сейчас вы просматриваете новость «Стрижка асимметричный боб с эффектом омоложения снова в моде - фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

04:13
Стрижка асимметричный боб с эффектом омоложения снова в моде - фото
03:40
"Ни стыда ни совести": украинская топ-модель вывалила огромную грудь на развратном фото
03:36
В Армении и Азербайджане сделали заявление по событиям в Нагорном Карабахе Видео
03:01
Медики нашли способ определения сложности лечения Covid-19
02:12
Гороскоп на 14 октября для всех: глубокие чувства и продвижение в карьере Видео
01:37
Врачи выяснили, чем опасна для организма потеря уровня витамина С
00:54
Миша Романова показала сексуальные формы на пикантных фото Фото
00:20
Провоцирует болезни на 10 лет раньше: врач предупредил о новой опасности Covid-19
12 октября, понедельник
23:58
Россия пожаловалась на ущемление прав русскоязычных в Украине
23:37
Партию Шария финансирует крупная украинская сеть АЗС Видео
23:28
Коронавирус в Украине немного ослабил хватку: за сутки 4420 новых зараженных Видео
23:09
Ветеран поджег себя на Майдане: дочь рассказала о состоянии
22:43
В Кабмине уточнили, отправят ли школьников на "дистанционку" после каникул
22:30
Эксперт объяснил, когда начнется и чем закончится майдан в США Видео
22:22
Гороскоп на 13 октября для всех: доход без труда и угроза инфекций Видео
22:13
В Минобразования рассказали, закроют ли детские сады из-за Covid-19
22:12
21 век может стать последним для человечества – глава ООН
21:30
Ученые отыскали популярную специю, которая поможет в борьбе с Covid-19
21:13
Как мотивировать себя заниматься спортом: фитнес-гуру дали советы
21:10
В Харькове пояснили, вернется ли Кернес в город к выборам Видео
21:07
Эксперты нашли новую киберугрозу: заражены более миллиона устройств во всем мире
20:54
Если стоит 2500 грн: инфекционист объяснил, в чем подвох с бесплатными тестами на Covid-19 Видео
20:48
В ЕС назвали фактор, при котором отношения между Брюсселем и Москвой изменятся Видео
20:36
Как запустить процесс родов: названы домашние способы Видео
20:30
Ничего лишнего: Появилось первое видео с распаковкой Xbox Series X Видео
20:17
У Зеленского перепутали флаги Польши и Индонезии Видео
20:03
Появилась дата выхода в Украине фильма Главный герой Видео
19:58
Экс-депутат Госдумы спрогнозировал, возможен ли в России Майдан
19:43
Языковой омбудсмен возмущен притеснением украиноязычной школьницы в Одессе Видео
19:35
Новолуние в октябре 2020: что ни в коем случае нельзя делать Видео
19:30
​Ким Чен Ын расплакался и попросил прощения у народа Видео
19:17
Катастрофа с Covid-19 : Украине без локдауна не обойтись – эксперт Видео
18:59
В Одессе уволили учителя за притеснение украиноязычной ученицы Видео
18:50
Кандидат в депутаты на Черкасчине​ наливал избирателям водку​ Видео
18:40
Ubisoft увеличила системные требования Watch Dogs Legion для ПК Видео
18:28
На Киевщине заробитчане жестоко избили девушку кирпичом - детали инцидента
18:21
Вышел трейлер сериала Американские боги 3 без мистера Нанси Видео
18:20
В РФ устроили бойню на автобусной остановке: много погибших и раненых
18:00
В моде женские шапки с восточным колоритом и французским обаянием - фото Фото
17:52
Врач объяснил, почему коронавирус в Украине набирает обороты
17:51
В Харькове отказались объявлять досрочные каникулы и потроллили Шкарлета Видео
17:43
Экзема: врачи указали на симптом, который проявляется после душа Видео
17:30
В Украине изменят правила получения номеров для авто​: что важно знать Видео
17:27
Тихановская раскрыла планы о переговорах с Путиным по Беларуси Видео
17:21
Макс Барских презентовал уникальный альбом 1990 Видео
17:17
Евросоюз согласился ввести санкции против России из-за отравления Навального Видео
17:07
В Минюсте рассказали, почему хотят смягчить люстрацию для чиновников Януковича
17:02
Минэкономики поддерживает постепенный рост ставки акцизов
16:59
В Украину идет циклон Gizela: синоптик предупредила о похолодании
16:56
В Беларуси силовики пригрозили протестующим боевым оружием Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять