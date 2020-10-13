Стрижка асимметричный боб с эффектом омоложения снова в моде - фото

Осень – лучшее время не только для того, чтобы подстричь челку. В то время, когда даже природа избавляется от всего, что накопилось за год, можно экспериментировать со стрижками. Асимметричная стрижка – это то, чем вы можете порадовать себя и удивить окружающих, ведь вряд ли удастся оставаться незамеченной.

Именно поэтому асимметричные стрижки выбирают те женщины, которые всегда хотят быть центром Вселенной. Но не обязательно. Честно говоря, иногда стрижка – это всего лишь маленькое перевоплощение женщины, небольшое путешествие в миру других эмоций и новой себя. Потому что стрижка всегда наполняет женщину энергией, а новая необычная стрижка еще и позволяет раскрыть себя, узнать себя лучше и… увидеть немного солнца в холодной воде осени!

Одной из самых популярных женских стрижек с асимметрией является боб. Это потрясающая возможность создать стильный образ. Чтобы сделать самый удачный вариант стрижки, попросите своего парикмахера обрезать одну сторону стрижки боб на уровне подбородка, а другую - на уровне рта. Сзади ваши волосы должны постепенно переходить от одной длины к другой. Получится эффектно и необычно.

Изюминкой асимметричной стрижки боб является то, что прическа освежает и омолаживает образ – можете быть уверенны, что после похода в салон красоты сбросите лет 10 точно.

Читайте такжеОмолаживающая стрижка итальянка из 80-х опять пришла в моду - фотоМы сегодня расскажем вам о модных вариантах асимметричного боба 2020-2021, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для вдохновения.

Модная стрижка асимметричный боб 2020-2021 – на что обратить внимание

Если вы пока не можете решиться сделать одну сторону волос длинной, а вторую – короткой, то не стоит волноваться, ведь выход есть. Вы можете сделать асимметричную челку. Будете удивлены, как сразу сместятся акценты и насколько сногсшибательно вы будете выглядеть.

Если все же решитесь сделать именно асимметричный боб, то знайте, что прямая челка, словно толстый маркер, подчеркнет контраст длины волос с двух сторон.

Волнистые волосы – это не помеха для стрижки с асимметрией. Особенностью волнистого асимметричного боба является то, что волосы кокетливо торчат в разные стороны, а вы при этом выглядите, как голливудская звезда. Такая стрижка подходит и девушкам, и женщинам 50+, для которых она станет находкой, ведь прическа чудесно молодит.

Если не хватает объема, то добавьте слоев. Асимметричный многослойный боб - отличный выбор для стильного образа с акцентом на естественность. Такая слегка лохматая асимметрична стрижка добавит вам легкости и ощущения, что у вас появились крылья.

Стрижка асимметричный боб 2020-2021 / Instagram

В сезоне осень-зима 2020-2021 в моду вернулись гладкие волосы – обратите на это внимание, и не стремитесь каждый день подкручивать волосы. Асимметричный боб – стрижка в меру эксцентричная, а в сочетании с гладкими волосами она будет выглядеть элегантно.

Читайте такжеВ моде французская стрижка паж из 70-х, в которую влюбила мир Мирей Матье - фотоМодный асимметричный боб 2020 выглядит традиционно сзади, то есть никаких контрастов, а спереди одна сторона короче другой. При этом длина обеих сторон постепенно уменьшается, пока не достигнет самой высокой точки на затылке. Такая стрижка выглядит роскошно и стильно.

Есть еще один вариант асимметричного боба, который понравится многим – это яркая стрижка тупой боб с асимметрией, или блант боб с асимметрией. Тупые концы образуют четкую линию, которая подчеркивает две разные длины по сторонам. Кроме того, визуально такая стрижка добавляет волосам объема.

Стрижка асимметричный боб классический – это длина на уровне подбородка и ключицы. Но вы вполне можете сделать модную в сезоне осень-зима 2020-2021 длину до плеч – удлиненный асимметричный лоб (удлиненный боб) станет находкой для тех, кому важно сохранить женственность и мягкие линии.