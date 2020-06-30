Круглый каскад – шикарная женская стрижка 2020, которая подходит всем

Женщины довольно часто жалуются на парикмахеров. И дело даже не в стоимости услуги. Иногда мы не умеем правильно объяснить, что хотим, а порой парикмахер слушает нас внимательно, и делает свое.

У вас, наверное, тоже где-то в глубине памяти хранятся те дни, когда вышли едва не в слезах из места, которое должно по своей сути превратить в красавицу. Именно поэтому многие женщины со временем начинают выкручиваться, как могут – сами себя стригут, смотрят разные видео, на которых детально рассказывают, как постричь волосы в домашних условиях, - и уже на собственных ошибках учатся создавать на своей голове то, о чем всегда мечтали.

Волосы – это ахиллесова пята женщины. Именно поэтому, приходя в салон красоты и садясь в кресло, мы становимся уязвимыми – почти как в фотосалоне, где делают мгновенное фото на паспорт.

Так вот, именно в кресле парикмахера мы можем стать сильнее и увереннее в себе, а можем разбиться на мелкие кусочки и потом долго собирать себя. Поэтому желаем вам найти настоящего мастера, который сумеет почувствовать вас. Не спешите садиться в кресло – потому что за вами очередь – покажите мастеру фото, убедитесь, что вас поняли, и следите за всем процессом стрижки.

К чему все это?

Дело в том, что во время подготовки материала, на глаза попали фотографии потрясающей стрижки – круглый каскад 2020 – и комментарии под ними, что наши мастера просто не умеют или не хотят так стричь, получается все равно грубо, топорно и не так, как хочется.

Эта стрижка – для многих женщин мечта, которая, смеем надеяться, в этом году сбудется – ведь она в тренде. А многие помнят ее из детства, и с приятным трепетом в голосе вспоминают 90-е, свой потрясающий круглый каскад и то невероятное время, когда они были беззаботными и по-настоящему счастливыми.

Читайте такжеВ тренды выбилась впечатляющая женская стрижка Bowl Cut из 90-х: фотоСегодня мы расскажем вам о культовой женской стрижке 90-х, которую подарила миру Дженифер Энистон (Рейчел Грин, сериал Друзья). Посмотрите нашу фотогалерею – там собраны образцы круглого каскада, и очень надеемся, что они помогут вам воплотить мечту в реальность.

Модная женская стрижка круглый каскад 2020 – на что обратить внимание

Длина. Женская стрижка круглый каскад — это средние или короткие волосы. Ее стригут равномерно по кругу.

Стрижка круглый каскад не требует усилий для укладки – именно поэтому ее окрестили как "стрижка без укладки". Благодаря тому, что волосы стригут по кругу, после мытья головы волосы сами ложатся в красивую прическу.

Каскад круглый на коротких волосах смотрится женственно. Такой вариант можно рассматривать, как альтернативу стрижка каре или бобу.

Окрашивание волос в технике балаяж, как любое другое окрашивание, на круглом каскаде смотрится очень эффектно.

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Круглый каскад красиво отрастает, прическа держит форму, поэтому можете ходить в салон красоты раз в три месяца.

Минусы круглого каскада: нельзя сразу сделать ровную стрижку, а любительницам носить хвостики и косички будет тяжело, так как стрижка не приспособлена для этого.

Челка: в зависимости от формы лица, круглый каскад можно сочетать с такой челкой, какая вам больше всего идет.

Плавный овал стрижки сгладит все острые углы, визуально сделает лицо более гармоничным – именно поэтому стрижку может выбрать обладательница любой формы лица.

Возраст – не имеет значения. Круглый каскад подходит и маленьким девочкам, и взрослым женщинам, при этом в каждом случае смотрится оригинально и неповторимо. Это касается и структуры волос – даже если у вас кудрявые волосы, круглый каскад получится потрясающим.