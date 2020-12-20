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Самые модные прически на Новый год 2021, чтобы сиять - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

20 декабря 2020, 06:35

На Новый год 2021 нужно сделать прическу, которая сразу окутает вас праздничным настроением и заставит вмиг забыть о будничной суете.

  • Модные прически на Новый год 2021 Instagram
  • Модные прически на Новый год 2021 Instagram
  • Модные прически на Новый год 2021 Instagram
  • Модные прически на Новый год 2021 Instagram
  • Модные прически на Новый год 2021 Instagram
  • Модные прически на Новый год 2021 Instagram
  • Модные прически на Новый год 2021 Instagram
  • Модные прически на Новый год 2021 Instagram
  • Модные прически на Новый год 2021 Instagram
  • Модные прически на Новый год 2021 Instagram
  • Модные прически на Новый год 2021 Instagram
  • Модные прически на Новый год 2021 Instagram
  • Модные прически на Новый год 2021 Instagram

Что бы вы не думали об уходящем 2020-м году, и что бы вам не пришлось в нем пережить и ощутить, но вы, наверное, как и все в этом мире, ждете с нетерпением, когда он закончится и наконец наступит новый год, который будет добрее, радостнее и не теплее. Все мы предвкушаем этот миг, когда под бой курантов попрощаемся с 2020-м, и загадаем желания на 2021-й – и на сей раз подойдем к этому вопросу правильно: оденемся в наряд подходящего цвета, чтобы не разозлить Белого металлического Быка, который очень скоро займет свое почетное место на главном троне года, и сделаем прическу, которая, словно по мановению волшебной палочки, превратит нас в привлекательных и обаятельных красавиц.

И даже если Новый год планируете встречать в узком семейном кругу, это не повод отказывать себе в удовольствии красиво уложить волосы и насладиться праздником сполна. Конечно, вы имеете полное право праздновать даже в пижаме. Но если все же хотите выглядеть в новогодний вечер, как с иголочки, то учтите все детали. Например, важен цвет платья – в нашем материале В чем встречать Новый год 2021, чтобы задобрить Быка можете подробнее об этом узнать.

А чтобы в платье блистать, как звезда на красной дорожке, нужно сделать стильную новогоднюю прическу. Модную новогоднюю прическу! Такую, которая сразу окутает вас праздничным настроением и заставит вмиг забыть о будничной суете.

Мы сегодня расскажем вам о стильных прическах на Новый год 2021 на разную длину волос, а в нашей фотогалерее вы найдете актуальные образцы, которые смело можно повторить.

Модные прически на Новый год 2021 – актуальные варианты

Красивые новогодние прически на длинные волосы 2021

В первую очередь обратите внимание на наряд. Дело в том, что прическу на Новый год 2021 для длинных волос нужно выбирать исходя из того, в чем вы будете одеты. Если вы планируете праздновать в длинном платье, то выбор очевиден – любая модная коса, локоны и гламурные голливудские волны, которые в преддверии праздника становятся очень популярными. Для тех, кто планирует надеть короткое платье, идеальной станет прическа "ракушка", коса или хвост. Отметим, сейчас в трендах низкий хвост, но не гладкий – волосы внизу тоже нужно немного подкрутить.

Модные прически на Новый год 2021 / Instagram

Подчеркнуть красоту любой прически и акцентировать на нее внимание помогут всевозможные ленточки и яркие, блестящие заколки – не забывайте, мы встречаем год Белого металлического Быка. В целом самая модная прическа на Новый год 2021 на длинные волосы выглядит аккуратно и у нее есть четкий силуэт. Легкие, слегка неуклюжие прически оставьте для будней.

Стильные новогодние прически на средние волосы 2021

Все обладательницы стрижек каскад, лонг боб и удлиненного каре тоже могут сделать все то же самое, как и обладательницы длинных волос. Правда, на выходе будут совершенно разные прически, но не менее эффектные и роскошные. Добавьте локоны, сделайте волны, закрутите "ракушку" или соберите волосы в аккуратный хвост – и будете в новогоднюю ночь прелестны и неповторимы.

Модные прически на Новый год 2021
Модные прически на Новый год 2021 / Instagram

Модные новогодние прически на короткие волосы 2021

Совершенно не важно, какая у вас короткая стрижка – пикси, шегги, пикси-боб, шапочка или гарсон, важно забыть на этот праздничный вечер о лохматых волосах. Нужно постараться добавить образу лоска, элегантности. Если длина волос позволяет, закрутите несколько локонов, или просто добавьте волосам текстуру и красиво их уложите.

Модные прически на Новый год 2021 / Instagram

Читайте такжеЧерный новогодний маникюр 2021 – феерические идеи дизайна ногтей: фотоТакже можете украсить волосы эффектной заколкой. Самая лучшая новогодняя прическа 2021 на короткие волосы – это красивая форма, все линии подчеркнуты, и максимум шика.

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