Стрижки до плеч 2020 – самые модные омолаживающие прически: фото

Стрижка до плеч – самый подходящий вариант для тех, кому мало "застыть" в одном образе. И, если говорить откровенно, такая длина – самая универсальная, она позволяет создать великое множество невероятных причесок на каждый день, а также для особого случая – вечеринки, дня рождения или важного мероприятия на работе.

Кроме того, любая стрижка для волос до плеч подходит для любой формы лица. Тему возраста не будем затрагивать сознательно – ведь не имеет значения, сколько вам лет, так как длина до плеч – словно волшебный лепесток из цветка желаний – способна адаптироваться под любой возраст.

Такая длина волос смягчает черты лица, добавляет образу женственности, смещает акценты и отлично освежает, а это значит, что если вы хотите казаться моложе – длина волос до уровня плеч вам в этом поможет!

Мы подготовили для вас список самых популярных женских стрижек до плеч, которые способны приятно удивить.

Стрижки до плеч 2020 - тренды

Многослойные прямые волосы

Во-первых, начнем с того, что слои – потрясающая возможность добавить волосам объема и жизни. Если у вас от природы прямые волосы, то вы увидите, что вместе со слоями появится форма – ведь прямые волосы выглядят немного плоско. Кроме того, это возможность создать индивидуальный образ – настоящий профи стрижет слои с учетом особенностей лица – в зависимости от этого они могут немного прикрывать лицо или смещать акценты ближе к подбородку.

Стрижки до плеч / Instagram

Кроме того, учтите, в 2020 году в моде прямые волосы, поэтому заморачиваться с феном для создания локонов не обязательно. Но если тянет на романтику – тогда все в ваших руках, лишь бы вам нравилось!

Тупые волосы до плеч

Стрижка блант боб, или тупые волосы до плеч - одна из самых популярных, ведь не требует от женщин особых усилий для укладки, а это, согласитесь, в современном мире крайне важно. Тупой срез выглядит шикарно и утонченно, делает волосы визуально более густыми. Такую прическу можно украсить любыми модными заколками - на фоне прямого среза они будут смотреться фантастически.

Стрижки до плеч / Instagram

Прямые волосы до плеч без челки в стиле 90-х

Если нужно уравновесить черты лица и визуально удлинить лицо, тогда эта стрижка – находка для вас. Сделайте смелые, супер-прямые волосы до плеч, овальные или ромбовидные – и вы сразу убедитесь в том, что это изысканный вариант, который добавляет образу шарма. Пробор можно сделать сбоку, но также попробуйте центральный пробор – так было модно в 90-х.

Стрижки до плеч / Instagram

Волнистые волосы до плеч с челкой

Челка - идеальная "подруга" для волнистых волос до плеч. Есть много разных типов челки, поэтому стиль может быть адаптирован к форме вашего лица – главное, не выбирайте челку просто потому, что она вам нравится, ведь она должна гармонично сочетаться с вашим лицом, а не выделяться и не бежать впереди него.

Один из трендовых стилей – легкая неопрятность, то есть не стремитесь к идеалу, будьте немного похожими на француженок, пусть ваши волны выглядят рельефными и взъерошенными. Челку, кстати, тоже немного взъерошьте, и вы примерите на себя модный в 2020 году стиль 1970-х – легкий, непринужденный и не требующий особого ухода.

Стрижки до плеч / Instagram

Челка и прямые волосы до плеч

Это чудесный вариант для обладательниц тонких или густых волос. Волосы длиной до плеч особенно хорошо сочетаются со рваной челкой средней длины. Но не только. Вы можете сделать удлиненную челку на бок, или челку-шторку в стиле Бриджит Бардо, или даже детскую челку. В любом случае вы будете выглядеть эффектно.

Стрижки до плеч / Instagram

Самое главное, - в такой стрижке нет ничего лишнего, что может добавить визуально лишних лет. Наоборот, в ней простота и изящество, которые бесценны.

Читайте такжеВ моду вернулось эффектное окрашивание волос в стиле 90-х: фотоНапомним, ранее сообщалось, женская стрижка круглый каскад — это средние или короткие волосы. Ее стригут равномерно по кругу. Она не требует усилий для укладки – именно поэтому ее окрестили как "стрижка без укладки". Благодаря тому, что волосы стригут по кругу, после мытья головы волосы сами ложатся в красивую прическу.